La brutalité et l’exaltation des militants du Hamas lorsqu’ils tuaient des civils israéliens – notamment des bébés, de jeunes enfants et des personnes âgées – sont évidentes dans une compilation de vidéos du gouvernement israélien montrée vendredi à une vingtaine de journalistes à New York.

Les vidéos, diffusées pour la première fois en dehors d’Israël, consistent principalement en des images de GoPro, de téléphones portables et de caméras embarquées enregistrées par les attaquants eux-mêmes.

Les responsables israéliens ont déclaré avoir montré la compilation au président Joe Biden lors de sa visite en Israël le 18 octobre. Ils l’ont également montré mercredi à un groupe de journalistes en Israël, dont Raf Sanchez de NBC. Les atrocités décrites suggèrent que le djihadisme a évolué de manière effrayante et perverse.

Le Hamas semble avoir combiné les tactiques du Hezbollah, de l’État islamique et des talibans en organisant une attaque à grande échelle comprenant environ 2 000 combattants, des salves de roquettes, des prises d’otages massives, des viols, des décapitations et des diffusions en direct.

Le Hezbollah a rassemblé un vaste arsenal de roquettes qu’il a utilisé contre les forces israéliennes. Les talibans ont mené des offensives impliquant des milliers de combattants, notamment l’année précédant leur reprise du pouvoir. Et l’Etat islamique s’est livré à des prises d’otages et a publié des vidéos horribles en ligne.

L’attaque du Hamas du 7 octobre, la pire attaque terroriste des 75 ans d’histoire du pays, a eu recours à toutes ces tactiques et a tué plus de 1 000 civils israéliens. En vertu du droit international, le fait de prendre intentionnellement pour cible des civils constitue un crime de guerre.

Les militants semblent à l’aise dans les vidéos GoPro qu’ils ont eux-mêmes tournées, fouillant lentement les maisons remplies de signes de la vie quotidienne – un petit-déjeuner fraîchement préparé, un iPad, une paire de chaussures – tandis que des civils israéliens se cachaient apparemment dans des pièces sécurisées à proximité. Les membres du Hamas semblent étonnés et surpris par le succès de leur opération et la lenteur de la réponse des forces de sécurité israéliennes.

Des responsables israéliens ont déclaré aux journalistes lors de la projection à New York que le Hamas avait attaqué plus de 30 sites et qu’il avait fallu des heures aux forces israéliennes pour les déloger. “Dans certains endroits, cela a pris 8 à 12 heures”, a déclaré le major-général à la retraite Mickey Edelstein, actuellement réserviste. “Dans certains endroits, cela prenait plus d’une journée.”

Edelstein et d’autres responsables ont déclaré que certains membres du Hamas avaient été formés par le Corps des Gardiens de la révolution iraniens. L’Iran fournit chaque année des millions de dollars au Hamas, selon le Département d’État américain, et soutient depuis longtemps le Hezbollah et d’autres mandataires dans la région.

L’Iran a exprimé son soutien à l’attaque du Hamas mais a nié toute implication directe. Le consul général israélien Aviv Ezra a déclaré que c’était faux. « Leur objectif stratégique est très clair », a-t-il déclaré. « Leur objectif est d’entourer Israël d’armées terroristes. »

Tout au long des 45 minutes de tournage, les assaillants ont applaudi en tuant des personnes non armées. Des membres du Hamas ont abattu des civils dans leurs salons, incendié des maisons et lancé une grenade sur un père qui tentait de protéger ses trois enfants, tuant le père et un enfant et en aveuglant partiellement un autre. Après que des civils ont été abattus dans la voiture, les militants du Hamas ont sorti leurs corps inertes du véhicule, sont montés à bord et sont repartis.

Une image de Tsahal a publié des images de caméras corporelles trouvées sur le corps d’un militant du Hamas, déposée le 7 octobre. FDI

Les images montraient des membres du Hamas se livrant au type de boucherie décrit dans les vidéos de l’Etat islamique. Dans une scène, un membre du Hamas demande à un autre combattant de le filmer alors qu’il tire sur la tête d’un civil israélien qui semble déjà mort. Dans une autre, un groupe de terroristes du Hamas se dispute pour savoir qui pourra couper la tête d’un Thaïlandais qui travaillait en Israël. L’un d’eux peine alors à lui trancher la tête avec une houe.

