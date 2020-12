TROMPETER: John Blanke était un trompettiste royal dans les cours de Henry VII et Henry VIII mais il est le seul Tudor noir pour lequel il existe une image identifiable

Les filles de Roedean en apprendront davantage sur la traite des esclaves et les Tudors noirs alors qu’elle devient l’une des premières écoles privées à réécrire son programme d’histoire à la suite des manifestations de Black Lives Matter de cette année.

Il abandonnera la soi-disant «histoire de l’île» défendue par Michael Gove lorsqu’il était secrétaire à l’Éducation dans le but de contester le «récit occidental blanc».

Les élèves découvriront Sara Forbes Bonetta, qui a été vendue en esclavage mais plus tard encadrée par la reine Victoria, et qui est devenue la marraine de son enfant.

Ils apprendront également comment les Africains ont aidé à résister à l’esclavage, à l’héritage du commerce à Brighton et à la dynastie Song en Chine de 960 à 1279.

Les historiens disent qu’il y a des preuves de centaines d’Africains en Grande-Bretagne Tudor entre 1500 et 1640.

L’un, John Blanke, était trompettiste royal dans les cours de Henry VII et Henry VIII, mais il est le seul Tudor noir pour lequel il existe une image identifiable.

Les élèves de l’école âgés de 11 à 14 ans découvriront la filleule de la reine Victoria, Sara Forbes Bonetta (photo), une princesse ouest-africaine réduite en esclavage avant d’être sauvée et amenée en Angleterre.

Le directeur de Roedean Oliver Blond a déclaré: « Nous voulions défier le récit à prédominance européenne occidentale et regarder au-delà des limites de l’histoire insulaire britannique, pour découvrir des histoires cachées à la fois au niveau national et international. » Les élèves plus âgés continueront avec des cours d’histoire plus conventionnels.

M. Gove, qui était secrétaire à l’Éducation de 2010 à 2014, a déclaré à l’époque que les cours d’histoire devraient se concentrer sur la Grande-Bretagne, affirmant que «la destruction de notre passé doit cesser».