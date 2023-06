Les vignerons préviennent qu’une pénurie de vin pourrait arriver, alors qu’ils tentent de s’adapter au changement climatique

Le courant24:11Les vignerons aux prises avec le changement climatique

Des étés étouffants et des hivers extrêmement froids ont entravé la production de vin en Colombie-Britannique, un viticulteur avertissant que le changement climatique pourrait engendrer une crise dans l’industrie.

« Nous ne verrons pas cela avoir un impact immédiat sur l’approvisionnement en vin, mais donnez-lui quelques années et il y aura une sacrée pénurie », a déclaré David Paterson, directeur général de Tantalus Vineyards dans la vallée de l’Okanagan.

Cela pourrait signifier des étagères plus vides dans votre magasin local, mais pourrait également affecter le tourisme construit autour des établissements vinicoles, a-t-il déclaré.

« Si cela continue, cela va être assez dévastateur pour l’industrie dans son ensemble », a-t-il déclaré. Le Courant Matt Galloway.

La Colombie-Britannique a subi des températures record au cours des derniers étés, y compris le dôme de chaleur mortel qui a établi un nouveau sommet national de 49,6 ° C en juin 2021. L’hiver dernier, Paterson a déclaré que son vignoble était tombé à moins 27 ° C, ce qui a tué certains des bourgeons qui ont fini par porter leurs fruits.

Vignobles de la Colombie-Britannique gravement endommagés par un hiver rigoureux : Les vignobles de la Colombie-Britannique gravement endommagés par un hiver rigoureux De nombreux vignobles de la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique découvrent d'énormes dégâts aux cultures après un mois de décembre extrêmement froid. Une réduction estimée à 50 % de la production de raisin aura des répercussions à la fois sur l'industrie viticole et sur le secteur touristique qu'elle soutient.

En avril, Wine Growers BC prévoyait une Baisse de 39 à 56 % de la production de vin et de raisin cette année. Mais bien qu’il soit encore trop tôt pour le dire, Paterson pense que ces estimations pourraient même être conservatrices.

« Il y aura un mélange de seulement peut-être 10 ou 15% de moins dans certaines régions, jusqu’à absolument rien [in harder-hit vineyards], » il a dit.

Tantalus Vineyards a eu une récolte abondante en 2022, et Paterson a déclaré qu’ils en utiliseraient une partie pour combler un écart potentiel cette année. Il est normal d’avoir une mauvaise récolte certaines années et d’acheter des raisins de vignobles qui se sont mieux comportés.

Mais le déficit potentiellement plus important cette année signifiera « qu’il n’y a pas de raisin pour protéger les personnes qui ont tout perdu », a déclaré Paterson à Galloway.

« Nous restons toujours optimistes et espérons rebondir, mais si nous continuons à voir ces hivers extrêmes … cela va amener l’industrie à vraiment repenser ce qu’elle fait », a-t-il déclaré.

Une dissection d’un bourgeon de vigne montrant un bourgeon partiellement endommagé. Le bourgeon primaire au centre est devenu brun et est mort tandis que les bourgeons secondaires et tertiaires sont verts et ont probablement survécu aux dommages causés par le froid. (Contribué par Ben-Min Chang)

Le vin est-il important ?

Alors que les impacts du changement climatique se sont accentués ces dernières années, des personnes du monde entier ont perdu leurs maisons et leurs moyens de subsistance à cause des incendies et des inondations. Face à une telle destruction et un tel déplacement, certains pourraient se demander si la fabrication du vin compte vraiment.

« Dans l’ordre des choses, ce n’est peut-être pas le cas », a déclaré Eric Asimov, critique de vin du New York Times.

Mais il a déclaré que les efforts pour aider l’industrie peuvent faire partie d’une plus grande lutte contre le changement climatique.

« Si vous ne prenez pas les mesures maintenant pour protéger le vin, qui est à la pointe de tout ce qui est affecté par le changement climatique, vous ne protégez pas la société », a-t-il déclaré.

La production de vin est « tout à fait le canari dans la mine de charbon » en ce qui concerne l’impact du changement climatique, a déclaré Asimov, car le processus est si sensible aux changements environnementaux mineurs.

La fumée des feux de forêt à la dérive pousse le risque pour la qualité de l'air «hors des cartes» Les risques liés à la qualité de l'air sont «hors normes» à Ottawa, car la fumée et la brume couvrent de vastes sections du centre du Canada. Toronto, Kingston, Ont., et Montréal ressentent également les effets alors qu'Environnement Canada avertit que l'air pourrait être dangereux pour la santé humaine pendant la majeure partie de la semaine.

La fumée des feux de forêt, comme le ciel brumeux qui a recouvert certaines parties de l’Amérique du Nord la semaine dernière, peut poser un problème particulièrement délicat pour cette sensibilité – produire des vins qui ont le goût d’un cendrier.

Paterson, de Tantalus Vineyards, a expliqué que lorsque le raisin mûrit et change de couleur, la fumée peut interagir avec ses sucres, qui sont essentiels à la production d’alcool en fermentation.

Cela signifie que vous ne pouvez pas dire si un lot a été contaminé par la fumée jusqu’à assez tard dans la fermentation, lorsque tout à coup « des composés fumés entrent en solution, et donc [can be] détecté par le nez ou le palais humain », a-t-il déclaré.

