Les victoires d’Everton et de Forest placent Leeds et Leicester sur la sellette

Les matches de lundi ont bouleversé la bataille de relégation, les victoires d’Everton et de Nottingham Forest ayant plongé Leeds et Leicester dans la zone de relégation. Quatre des cinq équipes qui tournent autour de la chute étaient en action lundi. Les affaires avec des scores élevés constituent un drame sérieux au cours des trois matchs restants de la campagne.

Au début de la journée, les cinq derniers étaient les suivants. Southampton était assis en dernier, presque assuré de descendre. Everton était 19e suivi de Nottingham Forest, Leeds et Leicester jusqu’à la 16e place. Parmi ceux-ci, Leeds était le seul club à ne pas jouer. Les Blancs ont joué à Manchester City ce week-end, s’inclinant de justesse, 2-1.

À la fin de la journée, Southampton est resté au fond. Cependant, Leeds est tombé au 19e et Leicester est dans la zone de largage au 18e. Forest a grimpé à la 16e place, tandis qu’Everton est à l’extérieur et regarde à la 17e place.

Au total, les trois matchs ont donné 21 buts. Voici comment ceux-ci sont tombés lors d’une folle journée d’action en Premier League.

Everton, Forest en sécurité ; Leeds et Leicester menacent d’être relégués

Fulham 5-3 Leicester City

Leicester City allait toujours être un outsider dans une équipe de Fulham qui finira probablement dans la moitié supérieure du tableau. L’équipe de Marco Silva a perdu ses trois derniers matchs et a vu Leicester comme l’équipe contre laquelle rebondir. À juste titre, un départ rapide des Cottagers a coulé Leicester dès le départ. Trois buts en première mi-temps ont construit une montagne pour Leicester à gravir pour sauver quoi que ce soit de ce match.

Au début de la seconde mi-temps, c’était un coussin de quatre buts. Bien que Leicester ait tenté de remonter dans le match avec un but, Fulham a étouffé tout retour spectaculaire. Après que Bernd Leno ait sauvé un penalty de Jamie Vardy, Willian a inscrit un but somptueux bien en dehors de la surface de réparation.

Leicester a tenté un retour tardif, marquant deux buts après la 80e minute. Mais, à ce moment-là, le mal était fait. Il s’agit de la neuvième défaite des 13 derniers matchs des Foxes.

Brighton et Hove Albion 1-5 Everton

La meilleure façon de décrire ce résultat est choquante. Pour Brighton et Hove Albion, c’est un coup dur pour une équipe qui a contrôlé son propre destin pour entrer en Ligue Europa. De plus, avec la forme incohérente de Manchester United, la Ligue des champions n’était pas loin. Cependant, cela laisse les Seagulls à sept points de Liverpool en cinquième position, même si Brighton a deux matchs en main.

C’est le meilleur match d’Everton cette année, et cela comprenait une victoire 1-0 contre Arsenal à Goodison. Everton, comme Fulham, a marqué trois buts en première mi-temps pour développer une mainmise sur le concours. Malgré le talent offensif de Brighton et sa constance au milieu de terrain, tout a été Everton tout au long du match. Sur les sept victoires des Toffees cette saison, ce n’est que la deuxième à remporter plusieurs buts. L’autre, pour référence, était un écrasement 3-0 de Crystal Palace en octobre.

Dwight McNeil et Abdoulaye Doucouré ont tous deux obtenu un doublé au stade American Express. Non seulement cela fait sortir Everton de la zone de largage, mais c’est aussi une énorme augmentation du moral. Avec des matchs contre les Wolves et Bournemouth pour clôturer la saison, Everton verra le potentiel de tirer quelque chose de ces matchs.

Forêt de Nottingham 4-3 Southampton

Le match de Nottingham Forest Southampton a été le plus excitant du triumvirat de concours de lundi. Cependant, pendant une grande partie du match, cela a semblé être une répétition de ce qui s’est passé lors des deux matches précédents. Forest a pris une confortable avance de 3-1 en première mi-temps, symbolique des deux matchs précédents. L’un de ces trois était un .

Pourtant, Southampton en a récupéré un via un corner dans les six premières minutes de la seconde période. Forest a ramené l’avance à deux avec un fantastique but d’équipe couronné par Danilo.

Il ne serait pas exclu que Southampton abandonne. Forest pensait avoir marqué un cinquième via Felipe, mais le jeu était hors-jeu. Cependant, les saints sont revenus en marchant. James Ward-Prowse a converti un penalty à la 96e minute pour rendre les quatre dernières minutes nerveuses autour du stade communautaire. Malgré une poignée de corners et des nuances d’occasions, Nottingham Forest s’est accroché.

Avec trois matchs à jouer, Southampton est désormais à huit points de la sécurité. Par conséquent, il est pratiquement envoyé au championnat. Nottingham Forest, cependant, est à trois points au-dessus de la baisse. Pourtant, la route n’est pas si claire. Forest a toujours Chelsea et Arsenal au programme avant de conclure contre Crystal Palace.

PHOTO : IMAGO / PA Images