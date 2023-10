Le quart-arrière des Vikings du Minnesota, Jaren Hall (16 ans), cherche à passer pendant la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Packers de Green Bay, le dimanche 29 octobre 2023, à Green Bay, Wisconsin (AP Photo/Mike Roemer)

GREEN BAY, Wisconsin — Il semble que le quart-arrière recrue Jaren Hall sera le gars qui accompagnera les Vikings à l’avenir. Il a fait ses débuts dans la NFL dimanche après-midi au Lambeau Field après que le quart partant Kirk Cousins ​​ait subi une blessure importante.

En relève, Hall a terminé 3 des 4 passes pour 23 verges, ce qui comprenait un achèvement à l’ailier rapproché TJ Hockenson qui a aidé les Vikings à mettre la touche finale à une victoire de 24-10 contre les Packers de Green Bay.

“Nous avions besoin de lui dans la dernière partie”, a déclaré Hockenson. « Il est intervenu. Il était clair dans le groupe. Nous avons toute la confiance du monde en Jaren.

Si les Vikings sont effectivement privés de Cousins, qui pourrait s’être déchiré le tendon d’Achille, Hall devrait être le titulaire à court terme.

« Quoi qu’il arrive la semaine prochaine, je serai prêt », a déclaré Hall. « Cela ne dépend pas de moi. Je fais confiance à nos entraîneurs et ils feront ce qu’il y a de mieux pour cette équipe. Je dois juste faire ce qu’il faut envers mon équipe et m’assurer que je suis préparé.

Dès que Cousins ​​​​est tombé à 9 minutes et 50 secondes de la fin, Hall a immédiatement commencé à prendre des clichés avec le centre Garrett Bradbury sur la touche des Vikings. Peu de temps après, Hall a trotté sur le terrain pour son premier cliché dans la NFL.

“Nous étions juste en route”, a déclaré Hall. « Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Il suffit de laisser la préparation et le temps avant cela entrer en jeu. J’ai juste essayé de tout imprégner d’un jeu à la fois.

Repêché au cinquième tour du repêchage de 2023, Hall était censé apprendre les ficelles du métier derrière Cousins ​​et le remplaçant vétéran Nick Mullens. C’était du moins le plan initial des Vikings.

Maintenant, il passe sous les projecteurs avec Cousins ​​​​en baisse et Mullens sur la liste des blessés en raison d’une blessure au dos. Lorsqu’on lui a demandé dans quelle mesure il se sentait prêt à prendre la relève pour les Vikings, Hall a répondu : « Très ». Il a ensuite remercié le personnel d’entraîneurs de l’avoir aidé à être prêt pour ce moment.

“Je suis fier de ma préparation”, a déclaré Hall. “Je sens que je suis plus que capable et prêt à faire tout ce qu’on me demande.”

S’adressant aux journalistes après le match, l’entraîneur-chef Kevin O’Connell a félicité Hall pour sa performance.

“Ce n’est pas facile d’arriver à froid – légitimement à froid – et d’y obtenir quelques achèvements”, a déclaré O’Connell. «Le troisième essai contre TJ a été important dans le paysage du temps et les a forcés à utiliser leurs temps morts. Chaque joueur offensif m’a dit que (Hall) était très, très bon avec sa communication, son nombre de snaps et sa cadence. Je pensais que Jaren était incroyablement cool, calme et serein.

Il y a une chance que les Vikings se tournent vers Mullens lorsqu’il sera activé depuis la réserve des blessés. Il a certainement plus d’expérience dans la NFL.

“Nous avons en quelque sorte permis à Nick de se réadapter, et il a fait un très bon travail en devenant plus fort”, a déclaré O’Connell. “J’imagine qu’il sera une réelle possibilité pour nous.”

Pour le moment, O’Connell n’est pas prêt à s’engager envers son quart-arrière partant pour la semaine prochaine, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il est toujours aux prises avec le fait qu’il a perdu Cousins.

“Nous parlerons certainement de la meilleure chose à faire pour l’avenir”, a déclaré O’Connell. “Il va falloir que toute notre équipe de football se rallie autour de Kirk.”