Les vidéos britanniques chinoises à emporter sur TikTok horrifient les Américains

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Cela a commencé avec des Britanniques déballant innocemment leurs commandes de plats à emporter chinois sur TikTok, montrant la bien-aimée – et à l’œil inhabituel, des aliments bizarres dans leurs assiettes. Parmi eux : boulettes de poulet frites dorées, frites — et sauce au curry. C’est la sauce au curry qui a envoyé les Américains au bord du gouffre.

« Que se passe-t-il là-bas? » a demandé un observateur déconcerté des États-Unis après avoir regardé des vidéos sur la plate-forme de Britanniques versant de la sauce au curry dans une baignoire et sur leurs dîners chinois. « Les Britanniques mangent-ils dans une benne à ordures? » a-t-elle demandé, notant avec incrédulité que tous les plats à emporter chinois britanniques comportaient des frites et «pas une once de verdure… Où est le bœuf au brocoli? Où sont les haricots verts ? »

Le débat sur TikTok tourbillonne depuis des jours, avec le hashtag #britishchinesefood générant plus de 36 millions de vues. Les Britanniques mettent en ligne des vidéos défendant leurs précieux plats à emporter chinois, tandis que les Américains se demandent si l’expression britannique couramment utilisée pour commander des plats à emporter, « avoir un Chinois », est raciste.

Le fossé transatlantique a également révélé une vérité inattendue – il s’avère que les plats à emporter chinois britanniques sont très différents des plats à emporter chinois américains.

Aux États-Unis, la nourriture chinoise est généralement récupérée ou livrée dans un restaurant assis, tandis qu’en Grande-Bretagne, les plats à emporter chinois proviennent souvent d’établissements créés uniquement pour les plats à emporter, dont beaucoup n’ont même pas de places assises. La nourriture chinoise britannique est livrée dans des récipients en plastique, et la nourriture chinoise américaine est généralement livrée dans des boîtes en papier ciré avec de petites poignées en métal, bien que certains établissements utilisent du plastique.

Et les plats à emporter que les clients choisissent peuvent également être très différents – alors que le brocoli et le bœuf ou le poulet à la sauce à l’orange sont des aliments de base courants dans les commandes à emporter chinoises américaines, les Britanniques sont beaucoup plus susceptibles d’avoir une sauce aigre-douce – et la sauce au curry controversée et frites (ou, comme disent les Britanniques, « chips ») – ornant leurs plats.

Le débat acharné reflète également le fait que, même si ni les plats à emporter britanniques ni américains chinois ne sont considérés comme particulièrement authentiques, ils sont néanmoins devenus suffisamment populaires pour que, pour de nombreux TikTokers britanniques et américains, les défendre soit une question d’honneur national.

Le radiodiffuseur britannique ITV a rapporté que les vidéos avaient déclenché un « débat mondial sur le racisme » et a qualifié la réaction américaine d’injuste, tandis que la journaliste gastronomique basée à Londres Kate Ng était l’une des nombreuses à condamner la réaction « dure » des Américains face au « glorieux gâchis de beige qui est un plat à emporter chinois britannique.

« Les plats à emporter britanniques chinois méritent le respect, pas les moqueries d’Américains ignorants », a-t-elle écrit pour l’Independent, tout en reconnaissant qu’elle-même n’était pas fan des plats à emporter britanniques chinois.

Suzie Lee Arbuthnot, un chef en Irlande du Nord, où sa famille tient un restaurant chinois à emporter, a fait valoir qu’il n’y avait aucune raison d’avoir honte de la nourriture chinoise britannique.

« C’est un menu à emporter très occidentalisé pour le palais occidental », a écrit Arbuthnot, qui a écrit un livre de cuisine intitulé « Simply Chinese » et a été juge sur « Takeaway Titans » – une série télévisée dédiée à la recherche et au couronnement des meilleurs plats à emporter en Irlande. , expliqué dans une interview. « Nous n’avons pas besoin d’être embarrassés. C’est le point de vue de chacun sur les plats que nous utilisons », a-t-elle déclaré.