Paterson a déclaré que son vignoble avait eu de la chance, car la fumée des feux de forêt dans sa région s’est généralement dissipée au moment où les raisins mûrissent fin juillet ou août. Mais la fumée des feux de forêt a entaché des millésimes entiers en 2020. Dans l’Oregon, les vignerons se sont tournés vers la production un rosé fumé mais récupérable ; tandis qu’en Californie, une récolte enfumée a été réutilisé comme vodka .

Paterson a déclaré que son vignoble avait eu de la chance jusqu’à présent et avait échappé aux pires impacts de la fumée des incendies de forêt. (Shawn Talbot Photography/Envoyé par Stephanie Mosley)

Les vignobles italiens inondés

Six mois de pluie sont tombés en seulement deux semaines en Italie le mois dernier. Peu de temps après, six autres mois de pluie sont tombés en seulement 36 heures.

« Dans la montagne – où se trouvent les magnifiques vignobles de ma région – il y a énormément de glissements de terrain », a déclaré Francesco Bordini, propriétaire d’un vignoble dans la ville italienne de Modigliana.

« Et de l’autre côté de la vallée là [was] beaucoup d’inondations de la rivière », a-t-il dit.

La famille de Francesco Bordini est propriétaire du vignoble Villa Papiano dans la ville de Modigliana. Il pense que les récentes inondations pourraient réduire la récolte de la région de 10 % cette année. (Soumis par Francesco Bordini)

Dégâts causés par les inondations près du vignoble de Villa Papiano dans la ville de Modigliana, dans la région viticole italienne d’Émilie-Romagne. (Soumis par Francesco Bordini)

Bordini a déclaré que les archives historiques suggèrent que sa ville n’a pas subi d’inondations aussi graves depuis 1636. Elle est située en Émilie-Romagne, une région viticole au cœur de la production de fruits en Italie. Bordini a déclaré que le vignoble de sa famille crée « un vin très particulier, de couleur claire mais très riche en saveurs et en minéralité ».

Il pense que les dommages causés par les inondations pourraient réduire la récolte de cette année d’environ 10 %, mais les dommages aux infrastructures pourraient faire grimper ce chiffre.

« Au printemps, il faut aller tous les jours dans le vignoble car c’est le moment où les pousses poussent très vite, il faut protéger le vignoble du mildiou », explique-t-il.

Mais avec des routes anéanties par des glissements de terrain, Bordini doit marcher 6 km chaque jour pour atteindre les vignes.

Il a dit qu’il est encore trop tôt pour dire à quel point la récolte de cette année sera affectée, mais il s’attend à ce qu’il ne faudra pas encore 400 ans avant qu’ils ne soient confrontés à des conditions météorologiques plus extrêmes.

S’adapter à un climat modifié

Asimov a déclaré que les premiers effets du changement climatique étaient considérés comme bénéfiques dans de nombreuses régions viticoles, car des températures plus chaudes aidaient les raisins à mûrir.

« Beaucoup de ces régions ont maintenant dépassé le point de basculement, et plutôt que de lutter pour faire mûrir les raisins, le défi est d’empêcher la surmaturation », a-t-il déclaré.

Les viticulteurs déplacent déjà leurs vignes vers des pentes exposées au nord, a-t-il déclaré. Ils passent également du défrichement de la canopée à son utilisation pour ombrager les vignes, afin de les protéger de la lumière intense du soleil et de permettre aux raisins de mûrir à un rythme plus mesuré.

Asimov a ajouté qu’il existe également des solutions technologiques, notamment des moyens de brumiser les vignes à des températures élevées et des systèmes d’irrigation qui gèrent les niveaux d’eau pendant la sécheresse.

« Il y a des mesures que les agriculteurs peuvent prendre », a-t-il déclaré. « Mais la question est de savoir combien de temps ces mesures seront efficaces et à quelle vitesse les gouvernements et la société travailleront-ils pour atténuer les effets à long terme du changement climatique? »

Le changement climatique à remercier pour le boom de l'industrie du vin mousseux au Royaume-Uni : Le changement climatique à remercier pour le boom de l'industrie du vin mousseux au Royaume-Uni L'industrie du vin mousseux au Royaume-Uni connaît un boom. Le changement climatique fait augmenter les températures en Grande-Bretagne, ce qui crée des conditions de croissance idéales pour les raisins utilisés dans les vins mousseux.

À mesure que le climat change, certains vignobles emboîtent le pas et déplacent leurs opérations. Felix Egerer a déplacé son vignoble de l’Okanagan vers la vallée de Cowichan sur l’île de Vancouver, où il voit un potentiel pour des « vins fantastiques ».

« Nous avons vu cela se produire au Royaume-Uni au cours des 15 dernières années », a déclaré Egerer.

« Tout d’un coup, de grands vignobles en France achètent beaucoup de terres [in the U.K.]… parce que le climat s’est déplacé à un point tel qu’il fait maintenant suffisamment chaud de manière constante », a-t-il déclaré.

Asimov a déclaré que les grandes entreprises et les nouveaux vignerons pourraient avoir la possibilité de déménager, mais cela ne fonctionne pas pour tout le monde.

Les petits domaines familiaux, « qui ont été l’épine dorsale des régions viticoles historiques », n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour ramasser et déménager, « en particulier s’ils se trouvent sur des terres que leur famille possède depuis des siècles », a-t-il déclaré.

Le changement climatique présente un risque pour l’activité de ces domaines, mais aussi pour leurs traditions et leur importance culturelle, a-t-il déclaré.

« Il ne s’agit pas simplement de se lever et de s’enraciner ailleurs, c’est quelque chose de merveilleux qui se perd. »