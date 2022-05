Les “vieux gays” ont des millions d’abonnés sur TikTok. Pourquoi prendre sa retraite ?

Mais pour les personnes qui ont perdu leur mobilité, l’augmentation du coût des soins à domicile peut être prohibitive. Même ceux qui peuvent se débrouiller sans soutien font face à des risques accrus de solitude et de dépression. Plutôt que de compter sur des parents plus jeunes ou des étrangers rémunérés pour les soins et la compagnie, pourquoi ne pas se tourner les uns vers les autres ?

“Lorsque vous arrivez à un âge avancé, vous vous attendez à emménager dans une maison de retraite, et de nombreuses personnes âgées adhèrent à ce plan”, a déclaré M. Reeves. « Ce que nous faisons, par la force de nos amitiés et de notre soutien mutuel, change le cours de la façon dont chacun vit sa vie.

Famille choisie

Au moment où les Old Gays ont commencé à publier sur TikTok, en décembre 2020, les quatre hommes avaient déjà un demi-siècle d’amitié entre eux. M. Reeves et M. Lyons se sont rencontrés à San Francisco dans les années 1980. En 2013, M. Peterson a répondu à l’annonce Craigslist de M. Reeves pour une chambre dans une maison gay-friendly et nudiste. En 2014, M. Martin a emménagé dans une maison de l’autre côté de la rue.

Quelques années plus tard, un jeune voisin, Ryan Yezak, 35 ans, qui avait commencé à discuter avec les hommes lors de ses promenades de chien le samedi matin, leur a suggéré de filmer quelques vidéos pour Grindr, où travaillait M. Yezak. Bientôt, cependant, les hommes étaient prêts à apporter leurs talents à une plus grande plate-forme.

Aujourd’hui, ils comptent 7,1 millions de followers sur TikTok et quelques centaines de milliers sur Instagram, parmi lesquels Rihanna, Jessica Alba, Rosie O’Donnell, Drew Barrymore et Lance Bass. Ils se retrouvent au bord de la piscine tous les jours de la semaine vers 10h30, répétant et filmant des vidéos que M. Yezak édite et publie.