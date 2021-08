Les Vikings libèrent CB inculpé de violence domestique

Les Vikings du Minnesota ont libéré le demi de coin Jeff Gladney mardi quelques heures seulement après qu’un grand jury au Texas l’a inculpé pour un crime de violence domestique résultant d’un incident là-bas en avril.

Gladney, 24 ans, avait été accusé d’avoir frappé, étouffé et traîné sa petite amie de l’époque à travers le sol près de Dallas lors d’un incident qui a commencé dans un véhicule la nuit du 1er avril. Mais un grand jury n’a entendu l’affaire que le 29 juillet. le gardant dans les limbes juridiques pendant des mois alors que les Vikings tentaient de savoir quoi faire de lui après avoir commencé tous les matchs de saison régulière sauf un la saison dernière.

Il n’a pas participé aux entraînements de printemps ni au camp d’entraînement après son arrestation à Dallas le 5 avril. En même temps, il est resté sur la liste de l’équipe alors que le directeur général Rick Spielman a déclaré que l’équipe « laissait la procédure régulière suivre son cours ».

La décision cruciale du grand jury est arrivée mardi. L’acte d’accusation indique que Gladney a intentionnellement causé des blessures corporelles à la femme en lui saisissant et en lui serrant le cou et la gorge, en la frappant et en la tirant avec sa main et en la forçant contre une vitre du véhicule. Il est accusé de violence conjugale avec étouffement.

« Suite à notre examen de l’acte d’accusation d’aujourd’hui contre Jeff Gladney. Nous avons décidé de libérer Jeff immédiatement », ont déclaré les Vikings dans un communiqué. « Comme nous l’avons déjà dit, nous prenons ces questions au sérieux et condamnons toutes les formes de violence domestique. En raison de la nature juridique actuelle de cette affaire, nous ne sommes pas en mesure de fournir d’autres commentaires. »

Si le grand jury ne croyait pas qu’il y avait suffisamment de preuves pour l’inculper, Gladney aurait eu des arguments plus solides à défendre pour son retour au football professionnel, même s’il aurait toujours pu être suspendu par la NFL pour une violation potentielle de ses politique de conduite personnelle. Mais maintenant qu’un acte d’accusation a été émis à la place, il se dirige vers un procès pénal avec sa carrière dans la NFL en danger juste un an après avoir signé un contrat de quatre ans d’une valeur d’environ 11 millions de dollars.

Son ex-petite amie a également déposé une plainte civile contre lui la semaine dernière, l’accusant d’avoir tenté de la corrompre et de la harceler pour qu’elle ne coopère pas en tant que témoin.

Pas plus tard que le 25 juillet, quatre jours avant l’audience du grand jury, le procès de la femme a déclaré que Gladney s’était présentée chez elle sans y être invitée et l’a forcée à supprimer des fils de messages texte et des captures d’écran de messages texte.

« Gladney a agressé physiquement et battu la plaignante et l’a détenue contre son gré pendant plusieurs heures », a déclaré le procès. «Une fois l’incident terminé, Gladney a tenté de soudoyer, de menacer, de faire chanter et de manipuler le plaignant pour qu’il garde le silence sur l’incident. Gladney a depuis suivi, harcelé et tenté de contraindre le demandeur à plusieurs reprises, et a faussement accusé publiquement le demandeur de mentir.

La poursuite réclame au moins 1 million de dollars de dommages et intérêts. Gladney, un choix de premier tour au repêchage de TCU l’an dernier, n’a pas pu être joint pour commenter. Son avocat n’a pas immédiatement renvoyé un message demandant un commentaire.

