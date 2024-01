Les vidéos du Modern Day Knight Project choquent. Pourquoi les hommes vont dans des camps

Ils ramper lentement sur une colline sur le ventre, couverts de crasse. Un homme gémit après qu’un instructeur l’ait tiré par les chevilles pour redescendre la colline. Pourtant, il continue de ramper.

Un homme est allongé sur le dos tandis qu’un instructeur lui asperge le visage de l’eau d’un tuyau d’arrosage. Un autre, portant de grosses chaînes en travers du torse, frissonne pendant une diatribe chargée de jurons d’un homme barbu, qui le qualifie de décevant.

Ces hommes ne se préparent pas pour une mission militaire d’élite.

Ils essaient de devenir de meilleurs hommes, disent-ils.

Les « camps d’hommes », ou expériences exclusivement masculines conçues pour le développement personnel des hommes, ont attiré l’attention sur les réseaux sociaux, où des versions plus extrêmes de ces programmes, comme le Modern Day Knight Project en Californie du Sud, partagent des vidéos des participants au traitement endurés. , souvent à hauteur de centaines de milliers de vues.

Bien que les experts en psychologie masculine soient sceptiques quant aux itérations extrêmes des camps d’hommes, ils affirment que leur prise de conscience croissante témoigne de la solitude et du besoin de communauté auxquels les hommes sont confrontés dans la société moderne.

“Les hommes recherchent des expériences difficiles”, déclare Erik Anderson, thérapeute conjugale et familiale agréée. “Ils recherchent des groupes. Ils recherchent des tribus. Ils recherchent une sorte de lien social et un sentiment de capital social. Et ils se tournent vers ces groupes qui, pour moi, ont l’impression de donner les gens ont un sentiment un peu faux à ce sujet. »

Que sont les « camps d’hommes » – et pourquoi attirent-ils l’attention ?

Il existe de nombreux types de camps d’hommes. Certains fonctionnent comme une thérapie de groupe, d’autres comme des cours d’entraînement, d’autres sont des formations de type camp d’entraînement.

Le projet Modern Day Knight, également connu sous le nom de « le projet », entre dans cette dernière catégorie.

Présentée en ligne comme un « creuset de 75 heures », l’expérience implique des défis physiques exténuants sous la direction d’anciens combattants. Ceux qui réussissent ont accès à un programme de coaching et de mentorat d’un an appelé Modern Day Knight Mastermind Program. Il en coûte 18 000 $ pour tenter.

Les objectifs du projet, selon ses site web, doivent amener les hommes à briser leur doute, à voir clairement leur objectif, à guérir leur traumatisme et à découvrir ce qui les retient. La demande d’interview de USA TODAY pour Bedros Keuilian, le fondateur du projet, est restée sans réponse.

Ronald Levant, professeur émérite de psychologie à l’Université d’Akron et co-auteur de “La norme stricte : les dures vérités sur la masculinité et la violence“, dit les camps d’hommes extrêmes comme le Modern Day Knight Project vendent aux hommes l’idée que s’ils adhèrent à une vision durcie de la masculinité, leur vie s’améliorera.

“Ils ont le sentiment que leur vie n’est pas celle qu’ils voudraient qu’ils soient, et ils croient que s’ils étaient plus masculins, plus machistes, plus ‘bêtes’, leur vie serait meilleure”, dit Levant. Mais c’est rarement le cas, dit-il.

Jimmy Rex, fondateur de la communauté masculine We Are The They, s’est inscrit au Projet en 2022 pour le plaisir.

Environ six heures plus tard, dit-il, les instructeurs ont demandé aux participants de se lever et de partager les raisons de leur présence. Un homme a déclaré qu’il avait trompé sa femme et qu’il voulait devenir un homme meilleur. Un autre a déclaré que sa femme le trompait et qu’il voulait récupérer sa famille. Un autre a déclaré qu’il avait purgé une peine de plusieurs années de prison et qu’il voulait prouver qu’il était une nouvelle personne.

