Les villageois d’Andhra utilisent des parapluies et des moustiquaires pour attraper du poisson alors que les canaux se remplissent à ras bord au milieu des pluies

Avec de fortes pluies frappant de nombreuses parties de l’Andhra Pradesh et la plupart des réservoirs de l’État ont été remplis à ras bord en raison d’averses continues. Inutile de dire que certains habitants ont été confrontés à des difficultés avec les pluies incessantes. Cependant, d’autres ont tourné la situation publicitaire à leur avantage et ont commencé à pêcher avec des parapluies et des moustiquaires.

Les villageois de Daivalaravuru de Korisapadu Mandal dans le district de Bapatla ont fait une grosse prise de poisson dans les canaux inondés. Ils attrapent une énorme quantité de poissons à l’aide de parapluies et de moustiquaires au lieu des filets de pêche traditionnels. S’inspirant des jeunes Daivalaravuru, les habitants des villageois environnants ont également commencé à pêcher et à attraper en grandes quantités. Il est sûr de dire que la pluie a acheté une abondance de poissons au peuple Daivalaravuru.

Dans un autre incident sans rapport, les habitants de la ville jagtiale de Telangana ont été laissés perplexes en voyant des poissons pleuvoir dans le ciel vendredi et samedi. Certains ont même capturé l’événement naturel rare sur leur appareil photo et partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, a rapporté ABP News. Dans une de ces vidéos, téléchargée sur YouTube, on peut voir une personne essayant de tenir un poisson battant qui est tombé avec la pluie.

Apparemment, cela était dû à un phénomène météorologique rare connu sous le nom de pluie d’animaux. Lors d’un tel événement, de petits animaux aquatiques comme des crabes, des petits poissons et des grenouilles sont ramassés par des trombes marines et sont aspirés dans le ciel. Plus tard, lorsque la trombe marine perd de son pouvoir, ces créatures finissent par pleuvoir sur la terre avec de l’eau, déconcertant les gens.

Les animaux marins comme les poissons sont transportés loin de leur habitat naturel en raison du phénomène météorologique. Maintenant, bien que l’événement puisse être rare, ce n’était pas la première fois que les gens assistaient à une pluie d’animaux.

L’année dernière, en octobre, les habitants du district de Bhadohi, dans l’Uttar Pradesh, ont été témoins du même phénomène où des poissons ont commencé à tomber du ciel. Les créatures marines avaient accompagné des vents violents et de fortes pluies qui ont frappé la région ce jour-là. De petits poissons ont été vus pleuvoir près de la zone de la porte de Kandhiya à Chauri, ce qui a fasciné les spectateurs.

