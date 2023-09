Les vidéos du comédien T Barb sont la chose la plus Détroit que nous ayons jamais vue | Culturel | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie « Quoi de neuf ! » Tiffany Barber, alias T Barb.

Tiffany Barber est assise tranquillement devant son ordinateur portable au Black Coffee Café du North End lorsque j’arrive pour la rencontrer. Elle me salue avec un câlin comme une tante perdue depuis longtemps. Je m’attends à moitié à ce qu’elle dise « Quoi de neuf, biche !! » comme elle le fait sur ses vidéos Instagram, mais sa voix naturelle est plus douce et optimiste – avec juste une touche de capuche.

Vous connaissez peut-être mieux Barber car T Barbele comédien qui réalise ces vidéos en voix off « Only in Detroit » montrant des choses comme des gars montant dans une voiture sans portes.

« Quoi de neuf !! Ce n’est qu’à Détroit que nous donnons un nouveau sens au mot « bourdonnement » », dit-elle dans une vidéo d’un jouet sexuel vibrant en cercle dans une flaque de pluie comme thème de Mystères non résolus pièces. « C’est une fille qui fouille dans un sac à main City Trends en ce moment, folle de rage. »

Son « Power Ranger du côté est » La série d’un homme habillé en Black Ranger au coin des rues Cadieux et Harper est l’une de ses plus populaires, avec près de 50 000 likes. Le contenu des vidéos est réel, mais le commentaire de T Barb est ce qui les amène au niveau supérieur. C’est la quintessence de la réalité plus étrange que la fiction, avec juste une touche d’embellissement.

« ‘Only in Detroit’ présente un autre épisode passionnant d’Eastside Power Ranger », dit-elle dans un épisode, chantant les paroles comme s’il s’agissait de la chanson thème d’un spin-off de l’émission télévisée des années 90. Un homme torse nu nargue le Black Ranger au milieu de la rue, brisant ce qui ressemble à un long morceau de bois sur le sol. « Comme vous pouvez le voir, aujourd’hui nous avons un méchant… mais il n’est pas à la hauteur d’Eastside Power Ranger ou de ce Suburban parce que devinez quoi ? Il dispose des outils économes nécessaires pour assurer notre sécurité à tous dans la partie est de Détroit. Préparez-vous, préparez-vous. HADOUKEN », dit-elle tandis que le « power ranger » jette un morceau de béton sur le « méchant ».

« Vous seriez surpris par les choses que vous voyez en traversant la ville », dit T Barb au café. « Les gens disent toujours : « Comment avez-vous vu ça ? Je ne sais pas! Ensuite, on se fait critiquer, avec des gens qui disent : « Oh, vous vous moquez de ces gens », mais ils le font pour la notoriété. Si vous étiez au coin de la rue et que vous vous déguisiez en Power Ranger, cela ne vous dérangerait probablement pas si un milliard de personnes vous voyaient agir comme un imbécile.

T Barb est comédienne de stand-up depuis sept ans, mais dit qu’elle a commencé à réaliser les vidéos Only in Detroit il y a quelques années seulement. Au départ, il s’agissait de TikToks sur écran vert, mais elle a trouvé sa voix et son slogan de marque alors qu’elle commençait à publier de manière plus cohérente.

Au début, elle tombait sur des choses aléatoires et les enregistrait elle-même, mais maintenant, les gens lui envoient des vidéos. Elle utilise également le contenu des pages multimédias d’Instagram comme Crime News in the D et Metro Detroit News.

« Vous savez, ‘Préparons-nous à gronder ?' », dit-elle, imitant le légendaire présentateur de boxe Michael Buffer. «J’en ai fait quelques-uns comme ça, puis j’ai voulu y apporter ma propre touche, alors j’ai trouvé ‘Quoi de neuf, biche !!’ … C’est un peu comme si j’étais un journaliste qui rapportait cela sur Hood News. Si vous avez déjà regardé des vidéos sur le trafic de Los Angeles [where] ils ont l’hélicoptère, quand ils poursuivent les gens, le commentaire passe au niveau supérieur. C’est tellement sérieux, mais c’est drôle parce que c’est sérieux, donc c’est un peu comme ça que je fais les vidéos.

Un truand à la retraite ?

T Barb se considère comme une « voyous à la retraite », même si elle veille à souligner que « la rechute fait partie du rétablissement ». Elle change de personnage sans cligner des yeux tout au long de notre longue conversation et il est parfois difficile de dire ce qui est une blague et ce qui ne l’est pas.

Barber a grandi sur Joy Road et dit qu’elle n’a pas eu la meilleure éducation. Ses parents se sont rencontrés tout juste sortis de prison et sa mère était aux prises avec des problèmes de santé mentale, ce qui l’a amenée plusieurs fois derrière les barreaux.

