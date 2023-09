Les vieux arbres continuent de tomber malgré les promesses de la Colombie-Britannique : environnementalistes

Les groupes de conservation sont alarmés par le fait que les forêts anciennes en voie de disparition continuent de diminuer trois ans après que la Colombie-Britannique a promis de protéger les anciens écosystèmes et de transformer l’approche provinciale en matière de foresterie.

La province n’a pleinement répondu à aucune des 14 recommandations de l’examen stratégique des forêts anciennes (OGSR) de 2020, a déclaré Torrance Coste, directeur de campagne nationale du Wilderness Committee.

Les recommandations de l’OGSR préconisent le report immédiat de l’exploitation forestière dans les zones à risque les plus diversifiées sur le plan biologique, la protection des arbres plus massifs tout en travaillant avec et en impliquant les Premières Nations et les communautés dans les décisions forestières, et l’amélioration de la transparence publique et des rapports dans l’industrie.

Cependant, le gouvernement n’a pas réussi à différer totalement l’exploitation forestière dans les zones clés les plus anciennes qui risquent le plus immédiatement d’être abattues, a déclaré Coste.

Des groupes de conservation et de nombreuses Premières Nations ont documenté à plusieurs reprises l’exploitation forestière dans des zones identifiées comme zones de report prioritaires à risque par le comité consultatif technique sur les forêts anciennes en novembre 2021, a-t-il déclaré.

Depuis l’engagement du gouvernement en 2020, les groupes environnementaux effectuant des vérifications sur le terrain ont confirmé des coupes à blanc ou la construction de routes dans des points chauds à risque sur l’île de Vancouver et dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, a déclaré Coste.

De plus, la quantité de forêts à risque en voie de disparition est détectée par Forest Eye, un nouveau système technologique développé par Stand.earth qui s’appuie sur l’imagerie satellite pour recueillir des données et envoyer des alertes aux utilisateurs sur les opérations forestières dans les zones prioritaires.

Les experts forestiers ont clairement indiqué que la province ne pouvait pas risquer de perdre les anciennes forêts productives restantes, a noté Coste, mais l’exploitation forestière continue.

« Toute carte d’inventaire des forêts anciennes est obsolète le jour où elle est réalisée », a-t-il déclaré. « Il y a moins de vieilles forêts en Colombie-Britannique et sur l’île de Vancouver que lorsque nous avons servi notre café ce matin. C’est comme ça que ça se passe, sans véritable moratoire.»

Des progrès aussi lents à l’occasion du troisième anniversaire de la promesse de la Colombie-Britannique de protéger les forêts anciennes sont une pilule particulièrement amère après un été de sécheresse sans précédent et d’incendies de forêt record, a déclaré Jens Wieting, responsable de la campagne forestière et climatique du Sierra Club BC.

Les forêts anciennes sont de plus en plus précieuses alors que les incendies – exacerbés par la crise climatique et l’exploitation forestière industrielle – ont ravagé plus de 2,2 millions d’hectares de terres à travers la province, a-t-il déclaré.

« Je suis choqué par le prix croissant que nous payons pour les retards du gouvernement et la perte des avantages que seules les forêts anciennes peuvent offrir », a déclaré Wieting.

Les forêts anciennes réduisent le risque de sécheresse, de vagues de chaleur, d’inondations et d’incendies de forêt et fournissent un habitat aux espèces en péril, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, une seule chouette tachetée existe à l’état sauvage en Colombie-Britannique et les populations de caribous en voie de disparition de la province sont également sur le point de disparaître alors que l’exploitation forestière continue de saper leur habitat essentiel.

Ces trois années nous montrent que les générations actuelles et futures paieront un prix toujours plus élevé pour leur inaction, et nous ne pouvons pas continuer sur cette voie », a déclaré Wieting.

La province a annoncé des reports d’exploitation forestière en avril 2022 qui couvraient 40 pour cent des 2,6 millions d’hectares identifiés par le groupe d’experts en 2021 comme les plus à risque, les plus anciens, les plus rares ou les plus importants sur le plan écologique de la province.

Cependant, il y a un manque de transparence épouvantable, a déclaré Coste. On ne sait pas exactement où ont lieu les reports prioritaires, s’ils chevauchent les zones de récolte de bois, et dans quelle mesure, le cas échéant, les forêts anciennes destinées à l’exploitation forestière ont été empêchées depuis 2020, a-t-il déclaré.

On ne sait pas non plus quelle quantité de forêts anciennes à risque a été exploitée depuis que la Colombie-Britannique a annoncé sa nouvelle approche en 2020, a ajouté Coste.

Ce n’est pas faute de demandes de ces chiffres de la part des groupes de conservation ou du public, a souligné Coste.

« Nous avons soulevé ces questions à maintes reprises auprès des ministres eux-mêmes », a-t-il déclaré.

« Si les chiffres étaient en leur faveur… Pourquoi ne nous le diraient-ils pas ?. »

Des données montrant de manière concluante que le processus de report fonctionne pendant que la province négocie avec les Premières Nations pour proposer des protections permanentes contre les forêts anciennes seraient une bonne nouvelle pour tout le monde, a-t-il ajouté.

La province ne fournit pas d’informations sur les endroits où les zones prioritaires de forêts anciennes ont été ou non situées afin de respecter la confidentialité des pourparlers entre la province et les Premières Nations, a déclaré le ministère des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural de la Colombie-Britannique au National Canada. Observateur dans une déclaration envoyée par courrier électronique.

Le ministère n’a pas précisé le volume total d’exploitation forestière qui a eu lieu jusqu’à présent dans les zones prioritaires de forêts anciennes avant la date limite de publication du Canada National Observer.

L’ancienne ministre des Forêts, Katrine Conroy, avait précédemment déclaré que la province n’imposerait pas de reports unilatéralement aux Premières Nations et que l’exploitation forestière des forêts anciennes se poursuivrait dans les territoires qui ne les accepteraient pas.

Mais les groupes de conservation et les Premières Nations ont critiqué à plusieurs reprises le NPD de la Colombie-Britannique pour ne pas avoir offert de compensation aux nations pour différer l’exploitation forestière sur leurs territoires, les mettant ainsi dans la position de sacrifier des revenus essentiels pour protéger les forêts au profit de tous.

Les Premières Nations se trouvent à la croisée des chemins après que des incendies de forêt généralisés ont détruit de nombreuses communautés cet été et que d’autres sont encore en train de se reconstruire après les incendies du passé, a déclaré le grand chef Stewart Phillip, président de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, dans le communiqué de presse conjoint.

« Le grand nombre de forêts que nous avons déjà perdues à cause de la crise climatique est dévastateur », a déclaré Phillip, soulignant que les recommandations de l’OGSR n’étaient que de simples tremplins vers une meilleure protection des forêts anciennes.

« À ce rythme-là, il ne restera plus rien pour nos enfants », a-t-il déclaré.

« Le gouvernement de la Colombie-Britannique ne peut plus ignorer cela, cesser d’abattre nos vieux arbres et nous aider à commencer à reconstruire d’une manière éthique et respectueuse de l’environnement.

Les communautés de toute la province se mobilisent pour une journée d’action le 28 septembre pour exiger que les politiciens respectent l’ancienne promesse de croissance du NPD, a déclaré Coste.

« Les gens peuvent faire le lien entre la biodiversité, la crise climatique et la gestion irresponsable des forêts », a-t-il déclaré. « Des milliers de personnes restent déterminées à rappeler au NPD les promesses qu’ils semblent espérer que nous oublierons. »

