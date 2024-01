Les vidéos des otages israéliens du Hamas deviennent une bombe à retardement pour Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu fait face à une nouvelle vague de représailles, plus de trois mois après le début de la guerre entre Israël et Gaza, avec familles d’otages et le propre cabinet de guerre du Premier ministre l’accusant de donner la priorité à ses propres objectifs de guerre plutôt qu’à la libération de plus de 100 otages toujours détenus par le Hamas.

Cette semaine, le Hamas a publié une série de vidéos de trois otages – Noa Argamani, Itai Svirsky et Yossi Sharabi – plaidant pour leur libération. Dans une deuxième vidéo, le Hamas prévient qu’il révélera bientôt le « sort » des captifs.

La troisième vidéo, publiée lundi, semble montrer les cadavres de Svirsky et Sharabi. Le kibboutz Be’eri a depuis confirmé leur mort. Argamani, s’exprimant sous la contrainte, a déclaré dans une vidéo qu’ils avaient été tués par « nos propres frappes de Tsahal ».

Qualifiant les vidéos de tactique de pression psychologique, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré que « le Hamas est durement touché par Tsahal et tout ce qui leur reste à faire est d’infliger un tourment psychologique aux familles ». [of the hostages]laissant les FDI clarifier les choses pour les familles plus tard. »

La pression du Hamas pour ralentir les frappes n’est cependant pas la seule surveillance à laquelle Netanyahu est confronté. Le propre cabinet de guerre de Netanyahu a commencé à s’élever contre la stratégie actuelle à Gaza. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, et Gadi Eizenkot, son adjoint, ont noté samedi que Netanyahu devrait se concentrer sur la libération des otages, même si cela implique de suspendre la guerre contre le Hamas et de revoir ce plan militaire plus tard.

« Nous devons cesser de nous mentir, faire preuve de courage et mener à une grande affaire qui ramènera les otages chez eux. Leur temps est compté et chaque jour qui passe met leur vie en danger », Eizenkot » a déclaré, selon Ynet News.

Les responsables ont constaté certains progrès dans les négociations sur les otages : les responsables qataris ont annoncé mardi avoir négocié un accord avec le Hamas pour organiser la livraison de médicaments aux otages, qui n’en ont plus depuis qu’ils ont été capturés.

L’accord sur les médicaments est un pas dans la bonne direction, mais il est loin de l’accord dont nous avons besoin pour les otages, a déclaré David Harden, ancien directeur de mission de l’USAID en Cisjordanie et à Gaza, au Daily Beast.

« Les médicaments pour les civils innocents et les otages sont une chose positive… Je pense aussi qu’il est frappant de constater que plus de 100 jours plus tard, c’est le niveau de détails et de détails auquel nous sommes parvenus, ce qui, je pense, constitue une accusation sévère contre Netanyahu qui tente d’obtenir les otages libérés… Qu’avons-nous obtenu ? Nous avons reçu des médicaments. C’est plutôt décevant », a déclaré Harden.

« Ce sera Netanyahu, son calcul politique. J’ai simplement du mal à croire qu’il ne puisse pas conclure un accord qui pourrait conduire à la libération d’un plus grand nombre d’otages », a-t-il ajouté. « Plus ils restent longtemps là-dedans, plus leur visage est traumatisé, plus ils sont confrontés à des risques, plus il est probable que d’autres meurent. »

Cette pression croissante survient après que les États-Unis, le Qatar et d’autres alliés ont travaillé ensemble l’année dernière pour organiser la libération de dizaines d’otages des griffes du Hamas. En novembre, les diplomates ont pu organiser une série de cessez-le-feu temporaires et la libération des otages de Gaza. Mais depuis lors, pas un seul otage n’a été libéré, et les familles des otages multiplient également leurs appels au gouvernement israélien pour qu’il fasse davantage pour mettre un terme aux souffrances des otages.

“ Il veut que cette guerre continue pour rester au pouvoir, et nous avons besoin que le Premier ministre Bibi Netanyahu cesse de faire lui-même de cette priorité. »

Liz Hirsh Naftali, la grand-tante d’Abigail Edan, qui a eu quatre ans alors qu’elle était retenue en otage et qui a été libérée dans le cadre d’un accord d’otages en novembre, a exhorté mercredi les États-Unis à faire davantage pour obtenir la libération des 130 otages restants. Mais elle a surtout blâmé Netanyahu pour son incapacité à donner la priorité aux otages.

“Trop de vies sont en jeu et nous devons faire plus”, a déclaré Hirsh Naftali lors d’une apparition au Capitole mercredi, remerciant le Qatar, l’administration Biden et les membres du Congrès d’avoir insisté pour des libérations plus rapides.

« Ce retard n’est vraiment pas le fait des États-Unis, ni des Qataris. Ce retard est dû au gouvernement Netanyahu », a-t-elle ajouté. « L’absence d’action pour ramener ces proches chez eux nous démontre clairement qu’il veut maintenir cette guerre au pouvoir, et nous avons besoin que le Premier ministre Bibi Netanyahu arrête de faire lui-même cette priorité. »

Yarden Gonen, la sœur aînée de Romi Gonen, 23 ans, otage à Gaza, a déclaré que ce serait « une victoire pour le terrorisme mondial » si les otages ne sont pas ramenés chez eux sains et saufs.

Oran Neutra, la mère d’Omer Neutra, 22 ans, citoyen israélo-américain, a appelé les États-Unis à faire davantage pour rapatrier les captifs.

“Nous essayons vraiment de garder espoir”, a déclaré Neutra. “Mais à aucun moment de notre vie jusqu’à présent, l’espoir et la prière en eux-mêmes sans que l’action n’ait donné de résultats.”

Un groupe bipartisan de législateurs américains s’est efforcé de rassurer les familles sur le fait que le Congrès et l’Amérique travaillent toujours jour après jour pour obtenir la libération des otages.

“Nous pouvons et devons faire plus”, a déclaré le sénateur Ben Cardin (Démocrate-MD).

“Mon message aux membres de la famille est le suivant: nous ne vous avons pas oubliés”, a déclaré la sénatrice Susan Collins (R-ME) aux journalistes.

Un groupe bipartisan de législateurs prévoit de tenir une réunion jeudi avec le secrétaire d’État américain Tony Blinken, qui a fait la navette au Moyen-Orient ces derniers jours pour faire pression sur les prochaines étapes.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden, a rencontré le Premier ministre du Qatar ces derniers jours pour discuter du statut des otages. Brett McGurk, le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, était également à Doha cette semaine pour travailler à faire avancer certaines initiatives concernant les otages.

“Nous travaillons là-dessus avec beaucoup de diligence”, a déclaré mardi aux journalistes John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale.

Malgré cela, l’accord d’otages semble rester bloqué en seconde vitesse.

L’Égypte et le Qatar ont travaillé en coulisses pour proposer les prochaines étapes vers un cessez-le-feu et la libération des otages, mais plusieurs de ces propositions sont tombées dans l’oreille d’un sourd en Israël.

Sous la pression croissante des États-Unis et d’autres partenaires pour réduire les pertes civiles dans la guerre, Israël lui-même a commencé à travailler sur la prochaine phase de la guerre, dans laquelle les forces de défense israéliennes se concentreront sur les « points chauds restants du terrorisme », selon un communiqué du ministère. de la Défense, précédemment obtenu par The Daily Beast.