«J’ai grandi dans un vrai quartier – gang bangs, bagarres et tout ce genre de choses», se souvient-elle. « J’ai commencé à faire des blagues comme mécanisme de défense. Tu sais, j’ai grandi quand « Yo maman est sur Crack Rock » était hors. Alors imaginez que votre maman prenait vraiment du crack rock et puis voici la chanson et c’est comme si nous étions sur le point d’abandonner. Alors soit on rigole, soit je vais te botter le cul. Lequel est-ce que tu veux? Tu veux être amis ou je vais te piétiner ? À cette époque, je manquais d’intelligence émotionnelle.

Après le lycée, elle a pris un bus Greyhound pour la Nouvelle-Orléans et a fréquenté l’Université Dillard où elle dit avoir « découvert un nouveau mode de vie ». Là-bas, elle a étudié pour devenir assistante sociale afin de pouvoir aider les enfants issus de familles en difficulté.

« Ma mère a grandi dans une famille d’accueil et je pense que cela a causé beaucoup de ses problèmes, alors j’ai pensé que je serais une défenseure de la communauté », dit-elle.

Elle est donc retournée à Détroit et a travaillé pour le comté de Wayne pendant environ 14 ans dans des services de placement familial et de protection.

« Même au travail, j’étais encore maladroite », se souvient-elle. «J’avais l’impression de comprendre les gens. Si je viens chez vous des services de protection et que je sors du porche et que nous rions tous, cela signifie que j’ai reçu un cadeau… Vous savez, chaque fois que les services de protection de l’enfance viennent chez vous, ce n’est pas une bonne chose. .»

Elle ajoute, plus sérieusement : « J’ai acheté des chambres d’hôtel à des gens. J’ai acheté de la nourriture aux gens parce qu’ils n’avaient rien. Qui veut emmener les enfants de quelqu’un parce qu’il n’a pas les moyens de les nourrir ? Je ne prends pas cela à la légère, mais c’est vrai. C’était beaucoup de choses pour lesquelles j’aurais probablement eu des ennuis, mais mon truc c’est que si tout ce dont tu as besoin c’est de passer par-dessus la maison de ta tante parce que tes lumières ont été coupées, alors je vais t’y emmener… Après l’avoir fait pendant 14 ans, c’était juste beaucoup.

T Barb a eu son premier aperçu de la comédie lorsqu’un collègue travailleur social qui s’est levé à côté l’a invitée à un spectacle. Envoûtée par la scène et les rires du public, T Barb a demandé si elle pouvait l’essayer, alors son amie lui a donné une place de trois minutes chez l’ancien Maccabees Trader sur Woodward, qui est maintenant une Shield’s Pizza.

« C’était un vendredi et j’ai invité tous ceux que je connaissais, y compris les crackheads », explique T Barb. «Je parle déjà vite parce que j’ai définitivement un petit ADD… J’ai eu environ 27 minutes de blagues que j’ai mises sur ces trois minutes. Après ça, je me suis dit : « Je veux vraiment faire ça » et je n’ai jamais arrêté.

En plus d’être assistante sociale et d’explorer son nouvel amour pour le stand-up, T Barb avait une autre activité secondaire : un chariot à hot-dogs appelé « Delicious Dogs » qu’elle dirigeait dans le centre-ville de Détroit pendant 15 ans. Elle a commencé à Cadillac Square, a déménagé à Randolph Street, puis s’est tournée vers des événements privés après la pandémie.

« Je viens de faire [an event] hier dans le jardin d’une fille », dit-elle. « Les gens me reconnaissent toujours en disant : « Est-ce que c’est T Barb ? Oui, salope, maintenant tu veux une saucisse chaude ou une italienne ? Ketchup ou moutarde ?

Elle ajoute : « Je suis la princesse du hot-dog », soulignant qu’elle est en fait végétalienne.

T Barb est restée debout pendant environ un an avant de décider de quitter son emploi chez Wayne County. Elle a continué à faire des spectacles localement, a accru sa présence sur les réseaux sociaux et a commencé à réserver des tournées pour elle-même. Lorsque nous nous retrouvons pour prendre un café, elle revient tout juste de Los Angeles où elle a enchaîné les concerts. Elle fait en moyenne entre cinq et 25 spectacles de stand-up par mois, mais continue de dire : « Je n’ai pas encore réussi ! »

Les liens familiaux

En plus d’avoir un don naturel pour faire rire les gens, T Barb brise également une malédiction générationnelle.

« J’aurais été la troisième génération de personnes incarcérées dans ma famille », dit-elle. « Une de mes grand-mères a été internée, l’autre est allée en prison, mes deux parents sont allés en prison. Nous étions donc la première génération à ne pas aller en prison ou à être institutionnalisée. J’aime rire, j’aime sourire et je suis juste heureux d’être ici.

Elle a également des liens familiaux avec la comédie dont elle n’avait pas conscience lorsqu’elle a commencé à jouer. Il s’avère que ses arrière-grands-parents étaient le duo comique et le groupe de vaudeville des années 1930, Butterbeans et Susie.

Elle ne les connaissait pas jusqu’à ce que sa tante, choquée que T Barb soit maintenant comédienne, l’appelle un jour.

