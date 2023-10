La saison de Kirk Cousins ​​​​est probablement terminée.

Le quart-arrière des Vikings du Minnesota a été expulsé du terrain lors de la victoire 24-10 des Vikings contre les Packers de Green Bay dimanche après-midi. L’entraîneur-chef Kevin O’Connell a déclaré après le match qu’ils étaient «craignant une blessure au tendon d’Achille“, ce qu’une IRM devrait confirmer prochainement. Cela mettrait fin à la saison des Cousins.

Cousins ​​​​a commencé à se précipiter dans la poche au début du quatrième quart-temps à Lambeau Field lorsqu’il s’est soudainement relevé et est tombé au sol. Cousins ​​a été plaqué par le plaqueur défensif Kenny Clark, ce qui a forcé un quatrième essai. Une fois que Cousins ​​​​est apparu, il a commencé à sauter sur la touche sans mettre de poids sur sa jambe droite.

Cousins ​​s’est rendu sur le banc, mais a ensuite été expulsé du terrain sans sa chaussure droite. Il a été exclu du match et remplacé par la recrue Jaren Hall.

Cousins ​​​​a réalisé 23 sur 31 pour 274 verges avec deux touchés avant de tomber et a mené les Vikings à une avance de 24-10. Cam Akers a réussi un touché de 6 verges pour inscrire les Vikings au tableau au premier quart, puis Cousins ​​a trouvé TJ Hockenson et Jordan Addison pour des touchés au troisième quart. KJ Osborn a totalisé 99 verges sur réception sur huit attrapés, et Hockenson a récolté 88 verges sur six attrapés.

Le quart-arrière des Packers Jordan Love a réussi 24 sur 41 pour 229 verges avec un touché et une interception dans la défaite, ce qui a ramené Green Bay à 2-5. Son TD est venu sur un lancer de 1 mètre à Roméo Doubs. Love était également le meilleur coureur des Packers avec 34 verges en quatre courses.

En supposant que la blessure soit confirmée et que sa saison soit terminée, Cousins ​​aura terminé l’année avec 2 057 verges et 16 touchés avec cinq interceptions. Le joueur de 35 ans en est à sa sixième saison avec les Vikings et n’a jamais raté un match de la NFL en raison d’une blessure, bien qu’il en ait raté un en 2021 en raison d’un test COVID-19 positif.

Cousins ​​étant désormais indisponible, Hall prendra probablement sa place dans un avenir immédiat. Hall, que les Vikings ont remporté au cinquième tour du repêchage plus tôt cette année à BYU, a réussi 3 sur 4 pour 23 verges lors de la victoire dimanche.

Plusieurs QB titulaires blessés lors de la première vague de dimanche

La première vague de matchs dimanche a été difficile pour les quarts de la ligue. Cousins ​​​​était l’un des cinq QB partants à subir une blessure grave dimanche après-midi.

Le partant des Falcons d’Atlanta, Desmond Ridder, a laissé tôt leur défaite 28-23 contre les Titans du Tennessee pour être évalué pour une commotion cérébrale. Il a été remplacé par Taylor Heinicke, qui a terminé ce match à Nashville.

Matthew Stafford a été éliminé lors de la défaite 43-20 des Rams de Los Angeles contre les Cowboys de Dallas en raison d’une blessure au pouce après avoir semblé l’avoir coincé dans le casque d’un défenseur des Cowboys après avoir effectué un lancer. Il a été remplacé par Brett Rypien.

Le quart-arrière suppléant des Giants de New York, Tyrod Taylor, a été transporté à l’hôpital lors d’une défaite de 13-10 en prolongation contre les Jets de New York après qu’un plaquage maladroit ait entraîné une blessure aux côtes. Il remplaçait Daniel Jones, toujours absent en raison d’une blessure au cou. Cela a laissé les Giants avec le quart-arrière de troisième corde Tommy DeVito. Les Giants ont lancé pour un total de 7 verges par la passe. Les Jets ont forcé la prolongation avec un panier de 35 verges au MetLife Stadium.

Le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh, Kenny Pickett, a également été exclu de leur défaite 20-10 contre les Jaguars de Jacksonville en raison d’une blessure aux côtes. Pickett a décoché un tir après avoir lancé une passe incomplète et a frappé durement le gazon sur son côté droit. Il a été remplacé par Mitchell Trubisky en seconde période.