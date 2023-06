Les Vikings risquent-ils de perdre une autre star cette intersaison ?

Danielle Hunter qui attend plus d’argent des Vikings du Minnesota pourrait ne pas bien se terminer.

Bien qu’il ait été trois fois lanceur de passes au Pro Bowl dans un uniforme des Vikings du Minnesota, les choses se sont améliorées entre Danielle Hunter et l’équipe pour laquelle il joue.

Hunter tenu à l’écart du minicamp obligatoire des Vikings cette semaine. Il entame la dernière saison d’un contrat de cinq ans qu’il a signé avec Minnesota vaut 72 millions de dollars en 2019. Après sa troisième saison de Pro Bowl en quatre ans, Hunter a un dernier gros jour de paie avant que ses compétences ne déclinent rapidement. Gardez à l’esprit qu’il entame sa huitième saison dans la NFL hors de LSU, une dans laquelle il aura 29 ans…

Avec le récent Dalvin Cook toujours sur le marché libre, ainsi qu’Adam Thielen et Za’Darius Smith dans de nouvelles équipes, quelles sont les chances que Hunter soit traité à un moment donné cet été?

Discutons des ramifications des Vikings quittant Hunter si tard dans l’intersaison.

Rumeurs commerciales NFL: les Vikings du Minnesota échangeront-ils Danielle Hunter cette intersaison?

Alors que les Vikings pourraient techniquement absorber le plafond mort de 18,86 millions de dollars atteint en libérant ou en se séparant de Hunter, pourquoi le feraient-ils? Ils ont à peu près 19,2 millions de dollars passer le reste du chemin. Cela les place dans le top 10 en termes de flexibilité de la paie avant le camp d’entraînement. Franchement, je ne pense pas qu’ils devraient l’échanger, mais je crois fermement que Kwesi Adofo-Mensah veut tout faire sauter.

Les Vikings ont peut-être eu assez de talent sur la liste l’année dernière pour remporter une mauvaise division de manière relativement fluide. Vous voulez une preuve de cette notion ? Regardez l’atroce différentiel de points des Vikings pour être une équipe gagnante à deux chiffres, ainsi que leur sortie du tour Wild Card contre Daniel Jones et les Giants de New York. Vous avez perdu à domicile contre Daniel Jones et les Giants de New York ! Comment peux-tu?!

Franchement, une des deux choses va arriver. Hunter obtiendra soit ce qu’il veut, c’est-à-dire un nouveau contrat au-delà de cette année, soit Adofo-Mensah ne bougera pas, et cette chose ira en enfer et un panier à main plus vite que vous ne pouvez dire SKOL, mon frère ! Le Minnesota est le challenger le plus probable des Lions de Detroit dans la division cette saison, avec la reconstruction des Bears de Chicago et des Packers de Green Bay maintenant.

Dans l’ensemble, tout ce que nous avons vu d’Adofo-Mensah suggère qu’il ne souhaite conserver aucun des joueurs de l’administration précédente plus longtemps que nécessaire. N’oubliez pas que l’entraîneur-chef de deuxième année Kevin O’Connell a aussi un travail à faire, qui est de gagner des matchs. Pour une raison quelconque, je ne sens tout simplement pas l’alignement nécessaire pour que les Vikings maintiennent un produit gagnant à long terme.

Je pourrais me tromper en temps voulu, mais avec ou sans Hunter, je ne vois pas cela comme une équipe éliminatoire.