« Elle a dit : « Je ne peux pas y croire. Je voulais juste partager ça avec vous », dit T Barb. « Ma tante a 73 ans et pour un Noël, elle m’a confectionné un classeur avec toute leur histoire, leurs CD, toutes les coupures de journaux qu’elle avait conservées. Ils ont chanté des chansons ensemble, et ils en ont une qui s’appelle «Je veux un hot-dog pour mon petit pain.» Oui, c’étaient de méchants monstres à l’époque, dans les années 1930. »

Les paroles se lisent comme une version ancienne de « WAP » de Cardi B et Megan Thee Stallion :

BUTTERBEANS : Viens et laisse-moi te redresser

Voici maintenant un chien long et maigre

SUSIE : Oh-oh, ce n’est pas le genre de chien dont je parle

BUTTERBEANS : Maintenant, voici un chien, Sue, qui est petit et gros

SUSIE : Mais j’ai certainement besoin de quelque chose de différent de ça

En travaillant comme comédienne, T Barb a le sentiment de perpétuer l’héritage de sa famille. Et oui, certaines de ses blagues peuvent devenir sales.

L’ironie n’échappe pas à T Barb : elle est une comédienne qui gère un chariot à hot-dogs et dont les arrière-grands-parents ont fait des chansons de vaudeville coquines sur l’un bourrant son hot-dog dans le rouleau de l’autre. La blague s’écrit toute seule.

Et pourtant, malgré les insinuations, T Barb trouve toujours un moyen de redonner à sa communauté. Son organisation à but non lucratif T Barb et ses amis organise chaque année une campagne d’hygiène pour une école sous-financée différente où ils collectent des articles pour les étudiants comme du déodorant, du dentifrice, des produits menstruels, du détergent à lessive et des pièces pour la laverie automatique.

Cela lui vient du fait qu’elle est assistante sociale et qu’elle veut aider les gens, mais c’est aussi personnel car elle sait à quel point il peut être embarrassant d’aller à l’école sans vêtements propres.

« Beaucoup d’enfants viennent à l’école et n’obtiennent pas de bons résultats parce qu’ils ont des problèmes d’hygiène », dit-elle. « Nous n’avions pas de machine à laver, alors je lavais mes jeans dans la baignoire. Savez-vous à quel point il est difficile de retirer le savon d’un jean ? Je parle comme une salopette de Farmer Jack, j’essaie de rincer le savon à vaisselle Palmolive parce que nous n’avions pas le bon savon. Alors en y repensant, je me dis que c’est quelqu’un d’autre qui vit ça maintenant.

T Barb and Friends organise également un événement au cours duquel ils nourrissent les sans-abri et distribuent des vêtements chaque année à l’occasion de Thanksgiving et de Noël.

«J’ai grandi avec des objets de seconde main», dit-elle. « Nous n’avons jamais vraiment eu beaucoup de nouveautés comme des meubles en grandissant et je me souviens de tout cela. Si quelqu’un ne nous avait pas donné un lit supplémentaire, j’aurais probablement dormi par terre. »

Malgré ses efforts communautaires, plus de gens connaissent T Barb pour ses paroles humoristiques et idiotes que pour ses bonnes actions ou même pour son chariot à hot-dogs du centre-ville. Ce n’est pas toujours une bonne chose, car plusieurs personnes l’ont attaquée et menacée en ligne parce qu’elles trouvaient les vidéos offensantes.

Une fois, elle a posté une vidéo se moquant d’une maison à vendre qui avait également un ours en peluche à la mémoire de quelqu’un qui a été tué devant elle. Des personnes qui connaissaient la victime du meurtre ont trouvé la vidéo et ont envoyé des messages à T Barb menaçant de la tuer.

« Il ne s’agissait pas de quelqu’un qui avait été tué, mais de l’agent immobilier qui avait posté cette maison sans réfléchir : qui veut acheter cette maison où quelqu’un a été assassiné ? » elle dit. « Mais c’est à ce moment-là que j’ai su que je devais surveiller mes arrières, même si je n’avais pas l’intention de manquer de respect. Je ne vais pas supprimer l’original, mais je ne le republie pas pour cette raison.

Elle a également été critiquée par des gens, affirmant que ses vidéos renforçaient les stéréotypes sur les Noirs et propageaient la négativité.

« J’ai fait le travail », dit-elle en réponse à ses critiques. «Je suis ici depuis des années pour garder des enfants noirs dans des foyers noirs. J’ai aidé beaucoup de sans-abri à se relever. Donc je n’y prête pas attention parce que tu n’as probablement jamais rien fait pour personne, nulle part. Je suis toujours sur le terrain et je fais des choses pour la communauté.

Vous pouvez voir T Barb dans le cadre du spectacle « Eyes Up Here » à partir de 21 heures le samedi 23 septembre à l’Independent Comedy Club ; 2320, rue Caniff, Hamtramck ; planétaire.com. Les billets coûtent entre 15 et 25 $. Plus d’informations sont disponibles sur tbarbisfunny.com.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter