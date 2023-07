Les Vikings mettent fin à l’impasse avec Danielle Hunter et donnent une grosse augmentation de salaire à Edge rusher

Les Vikings du Minnesota ont accordé à la secondeuse extérieure Danielle Hunter une forte augmentation de salaire, ouvrant la voie au meilleur lanceur de passes de l’équipe pour participer à l’entraînement après une impasse contractuelle de plusieurs mois.

Les Vikings ont annoncé dimanche sur leur site Web qu’ils avaient conclu un nouvel accord avec Hunter, le triple Pro Bowler avec 71 sacs qui aura 29 ans dans trois mois.

Hunter s’est présenté au camp d’entraînement la semaine dernière dans les délais prévus après avoir sauté le programme d’intersaison et le minicamp obligatoire, mais il n’a pas encore rejoint ses coéquipiers sur le terrain. L’entraîneur-chef Kevin O’Connell a déclaré samedi que Hunter était « dans le bâtiment » et qu’ils avaient eu un « dialogue quotidien » sur sa préparation physique et mentale.

« Danielle Hunter est une joueuse très spéciale, et dès que nous pourrons le faire venir ici, vous le verrez ici », a déclaré O’Connell.

Le contrat précédent de Hunter prévoyait un salaire de base de 4,9 millions de dollars. Il gagnera 17 millions de dollars garantis cette année avec la possibilité de gagner 3 millions de dollars supplémentaires en incitatifs, selon le réseau NFL. Hunter touchera toujours le marché des agents libres après la saison, à moins que lui et l’équipe ne concluent un accord sur une prolongation d’ici là.

La présence de Hunter sera vitale pour une défense des Vikings qui a été l’une des pires de la NFL au cours des trois dernières années. Ils ont accordé le deuxième plus grand nombre de verges et le quatrième plus grand nombre de points de la ligue en 2022, malgré une production décente de leurs principaux rushers. Hunter avait 10,5 sacs, Za’Darius Smith avait 10,0 sacs et les sauvegardes DJ Wonnum et Patrick Jones avaient 4,0 sacs chacun.

Smith a depuis été échangé aux Browns de Cleveland dans le cadre d’un mouvement de réduction des coûts, laissant Hunter comme le seul lanceur de passes éprouvé sur la liste. Marcus Davenport a été signé en tant qu’agent libre pour pousser pour une place de départ, mais cela reste l’une des plus grandes questions entourant l’équipe cette saison.

« Je pense que Danielle est une joueuse phénoménale », a déclaré le coordinateur défensif Brian Flores, qui a été embauché pour remplacer le congédié Ed Donatell. « J’ai hâte de travailler avec lui. »

Sous Donatell, Hunter s’est souvent retrouvé comme un rusher debout dans une position à trois points. Les Vikings avec Flores visent à remettre plus souvent Hunter en liberté avec sa main dans le sol.

« Les joueurs vétérans ont vu beaucoup de défense, de couvertures, de fronts, de cascades », a déclaré Flores. Je pense que la terminologie sera probablement la seule chose qui est un peu différente, peut-être, mais certaines d’entre elles, il y a un croisement de certaines choses qu’il a entendues dans le passé, donc je ne pense pas qu’il lui faudra longtemps pour se lever Accélérer.

« En fin de compte, nous lui disons d’aller chercher le quart-arrière. Il n’y a vraiment pas grand-chose à cela. Donc je pense qu’il ira très bien. »

Reportage de l’Associated Press.

