Les villageois d’Andhra passent des nuits blanches après l’invasion des fourmis rouges

Dans ce qui semble être une scène du célèbre film hollywoodien ‘Mummy’ où des milliers de cafards sortent d’une momie, des milliers de fourmis rouges ont envahi un village isolé dans la partie nord de l’Andhra Pradesh, où les villageois ont été passer des nuits blanches sous l’attaque inattendue des petites créatures.

Voici ce qui s’est exactement déroulé : pas moins de deux villages ont souffert de l’invasion soudaine d’un grand nombre de fourmis à Amudalavalasa Mandal du district de Srikakulam dans l’Andhra Pradesh.

Les habitants d’Isakalapeta, en particulier, ont beaucoup souffert parce que les fourmis ont couvert chaque coin et recoin du hameau de leur dangereuse présence.

À leur grande surprise et peut-être à leur soulagement, les fourmis ne mordent personne. Et il ne faut pas s’étonner que le mouvement des minuscules créatures soit pratiquement passé inaperçu bien que les créatures aient fait leur chemin dans l’habitation des êtres humains. Les habitants affirment que les fourmis “saupoudrent” un produit chimique sur le corps d’une personne de leur bouche une fois qu’elles sont au-dessus d’elles.

Ce produit chimique, selon les habitants de la région, est un nouveau problème : en un rien de temps, le corps est couvert d’éruptions cutanées imitant celles atteintes d’allergies cutanées. Les endroits du corps où les fourmis se déplaçaient ont été gravement touchés par des réactions allergiques dans les 10 minutes environ après leur invasion.

Les fourmis ont troublé les villageois 24 heures sur 24 par leur présence. Certains villageois souffraient d’une légère fièvre et de douleurs corporelles. Les victimes des fourmis rouges ont également approché les médecins agréés (RMP) à proximité et les hôpitaux privés où il leur a fallu 10 jours pour se remettre des maux.

Il n’y a pas que les fourmis qui ont fait des ravages en Inde. Lors d’un incident non lié, un chien de compagnie a mordu un enfant dans un ascenseur d’une société de logement à Ghaziabad.

Ensuite, un autre incident s’est produit dans la société Apex Athena du secteur 75 à Noida. Dans la vidéo, on pouvait voir un garçon tenant un chien en laisse, avec un autre homme à l’intérieur d’un ascenseur. Lorsque la porte s’ouvre et que le garçon est sur le point de sortir, le chien se jette sur l’homme. Il bascule en arrière et tombe sur le plancher de l’ascenseur, tandis que le garçon traîne le chien.

