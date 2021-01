Les vignerons français risquent de perdre près d’un milliard d’euros au profit des tarifs américains

Les viticulteurs français appellent le gouvernement à prendre des « décisions difficiles » car, selon eux, les nouveaux tarifs américains pourraient leur faire perdre près d’un milliard d’euros d’exportations cette année.

Les États-Unis et l’Union européenne sont enfermés dans un différend sur les subventions aux avions depuis des années qui s’est intensifié en octobre 2019 lorsque Washington a imposé des droits de douane de 25% sur un certain nombre de produits européens. Bruxelles a rapidement annoncé des tarifs de rétorsion.

Les vins tranquilles français – non mousseux – avec un taux d’alcool jusqu’à 14 degrés et en bouteilles de moins de deux litres ont été inclus dans la liste américaine.

Selon la Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS), les tarifs coûtent aux producteurs français plus de 600 millions d’euros en 2020, les exportations vers les États-Unis diminuant de 50% par rapport à l’année précédente.

La part de la France sur le marché des vins tranquilles aux États-Unis a diminué de 22%, ont-ils déclaré, ajoutant que les importations américaines de vins similaires en provenance de pays non concernés par les tarifs « sont restées stables, montrant que la baisse des importations françaises est exclusivement liée à l’impact de les «sanctions Airbus» ».

Washington annoncé le 30 décembre qu’il étend les sanctions aux vins tranquilles à plus de 14 degrés et aux spiritueux à base de vin, dont le cognac et l’armagnac. Ceux-ci commenceront le 12 janvier.

César Giron, président de la FEVS, a déclaré avant une réunion avec les ministres jeudi que les nouveaux tarifs devraient coûter 300 millions d’euros supplémentaires au secteur.

L’impact devrait être dramatique pour les fabricants de Cognac puisqu’environ une bouteille de Cognac sur deux est vendue aux États-Unis.

Le FEVS a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il s’attend à des «décisions difficiles» du gouvernement et a appelé à plus de soutien.

« En affaiblissant les exportateurs, en les plaçant au bord d’un abîme, c’est l’ensemble du secteur des vins et spiritueux, deuxième contributeur à l’équilibre de notre pays, qui est en danger », ont-ils écrit.

Ils ont exhorté la France à accélérer les pourparlers avec la nouvelle administration du président élu Joe Biden pour résoudre le différend de 15 ans et s’abstenir de prendre des mesures de rétorsion.

« Au contraire, proposez leur suspension bilatérale, pour permettre la conclusion d’un accord négocié », ont-ils dit.