Les vidéos qui aident les gens à obtenir des peines plus légères

Aux États-Unis, les personnes accusées de crimes se tournent vers de courtes vidéos de style documentaire sur leur vie pour tenter de persuader les juges, les jurys et les procureurs de regarder au-delà des accusations et de les considérer comme des personnes à part entière méritant rédemption, voire clémence.

Augusta « Gussy » Clay a un regard doux alors qu’il est assis avec un enfant sur ses genoux. Tanisha, sa compagne depuis 16 ans, chante ses louanges. Il y a aussi des photos de « Gussy » dans des moments plus heureux dans une aire de jeux avec des enfants et sur la plage par une journée ensoleillée. Il apparaît comme un jeune homme aimant et quelqu’un qui est pris en charge par ses proches.

Toutes ces images ne proviennent pas d’un enregistrement d’une réunion de famille mais d’une vidéo d’atténuation, un nouvel outil numérique que les défenseurs publics américains utilisent pour persuader les juges d’avoir de l’empathie pour leurs clients.

Produites avec un haut degré de professionnalisme, les vidéos peuvent aider à raconter l’histoire de la vie d’un accusé, en fournissant un contexte supplémentaire et en la présentant sous le meilleur jour possible. Ils ne ressemblent pas aux films hollywoodiens sur papier glacé, mais ils peuvent impliquer l’utilisation de musique et des techniques de production élaborées. D’autres, comme celui qui raconte l’histoire d’Augusta Clay, sont plus simples.

Clay avait plaidé coupable de tentative de vol au troisième degré, un délit mineur, et il purgeait une peine de 12 mois dans la célèbre prison de Rikers Island à New York pour avoir violé sa libération conditionnelle.

Au moment du tournage de la vidéo, il était dans une situation désespérée : il souffrait d’un cancer et de mucoviscidose. Incarcéré à Rikers Island au plus fort de la pandémie, alors que le Covid se propageait dans la prison, il a supplié d’être libéré plus tôt.

« J’ai peur de mourir en prison », dit-il dans la vidéo.

Il n’existe pas de chiffres précis sur la fréquence des vidéos d’atténuation, peut-être parce que leur utilisation par les défenseurs publics aux États-Unis est encore relativement nouvelle. Mais dans un pays qui a l’un des taux d’incarcération les plus élevés au monde, ils sont de plus en plus considérés par les avocats comme un outil efficace permettant souvent de réduire les peines de prison.

Regina Austin, directrice du Penn Program on Documentaries and the Law, est une figure pionnière dans l’utilisation de vidéos d’atténuation. Elle affirme qu’elles peuvent être efficaces, car elles déstigmatisent quelqu’un qui est derrière les barreaux.

« Nous avons en tête des notions de ce à quoi ressemblent les criminels, à quoi ils ressemblent, d’où ils viennent, et c’est une image, c’est un composite. Et l’une des choses que les vidéos d’atténuation peuvent faire, c’est de travailler là-dessus. image, pour essayer de changer cette image dans l’esprit, en fournissant un contexte », dit-elle.

Nicole Mull, qui dirige le Video Mitigation Project à la Legal Aid Society, le plus ancien et le plus grand cabinet d’avocats américain destiné aux personnes à faible revenu, espère que ces vidéos deviendront plus courantes.

« L’un de nos grands objectifs est d’en avoir davantage, afin que nos clients, les clients des défenseurs publics, puissent bénéficier de la même représentation que les personnes accusées de crimes qui sont des personnes aisées », dit-elle. « Et c’est un élément très important de tout cela. »

Les vidéos d’atténuation, dit-elle, aident les juges à voir l’humanité de leurs clients, « ce qui les motive, ce qui les a mis dans la position dans laquelle ils se trouvent et ce que nous devrions faire en tant que société, plutôt que de les incarcérer ».

Beaucoup ont demandé la fermeture de la prison de Rikers Island en raison des mauvaises conditions et d’une série de décès de détenus ces dernières années.

Mais certaines critiques s’opposent aux vidéos. Jennifer Harrison, directrice exécutive du Victims Rights Reform Council, les qualifie de « gifle pour les victimes ».

« Toute l’empathie et l’accent sont mis sur le criminel. S’ils sont autorisés à utiliser ces vidéos pour les criminels, alors les victimes devraient avoir le même luxe », a-t-elle déclaré à la BBC.

Un porte-parole de l’aide juridique souligne cependant qu’en vertu de la loi de New York, les victimes d’un crime peuvent déjà fournir des déclarations sur les conséquences lors du prononcé de la peine, et que les vidéos d’atténuation ne sont qu’un autre outil pour fournir un contexte dans la vie d’un accusé.

Le 11 avril 2020, Clay a finalement été libéré, bien qu’à seulement deux mois de sa peine d’un an. Il décède un an plus tard, à l’âge de 39 ans.

Il n’y a pas de preuve absolue, mais ses avocats croient fermement que la vidéo d’atténuation a joué un rôle crucial pour l’aider à sortir de prison et lui permettre de passer ses derniers jours avec sa famille.

La vidéo de Clay a été réalisée par le cinéaste new-yorkais chevronné David Simpson, qui participe à leur réalisation depuis près de cinq ans.

« Nous essayons de capturer un client et sa famille dans leur contexte, donc nous leur rendons visite chez eux, nous nous rendons dans leur quartier, nous capturons des images de l’environnement, de l’endroit où ils vivent », dit-il.

Mais même les partisans de ces vidéos préviennent qu’elles peuvent être contre-productives si elles utilisent de la musique ou si elles sont trop sentimentales. « Une mauvaise vidéo d’atténuation tente de toucher le cœur. Je veux que nos vidéos soient utilisées pour éclairer. Les vidéos ne doivent pas être utilisées pour manipuler », déclare Austin.