Est-ce le crossover romantique de télé-réalité que personne n’a vu venir?

C’est ce que les fans pensent après de nouvelles vidéos TikTok mettant en vedette Acclamationde Morgan Simianer et Grand frèrede Jackson Michie. Michie, qui a remporté la 21e saison de Grand frère, a publié quelques vidéos époustouflantes de lui et de Simianer ensemble sur son compte TikTok. Dans un clip, partagé le 20 décembre, ils ont fait claquer des verres à vin et flirté sur l’air de Megan Thee étalon« BITCH » de

Dans une autre vidéo, publiée au cours du week-end, ils ont prononcé les mots à un Oncle Buck scène de questionnement avec le titre, « Tirez votre photo quand ils sont hors de votre ligue. »

Sur la page de Simianer, elle a posté une vidéo d’eux ensemble tout en jouant le son d’une femme demandant à quelqu’un s’il cherchait une femme. « @jackson_michie désolé de vous déranger! » elle a sous-titré le clip.

Naturellement, les vidéos ne sont pas passées inaperçues des fans. Un adepte a commenté: « Quand le grand frère et le monde de la joie se heurtent. » Un autre fan a plaisanté, « Le crossover dont je ne savais pas avoir besoin. »