Les vidéos d’engorgement deviennent virales alors que les citoyens luttent pour s’en sortir

Après que de fortes pluies ont frappé Mumbai jeudi soir, des scènes déchirantes ont fait surface sur les réseaux sociaux. Les pluies ont perturbé le trafic routier et les services de trains de banlieue sur la ligne principale de la Central Railway (CR) en raison de l’engorgement des voies, tandis que quatre personnes ont été blessées dans deux effondrements de murs et un garçon a été emporté dans la ville de Thane, ont déclaré des responsables.

Les pluies ont commencé jeudi vers 16h30 dans plusieurs quartiers de Mumbai, les averses devenant intenses entre 17h et 18h, entraînant à certains endroits plus de 50 millimètres (mm) en une heure, a déclaré un responsable municipal. Certaines régions du nord de Mumbai ont enregistré des précipitations de 60 à 90 mm en quelques heures, ont-ils déclaré. Le mouvement s’est arrêté pendant un certain temps en raison d’un engorgement important.

#Bombay #Thane #Précipitations 24h/24 jusqu’à 8h30 Aadharwadi 141,1 mm

Mohane 137,3 mm

Bhoirwadi 130.0mm

Kopri 124,7 mm

Naupada 118,5 mm

Dombivali 112,6 mm

Kalian 108,1 mm

Chirak Nagar 105,1 mm

Vashi 104,6 mm

Bhandup 101.6mm

Borivali 97.0mm

Kandivali 95,2 mm Vc-MinnMajoe#mumbairains #thanerains pic.twitter.com/1iZ6jhNN7n – Le météorologue Shubham (@ shubhamtorres09) 9 septembre 2022

En raison de fortes pluies, un bus s’est retrouvé coincé au milieu de l’eau à Nashik. #MumbaiRains pic.twitter.com/mhO9Hp6ZQk – Rahul Deo Kumar (@RahulDeoKumar) 9 septembre 2022

Un garçon de quatre ans s’est noyé dans la rue gorgée d’eau de Bhaskar Nagar à Kalwa, Thane jeudi soir en raison d’une forte averse, a rapporté l’Hindustan Times. Selon la Cellule régionale de gestion des catastrophes (RDMC) de la Thane Municipal Corporation (TMC), l’opération de recherche pour retrouver le garçon, Aditya Maurya, est en cours car ils soupçonnent qu’il aurait pu être emporté dans le nullah en raison de l’engorgement important de la localité.

La ville de Thane a reçu 71,12 mm de pluie entre 17h30 et 18h30, inondant plusieurs zones et affectant les services ferroviaires dans la région pendant près d’une heure, a déclaré un responsable. Aucune victime n’a été signalée en raison de l’averse, a déclaré à PTI le chef de la Cellule régionale de gestion des catastrophes (RDMC) de l’organisme civique de Thane, Avinash Sawant.

