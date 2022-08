Les victoires de l’extrême droite dans les États bleus menacent les espoirs du GOP en novembre

HARTFORD, Conn. (AP) – Les républicains ont connu du succès dans des bastions démocrates comme le Maryland et le Massachusetts lorsqu’ils ont présenté des candidats modérés qui pourraient plaire aux électeurs des deux partis. Alors que les démocrates font face à des vents contraires cette année, les républicains avaient espéré que cette stratégie pourrait encore une fois porter ses fruits.

Mais les électeurs républicains ont nommé des loyalistes de l’ancien président Donald Trump dans plusieurs États démocrates, dont le Maryland et le Connecticut, ce qui augmente encore les chances du GOP de remporter ces élections générales. Le Massachusetts fera face à son propre test le mois prochain alors que les électeurs du GOP choisiront entre un conservateur soutenu par Trump et un républicain plus modéré pour le candidat au poste de gouverneur du parti.

“Cela ne peut pas continuer”, a déclaré l’ancien représentant américain du Connecticut Christopher Shays, un républicain modéré et critique de Trump, faisant référence au GOP choisissant des candidats pro-Trump. “L’une des choses qui se passera, c’est que beaucoup de candidats Trump qui ont remporté la primaire perdront les élections générales. Et il y a beaucoup de républicains mécontents qui occupent actuellement le poste et qui croient que le Sénat est maintenant en danger de rester démocrate. »

L’influence de Trump s’est pleinement manifestée au début du mois lorsque son approbation de dernière minute a contribué à propulser Leora Levy, membre du Comité national républicain qui s’oppose au droit à l’avortement, à la victoire lors d’une primaire républicaine du Sénat américain dans le Connecticut contre le candidat approuvé par le parti, l’ancienne Chambre. Chef de la minorité Themis Klarides. Klarides soutient le droit à l’avortement et a déclaré qu’elle n’avait pas voté pour Trump en 2020.

“Triste journée pour CT …”, a tweeté Brenda Kupchick, la première sélectionneuse républicaine de Fairfield et ancienne représentante de l’État, après que la course du 9 août a été appelée pour Levy. Quelques jours plus tôt, après que Trump ait approuvé Levy sur haut-parleur lors d’un pique-nique du GOP, Kupchick a tweeté: “En quoi cela est-il utile pour les élections générales au CT?”

Les tweets de Kupchick ont ​​suscité des critiques dans les deux camps du GOP. Les partisans de Trump ont accusé Klarides de ne pas être un “vrai conservateur”. Les républicains modérés ont prédit que la nomination de Levy garantirait que le sénateur démocrate américain Richard Blumenthal naviguerait vers la victoire en novembre, malgré un sondage Quinnipiac en mai enregistrant sa plus faible approbation d’emploi depuis son entrée en fonction en 2011.

Le dernier républicain à représenter le Connecticut au Sénat américain était Lowell P. Weicker Jr., qui a servi de 1971 à 1989, bien que le Connecticut ait élu un gouverneur républicain modéré aussi récemment qu’en 2006, avec M. Jodi Rell.

Levy, qui n’a jamais occupé de poste électif auparavant, soutient que son message de contrôle de l’inflation élevée et des prix de l’énergie, d’arrêt de “l’intrusion du gouvernement entre parent et enfant” et de lutte contre la criminalité trouvera un écho auprès d’un large éventail d’électeurs.

Une dynamique similaire s’est déroulée dans le Maryland libéral, où Dan Cox, un législateur d’État d’extrême droite approuvé par Trump, a remporté la primaire républicaine pour le poste de gouverneur contre un rival modéré soutenu par le gouverneur républicain sortant Larry Hogan, un critique de Trump. Et dans le Massachusetts fortement démocrate, les électeurs républicains qui voteront lors de la primaire du gouverneur de l’État le 6 septembre choisiront entre Geoff Diehl, un ancien représentant de l’État soutenu par Trump, et Chris Doughty, un homme d’affaires aux opinions modérées. Le gouverneur républicain centriste Charlie Baker, un critique de Trump, a décidé de ne pas briguer un troisième mandat.

