Les vidéos montrent-elles le pic à bec ivoire ou est-il éteint ?

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – Le gouvernement fédéral a été invité à considérer au moins deux vidéos réalisées ces dernières années comme preuve que les pics à bec ivoire peuvent encore exister.

Le Fish and Wildlife Service des États-Unis a déclaré en 2021 qu’il prévoyait de déclarer 23 espèces éteintes, dont le plus grand pic d’Amérique du Nord – également surnommé l’oiseau Lord God après une exclamation parfois faite par les téléspectateurs.

En juillet, l’agence a déclaré qu’elle ajoutait six mois, dont un mois pour les commentaires du public, avant de décider de déclarer ou non l’extinction de l’oiseau au corps noir avec des ailes noires et blanches, une envergure de 30 pouces (76 centimètres) et un cri rappelant celui d’un klaxon de vélo à ampoule. Ce qu’il fallait, selon l’annonce, c’était une vidéo ou des photos que tous les experts seraient d’accord pour montrer l’oiseau.

Deux vidéos d’oiseaux en noir et blanc ont été soumises en juillet, ainsi que des extraits et des présentations vidéo détaillées expliquant pourquoi les contributeurs pensent qu’ils montrent des becs d’ivoire.

Mais le débat – si amer qu’il a entraîné la publication d’un livre l’année dernière sur des dizaines d ‘”erreurs de pensée” des deux côtés – semble plus houleux que jamais. Un ornithologue de l’Université du Kansas a qualifié les vidéos de risibles.

L’une est une séquence de drone à distance, montrant un oiseau volant devant des arbres et atterrissant dans l’un d’entre eux le 23 février 2021.

“La séquence d’atterrissage… m’a presque fait crier, ‘Bec d’ivoire!'” Mark Michaels, fondateur de Project Principalis, un groupe créé pour rechercher des pics à bec ivoire vivants, a déclaré aux responsables de Fish and Wildlife dans une présentation vidéo réalisée le 22 juillet et publié mardi dans la zone de commentaires publics de la proposition.

Mark B. Robbins, responsable de la collection d’ornithologie à l’Institut de la biodiversité de l’Université du Kansas, a déclaré que la vidéo était si médiocre qu’il était impossible de dire ce qui volait. “Cela pourrait être n’importe quoi”, a-t-il écrit dans un e-mail.

L’autre est plus proche, prise d’un canoë, et montre un oiseau traversant une partie d’un marais puis s’envolant le 17 octobre 2020.

“Bien que mon observation n’ait duré que 9,8 secondes, elle était sans équivoque”, a déclaré Bobby Harrison, professeur agrégé de photographie à la retraite à l’Université d’Oakwood, à Huntsville, en Alabama, et autoproclamé “chercheur indépendant de bec d’ivoire”.

Il a noté que l’oiseau dans sa vidéo bat des ailes beaucoup plus rapidement que le grand pic sosie, et qu’il a volé à environ 500 pieds (150 mètres) pendant la brève période où il l’a observé. Cette vitesse, qu’il a estimée à 35 mph (55 km / h), et son motif de couleur l’ont identifiée, a déclaré Harrison.

“Il est tout à fait clair que l’oiseau qu’ils appellent un canard à bec ivoire est un canard branchu”, a écrit Robbins, ajoutant que la mise en pause d’une vidéo au ralenti montre qu’il a un ventre blanc.

Le cadre en question montre plus probablement une aile devant le corps, et la vidéo soumise montre plus de détails que la version compressée disponible en ligne, a déclaré Tim Gallagher, ancien rédacteur en chef du magazine “Living Bird” du Cornell Lab of Ornithology. et co-présentateur de la vidéo. En tant qu’ornithologue et photographe d’oiseaux avec 30 ans d’expérience, Harrison sait à quoi ressemblent les canards branchus, a-t-il déclaré.

La présentation de Gallagher et Harrison à l’agence, faite le 18 juillet, a été publiée lundi, le jour de clôture de la période de commentaires publics.

La dernière observation généralement acceptée d’un bec d’ivoire a eu lieu dans le nord-est de la Louisiane en 1944.

Le Centre pour la diversité biologique, qui a intenté de nombreuses poursuites pour obtenir la protection fédérale des animaux et des plantes ou pour accroître la protection des personnes figurant sur des listes en voie de disparition ou menacées, a soutenu une déclaration d’extinction dans une lettre datée du 16 juillet.

“Nous exhortons le Service à suivre les meilleures données scientifiques disponibles jusqu’à la bonne conclusion, à finaliser sa proposition de règle pour retirer le pic de la liste sur la base de l’extinction et à redoubler d’efforts afin qu’aucune autre espèce ne s’éteigne et ne subisse le sort du pic à bec ivoire, », a écrit le directeur des affaires gouvernementales Brett Hartl.

L’organisation à but non lucratif de conservation a critiqué un article non évalué par des pairs affirmant que des preuves indiquent que l’oiseau vit toujours en Louisiane, y compris les photographies publiées comme certaines de ces preuves.

“Pour être franc, il existe des photographies meilleures et plus fiables de Sasquatch flottant sur Internet que ces images de ce supposé pic à bec ivoire”, a écrit Hartl.

La Nation Cherokee faisait partie de près de 200 autres groupes et personnes commentant au cours de trois périodes distinctes depuis le 30 septembre 2021.

L’oiseau “est inscrit dans notre symbologie pré-européenne la plus ancienne et son influence sur nos activités culturelles demeure à ce jour”, indique une lettre signée par le chef principal Chuck Hoskin Jr. le 18 janvier.

“La Nation demande au Service de poursuivre ses efforts de conservation et d’enquête pour assurer la protection de tous les individus restants”, a-t-il écrit.

Janet McConnaughey, Associated Press