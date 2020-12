MINNEAPOLIS: La saison des Vikings du Minnesota se terminera cette semaine avec un échec à marquer des apparitions consécutives dans les séries éliminatoires qui se poursuivent depuis 11 ans.

Il y a beaucoup de leçons à apprendre pour le front office, l’entraîneur Mike Zimmer et son staff et les joueurs sur une défense lugubre qui a joué un grand rôle dans la défaite 52-33 à la Nouvelle-Orléans vendredi. Les Vikings jouent à Detroit lors de la finale entre deux équipes éliminées.

Le plus gros, c’est que lorsque vous vous frottez le nez, vous devez ressortir et vous battre, a déclaré Zimmer lundi. Cela montrera la personnalité de ces joueurs que nous avons et ce qu’ils doivent faire et comprendre cela.

Zimmer a réfléchi à son passage à Dallas, où le noyau d’une équipe triple championne du Super Bowl a enduré une saison 1-15 en 1989 trois ans avant sa série de trois titres en quatre saisons.

Tous les anciens joueurs ont dit qu’ils avaient 1-15 et toutes les épreuves et tribulations qu’ils ont dû traverser cette année-là pour arriver à ce point et comment ils devaient revenir et se battre et être prêts à partir l’année suivante et le l’année suivante, a déclaré Zimmer. Une grande partie de cela est que vous apprenez à trouver un moyen de vous assurer que cela ne vous arrive plus jamais.

CE QUI FONCTIONNE

Ne pas ignorer les parties de l’infraction qui ont été en pleine forme, mais à ce stade de la saison de la pandémie, cela vaut la peine de faire un conseil sur le respect par l’équipe des protocoles de sécurité contre les virus. Thielen était le seul joueur de premier plan à manquer un match à cause de COVID-19[feminine, et les Vikings ont gagné en son absence. Ils n’ont pas eu d’épidémies à l’échelle de l’équipe. Aucun de leurs matchs n’a dû être reporté.

Nos gars ont fait un excellent travail avec les protocoles. Eric Sugarman a fait un excellent travail de surveillance, a déclaré Zimmer, faisant référence à l’entraîneur d’athlétisme en chef. Frappez du bois, nous pouvons tous le faire.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

La défense contre la course a été inexistante les deux derniers matchs, le succès de David Montgomery de Chicago le 20 décembre annonciateur de la performance record de six touchés d’Alvin Kamara pour les Saints la nuit de Noël. Les Vikings ont accordé le cinquième plus grand nombre de verges au sol de la ligue cette saison, les plaqueurs défensifs Shamar Stephen et Jaleel Johnson trop souvent débordés sur la ligne. Le plaquage aux deuxième et troisième niveaux a atteint un nouveau creux à la Nouvelle-Orléans.

STOCKER

Harrison Hand, qui, en tant que choix au repêchage de cinquième ronde, a été chargé de beaucoup moins de responsabilités que ses camarades de coin recrues Jeff Gladney et Cameron Dantzler, a enregistré sa première interception en carrière lorsqu’il a éliminé Drew Brees à la ligne de 8 verges du Minnesota au milieu de la seconde. quart alors que les Vikings ne suivaient que 17-14. Hand a également excellé sur la couverture de dégagement.

Le tableau de profondeur pour la saison prochaine au-delà de Gladney et Dantzler sera grand ouvert, créant de nouvelles opportunités pour Hand d’augmenter son rôle.

STOCK EN BAS

Gladney a raté trois plaqués et Brees a complété chaque passe qui allait à sa zone de couverture. Il devait avoir des difficultés au cours de sa première année, en particulier lorsqu’on lui a demandé de rebondir entre la machine à sous et l’extérieur, mais il y a eu plus de baisses que de hausses ces derniers temps pour le choix de premier tour de TCU.

BLESSÉ

Les sept joueurs de la liste inactive vendredi ont été blessés, l’ailier serré Kyle Rudolph (pied) ratant son troisième match de suite et le secondeur Eric Kendricks (mollet) retiré pour le quatrième match consécutif. La probabilité que l’un d’eux, ou tout autre partant se blesse, joue à Detroit est faible.

NUMÉRO DE CLÉ

29,3 points accordés par match par les Vikings, la cinquième pire moyenne de la ligue. Leurs rangs au cours des six années précédentes du mandat de Zimmer: sixième, neuvième, premier, sixième, cinquième et 11e.

PROCHAINES ÉTAPES

Le match sans signification avec les Lions donnera aux Vikings un regard supplémentaire sur certains de leurs joueurs inexpérimentés dans une évaluation plus tôt que prévu de la liste de 2021.

Un exemple: Blake Lynch. La recrue non repêchée de Baylor, qui a été promue de l’équipe d’entraînement il y a trois semaines, a réussi 10 plaqués contre les Saints après être devenue le septième joueur différent à commencer comme secondeur pour les Vikings cette saison.

