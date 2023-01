Les victoires et les défaites de Poutine – The New York Times

Mais avec une bonne préparation et un peu de chance, le pire ne s’est pas produit. Les nations européennes se sont approvisionnées en gaz provenant de sources alternatives, comme les États-Unis, le Nigeria et le Qatar. Et l’hiver s’est avéré relativement chaud, permettant aux Européens d’éviter une partie des prix plus élevés du carburant, comme l’a écrit mon collègue Somini Sengupta.

Par la suite, l’unité occidentale autour de l’Ukraine a tenu. Au contraire, il s’est renforcé. Les puissances occidentales promettent des chars ukrainiens et d’autres véhicules blindés, écartant les craintes que la fourniture de ces armes soit considérée comme trop provocante par la Russie. “Le débat n’est pas de savoir s’il faut faire moins mais comment faire plus pour l’Ukraine”, a déclaré Julian.

Autre mauvais signe pour Poutine : il a de nouveau changé la direction militaire russe en Ukraine. La Russie a récemment remplacé le général Sergei Surovikin, qui a également dirigé la campagne brutale de la Russie en Syrie, par un proche allié du Kremlin, le général Valery Gerasimov. C’était le deuxième changement de leadership en trois mois, signalant que Poutine n’est pas satisfait de la façon dont la guerre se déroule.

Avoir hâte de

Les événements récents constituent pour la plupart une image mitigée pour la Russie et l’Ukraine.

Alors que l’Ukraine s’est bien mieux comportée que ce à quoi s’attendaient de nombreux analystes au début de la guerre, elle doit encore faire des gains majeurs sur le champ de bataille à l’est et au sud pour avoir l’espoir d’un accord de paix favorable. La poursuite de l’unité occidentale – et des chars – pourrait aider à remporter ces victoires.

Mais les récentes victoires de la Russie sur le champ de bataille et les changements de leadership pourraient également aider son armée à surmonter l’élan ukrainien précédent. Les responsables ukrainiens ont récemment averti que la Russie se préparait à une nouvelle offensive, qui pourrait à nouveau pénétrer dans leur capitale, Kyiv. Les responsables américains sont moins sûrs que la Russie ait la capacité de monter une nouvelle poussée majeure.

Quel que soit le côté qui pousse en premier, les batailles à venir, à mesure que les conditions humides et neigeuses reculeront, décideront qui aura l’avantage.