La compétence de nombreuses petites entreprises essayant de gagner leur vie serait d’adapter leurs recettes en fonction des ingrédients disponibles, de connaître leur public et de leur donner ce qu’ils veulent, a déclaré Arbuthnot, ajoutant que ses parents ont lentement introduit des plats chinois plus authentiques dans la communauté locale au fil du temps. — même si la sauce au curry reste également au menu.

La sauce brune gloopy, que l’on trouve dans les magasins britanniques populaires de fish and chips, dérivée de l’influence indienne dans le monde culinaire, a déclaré Arbuthnot, bien qu’elle ait ajouté qu’elle était tout aussi déconcertée que les Américains par la « situation des boulettes de poulet » en Grande-Bretagne, admettant qu’elle ne savait pas non plus d’où venait la boule frite farcie au poulet.

La chef sino-américaine Anita Lo, première femme chef invitée à cuisiner pour un dîner d’État à la Maison Blanche, s’est excusée pour la réaction de ses compatriotes. « La nourriture est la culture et la nourriture est l’identité », a-t-elle déclaré dans une interview, ajoutant qu’il est « au mieux grossier quand quelqu’un rabaisse le dîner d’une autre personne ».

Comment Joyce Chen a changé la perception américaine de la nourriture chinoise

Lo, qui a préparé un repas pour les Obamas et rendu visite au président chinois Xi Jinping en 2015, a noté que « la cuisine évolue naturellement avec le temps, avec la migration et avec la colonisation… La Chine est un pays si vaste avec de nombreuses cuisines à l’intérieur de ses frontières – c’est vraiment difficile de le savoir tous. »

Aux États-Unis, la cuisine chinoise a également été adaptée pour plaire au palais américain, a noté Lo. Parmi la liste des produits alimentaires chinois américains qu’elle a grandi en mangeant et en aimant figurent le porc moo shu, les boulettes de porc frites, le bœuf et le brocoli et les nems frits.

« Je pense que vous pouvez les trouver sur tous les menus chinois américains du pays … ainsi que des choses comme des wontons au fromage à la crème », a déclaré Lo – un article qu’elle a dit qu’elle ne commanderait jamais personnellement.

« Je déteste le mot ‘authentique' », a ajouté Lo. « Je dirais que cela n’a aucun sens. Authentique pour qui ?

Et qu’en est-il de l’autre point de friction dans le débat – sur les expressions britanniques courantes utilisées dans les vidéos de déballage à emporter telles que : « avoir un Chinois » ou « commander un Chinois ? »

Pourquoi les Américains font-ils passer en contrebande des Fruit Roll-Ups en Israël ? Blame TikTok.

« Je ne sais pas si c’est destiné à être raciste, mais j’ai l’impression que c’est un peu », a déclaré l’utilisateur américain d’origine asiatique de TikToker Soogia, qui passe par la poignée @ soogia1, dans une vidéo visionnée plus de 3 millions de fois sur la plateforme. « Ils l’appellent tous » un chinois « , mais ici aux États-Unis, nous appelons cela de la nourriture chinoise. »

De nombreux Asiatiques au Royaume-Uni, cependant, ont défendu le terme « un Chinois » comme un simple raccourci de « un chinois à emporter ».

Ng, écrivant dans l’Independent, a fait valoir qu’il n’était « catégoriquement pas » raciste de dire « obtenir un Chinois », tandis qu’Arbuthnot a déclaré : « Je ne vois pas cela comme une insulte en soi parce que je sais exactement ce que les gens essaient de dire. « , bien qu’elle ait ajouté qu’elle comprenait pourquoi la formulation sonnerait aux yeux des Américains, mais que personne ne l’entendait de manière » péjorative « .

Le débat a même déclenché une vidéo TikTok d’un Américain vivant au Royaume-Uni, qui a expliqué les subtilités grammaticales du comptage des noms pour essayer d’expliquer pourquoi les Britanniques utilisent « un Chinois » comme raccourci pour « nourriture chinoise ».

Hayley Phillips a noté que les Américains incluent généralement le mot « à emporter » ou « nourriture » dans leur formulation – les deux noms de masse qui n’ont pas besoin de « a » devant eux, tandis que les Britanniques disent « à emporter », un nom comptable qui nécessite « un » ou « un » devant, comme « un plat indien ou un plat chinois », bien que le mot plat soit souvent supprimé pour raccourcir la phrase.