Les vieilles sandales usées de Steve Jobs devraient rapporter au moins Rs 48 Lakh aux enchères

Une paire de sandales, qui appartenait auparavant au co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, est à gagner lors d’une vente aux enchères. Les sandales marron Birkenstock auraient été portées par Jobs dans les années 80 et 90. La vente aux enchères a été lancée le 11 novembre et devrait se terminer le 13 novembre. Alors que les enchères n’ont atteint que 22 500 $ jusqu’à présent, les commissaires-priseurs, Julien’s Auctions, s’attendent à ce qu’elle se clôture entre 60 000 $ et 80 000 $. Avec les sandales, il y a aussi une photo NFT du livre du photographe Jean Pigozzi, “Les 213 hommes les plus importants de ma vie”, qui comporte le nom de Jobs.

Le commissaire-priseur a affirmé que les sandales avaient été portées par Jobs à des moments cruciaux de l’histoire d’Apply, qui est aujourd’hui devenue l’entreprise la plus appréciée au monde. Julien’s Auctions a ajouté que les chaussures conservent toujours les empreintes de pied de Steve Jobs.

Les sandales appartenaient auparavant à l’ancien directeur de Steve Jobs, Mark Sheff, qui gérait la propriété du co-fondateur d’Apple en Californie dans les années 1980. Selon Insider, Sheff a déclaré qu’il avait sauvé les sandales lorsque le patron d’Apple les avait jetées.

S’exprimant sur le penchant de Jobs pour cette paire de sandales, son ancienne partenaire Lisa Brennan avait révélé que le cofondateur d’Apple aimait le confort et la praticité des Birkenstocks.

“Il n’aurait jamais fait ou acheté quoi que ce soit juste pour se démarquer des autres”, a-t-elle déclaré dans une interview avec Vogue Magazine en 2018. Elle a ajouté que Jobs pensait que la sandale ne le faisait pas se sentir comme une entreprise et cela lui permettait de penser de manière créative. « Les sandales faisaient partie de son côté simple. C’était son uniforme. L’avantage d’un uniforme est que vous n’avez pas à vous soucier de quoi porter le matin », a-t-elle ajouté.

Les sandales ont été exposées dans plusieurs expositions, dont le Salone del Mobile à Milan, en Italie en 2017, le siège de Birkenstock en Allemagne en 2017, le History Museum Wurttemberg à Stuttgart, en Allemagne et bien d’autres.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici