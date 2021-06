Les vidéos culinaires de TikTok visent à combattre le mythe malsain sur la cuisine ethnique

Ayant grandi « en tant qu’enfant brun en Occident », Jon Kung a toujours eu l’impression qu’il s’excusait pour les aliments qu’il mangeait, mais le problème est devenu vraiment important pour lui en 2019 lorsque des restaurateurs blancs ont ouvert un établissement de cuisine chinoise « propre » à New York. .

À l’époque, la propriétaire et nutritionniste de Manhattan, Arielle Haspel, a subi des contrecoups pour avoir commercialisé le lo mein du restaurant comme un plat qui ne ferait pas que les gens se sentent «gonflés ou dégoûtants».

Pour lutter contre l’idée que la nourriture chinoise est malsaine, Kung s’est tourné vers TikTok. Il fait partie de plusieurs créateurs de contenu qui utilisent la plate-forme pour dissiper les mythes sur les aliments culturels.

« En grandissant en Occident, nous sommes conditionnés à supposer que certains aliments sont plus sains que d’autres, et certains aliments – en particulier les aliments ethniques – ont tendance à être malsains », explique Kung dans sa vidéo en illustrant qu’un simple emballage en contient autant. calories comme portion de nouilles nature.

Comme l’utilisateur de TikTok @lensaskitchen l’a dit dans une vidéo : « Je n’ai jamais eu l’impression de pouvoir manger les aliments culturels avec lesquels j’ai grandi et d’être en bonne santé… Je ne peux pas enregistrer beaucoup d’aliments que je mange dans les applications de fitness. Pendant si longtemps On nous a enseigné cette vision très étroite et eurocentrique de ce que signifie manger sain tout en apprenant que les aliments culturels et les aliments de l’âme sont malsains même s’ils sont généralement riches en nutriments. »

La honte maigre est réelle.Mais les experts mettent en garde contre la comparaison avec le fat shaming.

Et dans une vidéo TikTok la semaine dernière, Kim Saira a qualifié le segment « Spill Your Guts or Fill Your Guts » de James Corden de « raciste » et a lancé une pétition appelant l’animateur à supprimer cette partie de son émission car elle comprend des spécialités asiatiques qui sont dépeint sous un jour négatif.

Les experts s’accordent à dire que les aliments ethniques ont souvent mauvaise presse et ils pensent qu’un remède nécessaire consiste à accroître la diversité parmi les influenceurs dans le domaine de la nutrition et du bien-être.

Comment corriger les idées fausses sur les aliments culturels ?

Kung dit que de nombreuses personnes considérées comme des experts dans le monde de la nutrition « n’ont probablement aucune exposition à d’autres cultures ». Ainsi, les aliments ethniques sont laissés de côté lorsque ces autorités prodiguent des conseils sur une alimentation saine.

La diététiste Marisa Moore dit qu’il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer la façon dont nous considérons les aliments culturellement diversifiés.

« Ce n’est pas un cours ponctuel », note-t-elle. « C’est un processus d’apprentissage continu qui prend du temps.

Tamar Samuels, également diététiste, affirme que les progrès dans l’acceptation du corps feront également avancer l’industrie alimentaire.

« Ce qui est considéré comme sain est souvent associé à la minceur, et la minceur est souvent associée à la blancheur », explique Samuels. « Nous devons redéfinir ce à quoi ressemble la santé pour inclure différentes formes, couleurs et tailles de corps. »

Le mot « sain » n’est pas aussi simple que de simplement compter les calories et la teneur en matières grasses, dit Moore. « Il n’y a pas de réponse unique pour tous. »

La vidéo de Kung a été vue plus de 4 millions de fois et il dit que des personnes issues de milieux marginalisés l’ont remercié d’avoir mis le problème en lumière.

« Les seules personnes qui m’ont dit que ce n’était pas un problème et que cela n’existait pas, ce sont des Blancs », ajoute-t-il.

Samuels dit que même si les aliments de base dans de nombreuses cultures comme le riz blanc peuvent ne pas être sains d’un point de vue nutritionnel, il s’agit de trouver un équilibre et de « savourer ces aliments sans culpabilité car ils sont importants pour votre famille et votre culture ».

Moore ajoute : « Je pense au chou vert et au pain de maïs, aux pois et au riz, au gombo et aux tomates, aux patates douces et à de nombreux autres aliments que j’aime et qui me ramènent à la cuisine de ma grand-mère. Ces aliments sont non seulement sains et nourrissants, mais ils sont un élément clé de mon héritage et m’apporte, à moi et à ma famille, une immense joie. »

C’était une mentalité dont Kung lui-même a dû rompre, et au cours de son parcours de remise en forme, il s’est rendu compte qu’il pouvait toujours manger de la nourriture chinoise tout en maintenant un régime plus strict pour atteindre ses objectifs.

« Je peux manger des aliments de ma propre culture, même si je me soumets à un régime plus strict. Il n’y a pas de différence entre un wrap, qui n’est que de la nourriture mexicaine embourgeoisée, et un bol de nouilles », explique Kung. « Ces apparences de nourriture ethnique vous amènent à penser: » Oh, c’est un bol de ramen, ce n’est pas bon pour vous. » Les nouilles peuvent être bonnes pour vous. »

