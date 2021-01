Le joueur de cricket australien David Warner a d’abord conquis nos cœurs avec ses vidéos de danse sur des chansons indiennes et maintenant il nous impressionne en transformant son visage sur certains des acteurs populaires de Bollywood. Le joueur de cricket de 34 ans a publié jeudi une vidéo sur Instagram où il est vu remplacer le visage d’Ayushmann Khurrana et danser sur la chanson à succès Dard Karara du film de 2015. Dum LagakeHaisha.

Le joueur de Sunrisers Hyderabad a écrit dans la légende que la vidéo lui avait été envoyée par un fan. Le message a été vu plus de 7,85,782 fois et gagne déjà le cœur des fans indiens. Un des adeptes de David, Saleem Javed a écrit: «David Warner va bientôt rejoindre l’industrie cinématographique et donner une rude concurrence aux acteurs de Bollywood», tandis que certains l’ont rebaptisé «David Khurana ou Davidmaan Khurana.

Le dernier message de David fait partie de nombreuses vidéos de ce type où il est vu en train de transformer son visage sur des acteurs de Bollywood – de Shah Rukh Khan, Salman Khan, Aamir Khan à Hrithik Roshan. Son précédent post qui a été partagé mercredi le montre en train de devenir Hrithik du film d’action 2019 War. La vidéo a reçu plus de 1,8 million de vues et les fans l’ont rempli de compliments. Comme l’a écrit un fan: «Eh bien. À première vue, je n’ai vu aucune différence.

S’inspirant de Salman, le post Instagram de David de la semaine dernière le montrait en train de chanter sur la chanson spéciale de verrouillage Bhai Bhai.

Le joueur vedette australien a ouvertement montré son amour pour le cinéma indien depuis le verrouillage du coronavirus en 2020. Jouant pour Sunrisers Hyderabad, David s’est assuré d’exprimer son amour pour l’industrie cinématographique Telugu en reprenant la superstar Prabhas de son blockbuster film Baahubali: La conclusion. La publication a été partagée le 13 décembre 2020 et a ensuite reçu plus de 2,2 millions de vues. Les fans demandent déjà à David de quitter le cricket et de devenir acteur à plein temps en Inde, compte tenu de son fan-suivant et de son amour pour le cinéma indien. L’un des fans a commenté: « Vous serez sûrement sélectionné par les juges de Bollywood et de Tollywood. » Un autre fan a commenté: « Vous devriez absolument entrer dans Tollywood monsieur. »

En parlant de Tollywood, le joueur de cricket a également tenté de transformer son visage sur la superstar du cinéma tamoul Rajnikanth. Dans sa publication Instagram du 10 décembre 2020, David est vu dans une scène du film 2018 2.0 où il est vu jouer le personnage de robot joué par Rajnikanth. Cependant, David a mentionné qu’il ressemblait plus au chanteur pop britannique Elton John dans la vidéo.

Un autre film de Rajnikanth dans lequel le joueur de cricket s’est transformé était son film 2020 Darbar.

Lequel est ton préféré? Faites le nous savoir.