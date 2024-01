Les vidéos des « gatorcicles » sur les réseaux sociaux attirent un grand nombre de personnes, car les experts affirment que les reptiles sont bel et bien vivants.

Des vidéos en ligne montrant ce qui semble être des alligators morts dans des étangs gelés en Caroline du Nord et au Texas ont conquis une audience massive.

Les employés des parcs de sauvetage des alligators où les vidéos ont été tournées affirment que ce comportement rarement observé est un instinct de survie manifesté par les reptiles à sang froid, qui sont en réalité bien vivants.

George Howard, directeur général de Le parc des marais à Ocean Isle Beach, en Caroline du Nord, a expliqué mercredi que ce que les téléspectateurs voient sur les réseaux sociaux est le comportement reptilien connu sous le nom de brumation.

Les alligators dépendent de leur environnement pour réguler la température, selon l’Aquarium de Caroline du Sud. Pendant la brumation, le métabolisme des alligators ralentit et ils deviennent léthargiques, avec des périodes d’activité, selon l’aquarium.

Le parc des marais publié des photos d’alligators avec leur museau sortant de l’eau gelée pendant la brumation.

“Ils lèvent le museau pour pouvoir respirer lorsque l’eau gèle”, a déclaré Howard. « C’est la version de l’hibernation des reptiles. … Leur métabolisme ralentit pour qu’ils puissent traverser les moments où ils ne peuvent pas manger à cause du froid.

Howard a déclaré que le grand public n’a généralement pas l’occasion de voir des alligators dans cet État. Il a rappelé que la première fois qu’il avait vu un alligator brumer, en 2018, il était « incrédule ».

« Honnêtement, je pensais qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. J’ai moi-même dû en apprendre davantage sur ce qu’ils font… et comment ils ont cette capacité à improviser, à s’adapter et à se dépasser. Au début, ma réaction était « folle ».

Dans une TIC Tac vidéo publiée par le collègue de Howard au Swamp Park, qui avait recueilli 1,7 million de likes mercredi après-midi, l’employé s’est dit heureux d’annoncer que les alligators étaient « gelés ».

“Nous avons littéralement des gatorcicles en ce moment”, a déclaré l’employé. “Ils arrêtent d’être impertinents et se contentent d’économiser de l’énergie.” Dans une autre partie de la vidéo, l’employé a « hué » un alligator sur le nez.

« Ne faites pas ça à la maison », a-t-il conseillé. “Je l’ai fait. Jamais de ma vie je n’aurais pensé faire ça.

Howard a déclaré qu’il y avait 12 alligators de sauvetage au Swamp Park, dont la taille varie d’environ 2 pieds à 11 pieds. Ces alligators étaient des animaux de compagnie qui ne peuvent pas retourner dans leur habitat naturel car ils sont trop à l’aise avec les gens et constituent une menace pour les humains.

Eddie Hanhart, coordinateur stagiaire à Parc aventure Gator Country à Beaumont, au Texas, a déclaré qu’il y avait environ 550 alligators de sauvetage dans le parc de 15 acres.

Les deux plus grandes attractions du parc sont les alligators nommés « Big Tex » et « Big Al ». Les gigantesques alligators mesurent tous deux plus de 13 pieds de long et inclinent la balance à plus de 1 000 livres. « Big Al » a 92 ans, a déclaré Hanhart.

Hanhart a posté un TIC Tac vidéo d’un alligator brumant le 17 janvier.

«Nous nous emmitouflons, mais c’est ce que fait l’alligator américain. Vous voyez, il savait qu’il allait geler la nuit dernière, alors ce qu’il a fait, c’est qu’il est allé lui trouver un endroit agréable et confortable, a sorti son nez de l’eau et a laissé la glace geler autour de son nez », a déclaré Hanhart dans le vidéo. “Il n’est pas mort. Il est pleinement vivant.

La vidéo avait recueilli plus de 637 000 likes mercredi après-midi.

Hanhart a déclaré que les valeurs éducatives apportées par les vidéos en ligne ne peuvent pas être mesurées.

“C’est incroyable l’attraction que ces vidéos exercent sur cet animal”, a-t-il déclaré. «J’aime le fait que cela enseigne à tout le monde.»