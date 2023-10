Les vidéos haineuses du Hamas font d’Elon Musk l’ennemi numérique n°1 de l’Europe – POLITICO

Elon Musk s’est imposé comme l’ennemi public numérique numéro un de l’Europe.

Depuis que le Hamas a attaqué Israël samedi, le réseau social X du milliardaire a été inondé d’images horribles, de mensonges politiquement motivés et de propagande terroriste qui, selon les autorités, semblent violer à la fois ses propres politiques et la nouvelle loi de l’Union européenne sur les réseaux sociaux.

Musk est désormais confronté à la menace de sanctions – y compris d’amendes potentiellement lourdes – alors que les responsables de Bruxelles commencent à rassembler des preuves en vue d’une enquête formelle visant à déterminer si X a enfreint les règles de l’Union européenne. Les autorités britanniques et allemandes se sont jointes aux critiques.

La lutte représente un test critique pour toutes les parties. Musk sera déterminé à combattre toute affirmation selon laquelle il ne serait pas un propriétaire responsable du réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, tout en respectant son engagement en faveur de la liberté d’expression. L’UE voudra montrer que sa nouvelle réglementation, connue sous le nom de Digital Services Act (DSA), a du mordant.

Thierry Breton, le commissaire européen chargé des règles relatives au contenu des médias sociaux, a demandé à Musk d’expliquer pourquoi les images graphiques et la désinformation sur la crise au Moyen-Orient étaient répandues sur X.

« Je vous exhorte à garantir une réponse rapide, précise et complète à cette demande dans les prochaines 24 heures », a déclaré Breton. écrit le X tard mardi.

« Nous inclurons votre réponse dans notre dossier d’évaluation sur votre conformité au DSA », a précisé Breton. « Je vous rappelle qu’à la suite de l’ouverture d’une éventuelle enquête et d’un constat de non-conformité, des sanctions pourront être prononcées. » Ces amendes, selon les règles européennes en matière de contenu, peuvent totaliser jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise.

La fièvre sur Twitter n’a pas commencé avec les attaques du Hamas. Depuis que Musk a acheté la plateforme, il a été critiqué pour son incapacité à empêcher la propagation des discours de haine en ligne.

X a réduit ses équipes de modération de contenu, dans un esprit de promotion de la liberté d’expression ; s’est retiré d’un engagement soutenu par Bruxelles pour lutter contre l’ingérence numérique étrangère ; et a peaufiné ses algorithmes de médias sociaux pour promouvoir des contenus souvent douteux plutôt que des documents vérifiés provenant d’organismes de presse et de politiciens.

Musk a répondu – via son compte de réseau social avec 159 millions de followers – avec moqueries et attaques contre ses opposants. Mais le dernier tollé suscité par des contenus apparemment incitant et faisant l’éloge du terrorisme fait qu’il y a fort à parier que X sera l’une des premières entreprises à faire l’objet d’une enquête en vertu des règles européennes en matière de médias sociaux.

En réponse à la demande de Breton, Musk demandé le commissaire français pour expliquer comment X avait potentiellement violé les réglementations européennes sur le contenu. « Notre politique est que tout soit open source et transparent », a-t-il ajouté. Au Royaume-Uni, Michelle Donelan, la ministre du Numérique du pays, a également rencontré mercredi des responsables des médias sociaux pour discuter de la manière dont leurs entreprises combattent les discours de haine en ligne.

La sonde arrive

En vérité, une enquête sur la conformité de X avec les nouvelles règles européennes en matière de contenu est prévue depuis des mois. Au cours de l’été, Breton et de hauts responsables de l’UE se sont rendus au siège de l’entreprise à San Francisco pour un soi-disant « test de résistance » afin de voir dans quelle mesure l’entreprise se conformait.

En vertu de la législation européenne, les géants de la technologie comme X, TikTok et Facebook doivent procéder à de longues évaluations des risques pour déterminer comment les discours de haine et autres contenus illégaux peuvent se propager sur leurs plateformes. Ces entreprises doivent également permettre un meilleur accès aux auditeurs externes, aux régulateurs et aux groupes de la société civile qui suivront la manière dont les sociétés de médias sociaux se conforment à la nouvelle surveillance.

Les enquêtes sur d’éventuels actes répréhensibles en vertu des règles européennes sur le contenu impliqueront probablement des enquêtes de plusieurs mois sur le comportement d’une entreprise, la Commission prenant une décision juridique sur l’opportunité d’imposer des amendes ou d’autres sanctions, et un appel probable de l’entreprise en réponse. De telles affaires devraient prendre des années.

À Bruxelles, la Commission a rassemblé des preuves d’actes répréhensibles potentiels au sein de plusieurs sociétés de médias sociaux, avant même que la nouvelle législation européenne sur les contenus n’entre en vigueur en août, selon cinq responsables et d’autres personnes ayant une connaissance directe du sujet.

L’objectif est d’ouvrir au moins trois enquêtes liées à la loi sur les services numériques d’ici le début de l’année prochaine, selon trois de ces personnes. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat car les discussions ne sont pas publiques et restent en cours.

Ces derniers jours, les responsables de la Commission ont rassemblé des preuves associées aux attaques du Hamas contre Israël – dont une grande partie a été partagée sur X avec peu, voire aucune, résistance de la part de l’entreprise.

Ce contenu comprenait des comptes X vérifiés ayant des liens avec la Russie et l’Iran, republiant des images graphiques d’atrocités présumées visant des soldats israéliens. Certains de ces articles ont été consultés des centaines de milliers de fois. D’autres comptes liés au Hezbollah et à l’EI ont également été largement publiés, avec peu ou pas de suppressions.

Il n’est pas clair si ces images donneront lieu à une enquête spécifique sur la manière dont X a traité le contenu violent le plus récent. Mais cela a réaffirmé la probabilité que Musk soit bientôt confronté à des conséquences juridiques s’il ne supprime pas ce type de contenu de son réseau social.

La lutte contre les contenus violents et terroristes nécessite « des personnes assises devant un écran d’ordinateur, qui regardent cela et portent des jugements », a déclaré Graham Brookie, directeur principal du laboratoire de recherche médico-légale numérique de l’Atlantic Council, qui a suivi l’empreinte en ligne des attaques en cours du Hamas. « Avant, il y avait des dizaines de personnes qui faisaient cela sur Twitter, et maintenant il n’y en a plus qu’une poignée. »

Steven Overly a contribué au reportage depuis Washington