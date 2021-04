Vous pouvez regarder une rediffusion de l’annonce de Sony Xperia Mark III, c’était un événement bourré d’action qui a introduit trois nouveaux téléphones en environ une demi-heure. Mais il y a encore plus à voir du nouveau trio.

Regardons d’abord la vidéo officielle du produit Sony Xperia 1 III. Cela commence par la caractéristique unique – quatre focales de trois caméras. La nouvelle lentille périscope a un grossissement variable et est capable de basculer entre 70 mm et 105 mm de focale.

La vidéo touche d’autres piliers de la gamme phare Xperia – les jeux, l’audio et le visionnage de films, mais les segments les plus importants sont la photographie et la cinématographie. Bien sûr, le téléphone est livré avec les applications Photo Pro et Cinema Pro qui tirent parti de l’expertise de Sony en matière d’appareil photo numérique.

La prochaine vidéo d’une minute se concentre sur le design du Xperia 1 III, qui repousse le courant dominant.

Contrairement à l’année dernière, il n’y a pas de temps d’attente pour le plus petit produit phare – Sony lance le Xperia 5 III en même temps que le plus grand modèle. Sa vidéo promotionnelle raconte à peu près la même histoire – la photographie et la cinématographie sont les principales attractions et elles renferment les autres compétences du téléphone (audio, jeux et films).

Bien sûr, ce qui distingue le Xperia 5 III du 1 III, c’est sa taille, qui est le thème principal de la prochaine vidéo d’une minute:

Au-delà des promos, la vidéo suivante est un premier regard de 10 minutes sur les Xperia 1 III et 5 III. Il offre plus de détails sur les fonctionnalités de la caméra, y compris celles empruntées à la gamme Alpha.

La vidéo couvre également la liste complète des fonctionnalités d’affichage, empruntant des idées à Bravia et CineAlta. Le Xperia 1 III dispose du premier écran 4K OLED 120 Hz sur le marché des smartphones (le 1 II avait un écran 4K 60 Hz, le 5 II un écran FHD 120 Hz).

C’est une aubaine pour les jeux, tout comme l’audio amélioré – le Xperia 1 III produit un son 40% plus fort que son prédécesseur, que ce soit à partir de la prise casque 3,5 mm ou de ses haut-parleurs stéréo frontaux.

En ce qui concerne les jeux, Sony a ajouté quelques modifications contrôlées par l’utilisateur pour vous donner un avantage. Vous pouvez activer la réduction du flou de mouvement, augmenter le gamma pour voir ce qui se cache dans l’ombre et régler l’égaliseur 10 bandes (co-développé avec une équipe de jeux professionnels) pour tirer le meilleur parti des signaux audio.

Il y a beaucoup plus à apprendre sur les Xperia 1 III et 5 III à partir de cette vidéo – par exemple, le fait surprenant que Sony ait réussi à insérer une batterie de 4500 mAh dans les deux téléphones.

Sony n’a pas encore révélé les prix des produits phares Mark III, mais nous n’imaginons pas qu’ils seront bon marché. Pour les fans de Sony sensibles au prix, la société a dévoilé son premier mid-ranger 5G, le Xperia 10 III (malheureusement, il n’y a pas non plus de prix pour celui-ci).

Comme le 5 III, le modèle de la série 10 dispose d’un écran OLED 21: 9, d’une prise jack 3,5 mm, d’une triple caméra, d’une batterie de 4500 mAh, d’une résistance à l’eau et (comme mentionné) de la 5G. Il manque cependant certaines fonctionnalités avancées et le chipset Snapdragon 888 des deux autres cède la place au S690.

La vidéo suivante donne plus de détails sur le Xperia 10 III, y compris les améliorations par rapport à son prédécesseur.

Les Xperia 1 III et 5 III seront disponibles au début de l’été, le Xperia 10 III est également prévu pour un lancement au début de l’été.