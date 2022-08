les vieilles surfaces vidéo de Sonali Phogat ; la candidate de Bigg Boss 14 vue danser avec ses maîtres chanteurs présumés PA Sudhir Sangwan, Sukhwinder

Sonali Phogat est décédée la veille des suites d’une crise cardiaque, comme l’ont rapporté les médias. L’incident s’est produit à Goa où elle était allée pour un travail lié au tournage. Il a déclaré qu’elle ne se sentait pas bien après avoir mangé et qu’elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital voisin depuis son hôtel à Anjuna Beach. Mais elle ne pouvait pas le faire jusque-là. La dame est décédée parce qu’ils pouvaient administrer une aide médicale. Une autopsie sera pratiquée par le Bambolim Medical College. Maintenant, son frère Rinku Dhaka a déposé une plainte officielle auprès de la police de Goa disant qu’elle a été assassinée par deux de ses associés, Sudhir Sangwan et Sukhwinder. Le Goa CM a assuré la famille d’une enquête approfondie sur l’affaire. Rinku Dhaka a accusé son PA Sudhir Sangwan de viol et de meurtre. Il a dit que les deux avaient fait une vidéo répréhensible d’elle il y a quelque temps après l’avoir nourrie avec des substances enrichies. Ils avaient l’habitude de la faire chanter. Il semble que lorsque la famille de Sonali Phogat est venue à Goa, il n’y avait pas eu de fusillade là-bas. Rinku Dhaka a allégué un complot politique.

Maintenant, une vidéo a été partagée par Dainik Bhaskar sur leur compte Twitter officiel. On peut la voir danser avec PA Sudhir Sangwan et Sukhwinder dans le même. Regarde…

Il semble que Sonali Phogat les ait rencontrés lors de son passage politique en 2019. Alors que Sudhir est de Rohtak, Sukhwinder est de Bhiwani dans l’Haryana. Ils se sont présentés comme des travailleurs du parti. Rinku a déclaré qu’un vol s’était produit au domicile de Sonali en 2021 et que Sudhir était derrière le même. Cela a conduit au limogeage du cuisinier et de certains membres du personnel. Rinku Dhaka a déclaré que Sonali Phogat s’était sentie mal à l’aise une fois après avoir fait faire du kheer par Sudhir. Il a allégué que Sudhir avait menacé Sonali de mettre fin à sa carrière et à quel point ils étaient assez dangereux. Il semble que son téléphone ait été déconnecté peu de temps après et ils ont appris sa mort. Dhaka a déclaré que Phogat avait dit à sa mère, sa sœur et son beau-frère qu’elle était dérangée et s’était plainte d’eux. Il a dit qu’ils avaient des yeux sur sa propriété.

Rinku Dhaka a dit tout cela aux journalistes à l’extérieur du poste de police d’Anjuna. Sa famille lui avait conseillé de rentrer chez elle le lendemain. Il a exigé une FIR contre eux.