Les images comprennent des photographies de deux bébés qui ont reçu une balle dans la tête et de deux nourrissons qui semblent avoir été carbonisés.

Une partie de la compilation est une version étendue d’un enregistrement audio diffusé cette semaine par des diplomates israéliens devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Sur cette photo, un combattant du Hamas appelle ses parents à Gaza et se vante en criant : « Maman, j’ai tué plus de 10 Juifs de mes propres mains », a-t-il déclaré. “S’il te plaît, sois fier de moi, papa.”

Après que ses parents l’ont félicité, le terroriste exhorte à plusieurs reprises sa famille à regarder son fil WhatsApp pour voir ce qu’il a fait. Lorsque sa mère le presse de revenir à Gaza, le jeune homme répond « victoire ou martyre ». Les responsables israéliens ont déclaré qu’ils ne savaient pas s’il était retourné à Gaza ou s’il était mort dans les combats qui ont suivi.

Des vidéos montraient des combattants du Hamas revenant à Gaza avec des otages et des cadavres israéliens. Dans l’une d’elles, le corps d’un soldat israélien est jeté dans une rue de Gaza, et des hommes palestiniens le piétinent et lui donnent des coups de pied.

Dans d’autres vidéos, il y a des traces de viol. Les images tournées par les premiers intervenants israéliens montrent le cadavre d’une jeune femme nue jusqu’à la taille. Les responsables israéliens ont déclaré avoir également trouvé des preuves selon lesquelles certaines femmes violées et tuées avaient les jambes cassées.

Les premiers intervenants israéliens n’avaient initialement pas le droit de prendre des vidéos ou des photographies des morts par respect pour leurs familles, ont indiqué des responsables. Mais il a été décidé de filmer ce qu’ils avaient découvert afin de préserver les preuves des atrocités. Les responsables israéliens ont déclaré que la compilation vidéo constitue la preuve visuelle la plus complète des crimes de guerre perpétrés par le Hamas.

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a déclaré qu’Israël avait espéré vivre en paix à côté d’une bande de Gaza gouvernée par le Hamas, mais que l’attaque du 7 octobre avait détruit tout espoir d’un tel résultat. Lui et d’autres responsables ont déclaré que l’objectif d’Israël était de réduire la capacité militaire du Hamas au point où il ne puisse plus constituer une menace d’aucune sorte pour les Israéliens. « Ce sera une guerre assez longue », prédit Edelstein, le général à la retraite.

Un dernier groupe de vidéos montrait des membres du Hamas abattant des participants non armés au festival de musique SuperNova. L’une des vidéos a été tournée à l’intérieur d’un bunker où de jeunes Israéliens s’étaient réfugiés. Après que les terroristes ont lancé des grenades et tiré des coups de feu dans le bunker, la vidéo montre les cadavres de plusieurs civils effondrés sur le sol. Des hommes armés du Hamas ont ensuite forcé trois des survivants, dont un jeune homme grièvement blessé, à monter à l’arrière d’une camionnette blanche. Alors qu’ils rentraient à Gaza, des militants du Hamas se sont filmés.

L’homme blessé est Hersh Goldberg-Polin, 23 ans, un citoyen américain qui fait partie des 220 personnes actuellement retenues en otage à Gaza.

Dans une autre vidéo, on voit un groupe de jeunes Israéliennes terrifiées se retranchant dans une base militaire israélienne dans le sud du pays. Il s’agit apparemment d’adolescents qui viennent d’être enrôlés dans l’armée israélienne à l’âge de 18 ans. Les images montrent un terroriste du Hamas arrivant et trouvant les jeunes femmes. Les responsables israéliens ont déclaré que beaucoup d’entre eux avaient été tués. D’autres peuvent avoir été faits prisonniers.