Les victoires électorales des alliés de Trump montrent son emprise sur la base du GOP

Au Michigan, M. Trump avait remis une approbation tardive à Mme Dixon, qui a facilement remporté le Nomination républicaine au poste de gouverneur après que deux grands rivaux ont été expulsés du scrutin pour avoir remis des pétitions frauduleuses. Parmi les candidats et parmi les vaincus mardi se trouvait Ryan Kelley, qui a mené un sondage anticipé après avoir été arrêté en juin par le FBI et accusé d’intrusion et d’autres crimes liés à la prise du Capitole le 6 janvier. M. Kelley était à la quatrième place tôt mercredi.

Les primaires démocrates de mardi pour les bureaux à l’échelle de l’État ont été moins dramatiques. En Arizona, la secrétaire d’État Katie Hobbs a remporté la nomination démocrate au poste de gouverneur, et dans le Michigan, la gouverneure Gretchen Whitmer est officiellement devenue la candidate de son parti pour un second mandat.

Le Michigan a eu des primaires démocrates intenses, dont une coûteuse dans la banlieue de Detroit où les représentants Andy Levin et Haley Stevens ont été attirés dans le même district. Mme Stevens a gagné avec le soutien financier important de la nouvelle branche super PAC de l’American Israel Public Affairs Committee, entre autres.

Mais la course à la Chambre la plus médiatisée du Michigan a été la candidature à la réélection de M. Meijer. Son principal rival a reçu un coup de pouce tardif surprise de la branche politique des démocrates de la Chambre, qui a dépensé des centaines de milliers de dollars en publicités télévisées parce que M. Gibbs était considéré comme plus facile à vaincre cet automne dans un siège pivotant.

“Je suis fier d’être resté fidèle à mes principes, même si cela a eu un coût politique important”, a déclaré M. Meijer dans un communiqué reconnaissant sa défaite.

M. Trump personnellement appelé M. Gibbs pour le féliciter.

“Oui, monsieur, vos mentions ont un très, très bon dossier”, lui a dit M. Gibbs.