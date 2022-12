Les Vikings battent les Colts pour le plus grand retour de l’histoire de la NFL

Les Vikings du Minnesota sont peut-être connus pour avoir perdu lors de leurs quatre apparitions au Super Bowl. Mais ils ont également disputé certains des matchs les plus célèbres de l’histoire de la ligue, notamment samedi, lorsqu’ils sont revenus d’un déficit record de 33 points en seconde période pour battre les Colts d’Indianapolis, 39-36, en prolongation.

Les Vikings ont dépassé le précédent record de retour établi par les Buffalo Bills en 1993, qui ont surmonté un déficit de 32 points pour battre les Houston Oilers en prolongation.

Les Vikings, qui ont remporté la NFC North avec la victoire, ont remporté la victoire lorsque le panier de 40 verges du botteur Greg Joseph a divisé les montants avec quelques secondes à jouer en prolongation. Les Vikings (11-3) ont maintenant remporté 10 de leurs matchs par un score, et aucun de façon plus dramatique que samedi.

La confrontation Indianapolis-Minnesota était censée être la plus somnolente des trois matchs de la NFL samedi, avec six victoires d’écart entre les équipes au classement. Mais la fin effrénée était un autre rappel que même des matchs apparemment non pertinents dans la ligue la plus populaire du pays peuvent produire certains des résultats les plus convaincants.