Les candidats démocrates du Maryland et du Massachusetts sont considérés comme de grands favoris pour renverser les manoirs du gouverneur dans ces États.

Le soutien de Trump a également propulsé ses candidats à la victoire dans les meilleures courses des États du champ de bataille, renforçant l’optimisme des démocrates quant à la victoire aux élections générales. En Arizona, l’ancienne présentatrice de nouvelles télévisées Kari Lake, qui a déclaré qu’elle n’aurait pas certifié la victoire du président Joe Biden en 2020, a battu l’avocate et femme d’affaires Karrin Taylor Robson, qui avait été approuvée par l’ancien vice-président Mike Pence et le gouverneur sortant du GOP Doug Ducey. Dans le Wisconsin, l’homme d’affaires soutenu par Trump, Tim Michels, a battu l’ancienne lieutenante-gouverneure Rebecca Kleefisch, qui avait été approuvée par Pence et l’État partie. Michels et Kleefisch, cependant, ont faussement affirmé que l’élection présidentielle de 2020 avait été truquée.

Dans le Connecticut, la nomination de Levy est déjà utilisée comme un cri de ralliement pour les démocrates, qui affirment qu’elle est hors du courant dominant pour un État où les républicains sont plus nombreux que les électeurs non affiliés et les démocrates. En plus de s’opposer aux droits à l’avortement – ​​renversant sa position il y a des années de soutenir les droits à l’avortement – ​​Levy s’est prononcée contre les exigences de vaccin COVID-19 liées à l’emploi et les droits des transgenres. Levy a remercié avec effusion l’ancienne présidente lors de son discours d’acceptation, promettant: “Je ne vous laisserai pas tomber.”

Un jour après la primaire, la campagne de Blumenthal a envoyé un message de collecte de fonds qui avertissait : « Les résultats des primaires sont connus, et je suis officiellement face au candidat trié sur le volet par Trump aux élections générales – un républicain radical qui ne sera rien d’autre qu’un tampon en caoutchouc sur le programme désastreux de Mitch McConnell.

Levy, à son tour, a lié Blumenthal à Biden, le présentant comme un «tampon» pour les «politiques ratées» du président démocrate en tant que président et accusant Blumenthal de jouer un «rôle clé dans la création de pratiquement tous les défis auxquels notre pays est confronté aujourd’hui».

«Dick Blumenthal veut que cette élection soit un référendum sur un président. Donald Trump n’est pas sur le bulletin de vote en novembre, mais Joe Biden l’est », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse publié après la primaire.

Shays, qui vit maintenant dans le Maryland, a déclaré qu’il pensait qu’une approbation de Trump était disqualifiante. Il a déclaré qu’il avait contribué à la campagne de Wes Moore, le démocrate qui se présentait contre Cox dans le Maryland, et qu’il voterait pour Blumenthal s’il vivait toujours dans le Connecticut.

“Je voterai contre tous ceux qui recherchent le soutien de Donald Trump parce que cela m’en dit long sur leur caractère et sur ce qu’ils ont l’intention de faire s’ils sont élus. C’est la ligne de fond pour moi », a déclaré Shays.

Ben Proto, président des républicains du Connecticut, a rejeté toute suggestion selon laquelle la victoire primaire de Levy signalait une évolution politique au sein du GOP de l’État. Au lieu de cela, a-t-il dit, le parti cette année a «des candidats à tous les niveaux qui ont des opinions différentes sur des questions particulières».

Mais ce qu’ils ont en commun, a-t-il dit, est l’objectif de maîtriser l’inflation, de rendre le Connecticut plus abordable, de lutter contre la criminalité et de permettre aux parents d’être le « principal intervenant » dans la vie de leurs enfants.

“En fin de compte, les problèmes qui sont importants pour les habitants de l’État du Connecticut, nous sommes assez solides”, a-t-il déclaré.

Susan Haigh, l’Associated Press