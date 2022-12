Les victoires de la Coupe du monde au Maroc suscitent des sentiments mitigés au Sahara occidental

LAAYOUNE, Sahara occidental (AP) – Après le coup de sifflet final de chaque match remporté par le Maroc lors de sa course historique à la Coupe du monde, les foules ont envahi les maisons et les cafés de la plus grande ville du Sahara occidental, célébrant pendant des heures.

Parmi les fêtards figuraient des Sahraouis, membres d’un groupe ethnique qui a demandé l’indépendance du Sahara occidental depuis que le Maroc a annexé le territoire contesté en 1975. D’autres Sahraouis ont soutenu la défaite du Maroc sur le terrain de football ou ont refusé de participer aux célébrations.

Ils accusent les autorités marocaines de réprimer de plus en plus les militants indépendantistes et de vanter le succès de l’équipe de la Coupe du monde au Qatar pour détourner la population des défis économiques.

Mais la présence de quelques supporters sahraouis acclamant le Maroc dans les rues de Laâyoune illustre le pouvoir fédérateur de la première équipe arabe ou africaine à s’avancer jusqu’ici dans le plus grand événement sportif mondial. L’équipe nationale marocaine, connue sous le nom de Lions de l’Atlas, affrontera la France, championne en titre, en demi-finale mercredi.

Al-Salik Al-Yazid, un jeune Sahraoui de Laayoune, a déclaré que “le succès historique de l’équipe nationale marocaine” a créé un sentiment collectif de “joie écrasante qui a inclus tous les Arabes et Africains, malgré le mécontentement constant envers l’Etat marocain”.

Il a qualifié cela de signe d’un changement progressif des mentalités chez les jeunes Sahraouis qui ont grandi sous la domination marocaine et sous un cessez-le-feu de 1991 qui a mis fin à un conflit de 16 ans entre les forces marocaines et les combattants indépendantistes du Front Polisario soutenus par l’Algérie.

“Avec la croissance des générations fusionnant et coexistant dans un environnement commun, il est devenu naturel de trouver des individus sahraouis célébrant la victoire de l’équipe nationale marocaine”, a déclaré Al-Yazid. “De nombreux Sahraouis ont surmonté le problème d’identité causé par des décennies de lutte politique.”

Cependant, un référendum longtemps promis sur l’avenir du territoire n’a jamais eu lieu. Les hostilités de faible intensité ont repris, laissant la trêve risquant de se défaire au Sahara occidental contrôlé par le Maroc.

Les Sahraouis constituent une minorité de la population estimée à 350 000 habitants du territoire, une région de la taille du Colorado riche en phosphates et en zones de pêche. Les autres, après près d’un demi-siècle d’efforts de réinstallation, sont principalement des Marocains. D’autres Sahraouis vivent dans la partie du Sahara occidental gouvernée par le Polisario, ou dans des camps de réfugiés en Algérie.

Les soirs de match de Coupe du monde, l’ambiance est festive mais complexe.

Lors des tournois passés, les Sahraouis ont généralement soutenu l’équipe algérienne. Les militants ont accusé la police marocaine d’avoir violemment réprimé les célébrations des victoires algériennes. L’Algérie ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du monde cette année.

Lorsque le Maroc a affronté l’Espagne la semaine dernière, certains Sahraouis ont salué la victoire du Maroc et d’autres portaient des T-shirts soutenant l’Espagne, l’ancien dirigeant colonial du Sahara occidental. Certains ont jeté des pierres sur les personnes célébrant la victoire marocaine.

Mohamed El-Yousefi, un résident marocain de Laayoune, a déclaré comprendre le ressentiment, le qualifiant de “étroitement lié au conflit dans le désert”.

Certains Sahraouis, dit-il, se réjouissent de bonne foi, et d’autres “détestent tout ce qui vient du Maroc”.

“Des Marocains heureux tombent aussi parfois dans le piège de la politique et scandent des phrases telles que ‘Nous avons gagné par dépit contre l’ennemi’ en référence aux Sahraouis mécontents de la victoire du Maroc”, a déclaré El-Yousefi.

Les militants indépendantistes sahraouis disent qu’il n’est pas possible de séparer l’équipe marocaine du Royaume du Maroc lui-même.

L’équipe représente la Ligue royale de football et par extension la monarchie, “qui est pour nous la cause de la tragédie de notre peuple à travers son occupation forcée du Sahara occidental”, a déclaré Moubarak Mamine, un militant du Front Polisario basé à Laayoune.

“Le football est un outil utilisé par le régime marocain pour détourner l’attention du peuple marocain de ses problèmes fondamentaux, en particulier à la lumière de la détérioration des conditions économiques et sociales dans le pays”, a déclaré Marmine.

Le Maroc nie qu’il y ait un conflit armé dans ce qu’il appelle ses «provinces du sud» et s’est de plus en plus affirmé dans la défense de sa revendication sur le Sahara occidental ces dernières années.

Le royaume a reçu un coup de pouce majeur – et les militants indépendantistes ont subi un coup dur – lorsque les États-Unis ont reconnu en 2020 la souveraineté du Maroc sur le territoire en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

L’ascension du Maroc dans l’échelle de la Coupe du monde a pris les fans partout par surprise, y compris au Sahara occidental.

Le journaliste sportif Balfater Abdel-Wahhab a déclaré que les célébrations qu’il couvrait à Laâyoune ne ressemblaient à aucune de celles que la ville avait connues.

“Toutes les masses de la ville de Laayoune sont sorties” alors que le Maroc a battu rival après rival pour se qualifier pour la demi-finale. Il l’a qualifié de “merveilleuse célébration de l’esprit sportif, décorée de drapeaux nationaux (marocains) et de costumes traditionnels (sahraouis) du désert”.

