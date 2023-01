Les Vikings remportant NFC North ont créé une liste d’adversaires cauchemardesque pour 2023

Les Vikings du Minnesota auront l’un des horaires les plus difficiles de la NFL la saison prochaine.

Tout ce que les Vikings du Minnesota devront montrer pour leur fiche de 13-4 l’an prochain est un calendrier brutal.

Le Minnesota a connu sa meilleure saison régulière de l’ère Kirk Cousins. Les Vikings ont remporté le NFC North de manière convaincante, mais n’ont pas pu gagner un seul match éliminatoire. Après avoir chuté à domicile face aux Giants de New York, le Minnesota doit tourner la page vers 2023. Malheureusement, les Vikings auront l’un des horaires les plus difficiles à naviguer. L’ordre n’a pas été fixé, mais leurs adversaires de 2023 l’ont certainement fait.

Non seulement les Vikings doivent jouer un calendrier de première place, mais ils devront affronter les quatre dernières équipes restantes dans les séries éliminatoires de la NFL : les Bengals de Cincinnati, les Chiefs de Kansas City, les Eagles de Philadelphie et les 49ers de San Francisco. L’une de ces équipes régressera probablement, mais gardez à l’esprit que tous sauf les Eagles jouaient pour un championnat de conférence il y a une saison.

Les #Vikings la saison prochaine jouera les quatre équipes qui restent dans les séries éliminatoires de la NFL. Ils accueilleront Kansas City et San Francisco et sont à Philadelphie et Cincinnati. – Chris Tomasson (@christomasson) 23 janvier 2023

Trois matchs pour la première place pour compléter l’équilibre compétitif plus neuf matchs sur la route, c’est si difficile.

Les Vikings du Minnesota ont sans doute le calendrier le plus difficile du football la saison prochaine

Voici une liste des 17 jeux auxquels les Vikings devront jouer sur leur calendrier de la première place L’année prochaine.

aux Falcons d’Atlanta

aux Panthers de la Caroline

Bears de Chicago (domicile, extérieur)

aux Bengals de Cincinnati

chez Broncos de Denver

Detroit Lions (domicile, extérieur)

Packers de Green Bay (domicile, extérieur)

contre les Chiefs de Kansas City

aux Raiders de Las Vegas

contre les Chargers de Los Angeles

contre les Saints de la Nouvelle-Orléans

aux Eagles de Philadelphie

contre les 49ers de San Francisco

contre les Buccaneers de Tampa Bay

Vous avez donc vos six matchs NFC Nord, quatre contre le NFC Sud dans son intégralité, quatre contre l’AFC Ouest dans son intégralité et les Bengals, Eagles et 49ers pour compléter l’équilibre compétitif. Bien qu’il semble également y avoir de la chair à canon sur l’ardoise, certains aliments de fond seront bien meilleurs qu’il y a une saison. L’exemple parfait de cela devrait être les Lions de Detroit dans la division.

Bien que les Lions puissent reculer un peu en jouant un calendrier de deuxième place, gardez à l’esprit que des équipes comme les Packers de Green Bay et les Raiders de Las Vegas jouent des calendriers de troisième place, tandis que des équipes comme les Falcons d’Atlanta et les Bears de Chicago jouent quatrième -les horaires des lieux. Ce ne serait pas le moins du monde choquant si l’une de ces quatre équipes était nettement meilleure qu’elle ne l’était en 2022.

En fin de compte, c’est un excellent exemple de la raison pour laquelle la NFL fait un meilleur travail que n’importe quelle ligue créant un équilibre compétitif. Les Vikings ont connu une excellente saison régulière et seront récompensés par un calendrier décourageant pour la première place à cause de cela. Même s’ils réussissent à embaucher le coordinateur défensif, regardez simplement les 17 matchs ci-dessus et ne me dites pas que le Minnesota n’est pas un candidat majeur à la régression pour 2023.

Voici les Vikings qui prouvent que tout le monde a tort en remportant une fois de plus des matchs à deux chiffres.