Bien qu’il ait réussi le test de condition physique pour se qualifier, Rex a déclaré qu’il ne se sentait pas préparé à l’intensité du programme. Son genou gauche s’est cassé au cours d’une randonnée de quelques heures et il a arrêté peu de temps après. Il a dit que son genou le dérangeait toujours.

Dans l’ensemble, il considère son expérience du camp d’hommes de manière positive et affirme que le programme qu’il a suivi accomplit ce qu’il vise. Rex a organisé un événement similaire appelé le Défi Misogi avec son organisation, ce qui impliquait 12 heures de tâches physiques épuisantes.

“Ils montrent des vidéos de ce que c’est. Ils ne se cachent pas, donnant l’impression que c’est quelque chose qui ne l’est pas”, dit Rex à propos du projet. “Si ce n’est pas pour vous, ce n’est pas pour vous. Mais les gens le font volontiers. Ils savent pour quoi ils s’engagent.”

Pourquoi les hommes font-ils ça ?

Bien que les psychologues ne considèrent pas les camps d’entraînement comme une solution, ils affirment que la prévalence des camps d’hommes en général indique un véritable problème auquel les hommes sont confrontés : la solitude.

Dans une enquête réalisée en 2021 par le Centre d’enquête sur la vie américaine, seuls 21 % des hommes ont déclaré avoir reçu un soutien émotionnel d’un ami au cours de la semaine écoulée, contre 41 % des femmes. Seulement 25 % des hommes ont déclaré avoir dit à un ami qu’ils les aimaient au cours de la semaine écoulée, contre 49 % des femmes.

“Beaucoup d’hommes se sentent seuls parce qu’ils n’ont pas la capacité de mettre des mots sur leurs émotions, ce qui rend difficile l’établissement de relations”, explique Levant. “L’incapacité à mettre des mots sur leurs émotions conduit à des échecs dans les relations, conduit à la solitude, conduit à la recherche de ces expériences.”

Les camps pour hommes offrent aux hommes la possibilité de créer des liens avec d’autres hommes – et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, surtout lorsque ces programmes font de la santé mentale une priorité.

Un de ces programmes est Confrérie alimentée par M à Austin, au Texas, qui propose des entraînements hebdomadaires et d’autres événements pour hommes. En plus d’aider les hommes à améliorer leur forme physique, Stefanos Sifandos, fondateur de MPowered Brotherhood, affirme que l’organisation intègre des pratiques émotionnelles, des exercices de vulnérabilité, des exercices de respiration, des cercles de deuil et bien plus encore.

Il dit que l’objectif est de donner aux hommes un réseau de soutien et de leur montrer qu’ils valent plus que leurs réalisations et leurs distinctions.

“C’est l’occasion d’être davantage soi-même, sans jugement, sans honte”, déclare Sifandos. “Nous nous rencontrons vraiment avec compassion, sans jugement et de manière saine.”

MPowered propose également un camp d’entraînement intense appelé “Activez votre Alpha”, mais Sifandos dit qu’il aborde ce que signifie être un « alpha » d’un point de vue « holistique ». Le camp d’entraînement comprend des exercices sur les relations et les traumatismes, et les participants bénéficient d’un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à un soutien professionnel en santé mentale pendant, ainsi qu’avant et après le camp, ce qui, selon Sifandos, est essentiel.

“Il faut qu’il y ait un travail émotionnel et psychologique profond qui va avec”, dit-il. “Sinon, cela devient simplement un exercice de force mentale, qui ne vous mène pas loin.”

Dans l’ensemble, Anderson affirme que les camps pour hommes montrent que la société doit faire davantage pour s’attaquer à la santé émotionnelle et mentale des hommes. Levant ajoute que lorsque les hommes expriment leurs sentiments, leurs relations ont tendance à s’améliorer.

“Nous devons avoir une conversation plus large sur le besoin d’appartenance des hommes à notre société et avoir d’autres rituels qui fournissent un moyen de satisfaire ce besoin d’appartenance, ce besoin d’épreuve, ce besoin de tribu”, dit Anderson.

