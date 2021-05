Les vidéos promotionnelles Asus Zenfone 8 mettent en évidence les spécifications phares et la différence de taille

Hier, Asus a dévoilé son dernier fleuron Zenfones avec le petit mais puissant Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip plus traditionnel (pour Asus). Et comme le veut la tradition, Asus a téléchargé plusieurs vidéos promotionnelles détaillant les deux nouveaux appareils.

La vidéo de présentation du Zenfone 8 Flip met en évidence les principales caractéristiques du téléphone, notamment la caméra rabattable, le chipset Snapdragon 888 et sa batterie de 5000 mAh. L’attention est ensuite renvoyée sur la configuration unique de la caméra avec son mécanisme motorisé permettant un contrôle précis de l’angle et des prises de vue panoramiques uniques.

Le Zenfone 8 est de petite taille mais très performant. Il partage le même chipset Snapdragon 888 que son grand frère et associe une batterie de 4000 mAh avec une charge de 30 W. Son plus grand avantage est la facilité d’utilisation à une main. L’écran AMOLED de 5,9 pouces offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et devrait tenir dans vos poches et vous permettre de vivre votre journée avec facilité. La résistance à l’eau et à la poussière IP 68 supplémentaire signifie que vous ne devriez pas avoir peur des liquides qui vous gênent.

Asus a également un autre clip promotionnel pour son nouveau produit phare compact. Le «compact performer» comme l’appelle Asus intègre le dernier et le meilleur Qualcomm Snapdragon 888 associé à la 5G et au Wi-Fi 6E pour une connectivité ultra-rapide. Bien que l’écran soit plus petit que ce que vous trouverez sur d’autres téléphones haut de gamme, il offre toujours un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz et une luminosité maximale de 1100 nits.

PS Nous avons notre propre examen Zenfone 8 que vous pouvez consulter ici pour des tests de référence détaillés, des échantillons de caméras avec notre verdict personnel.