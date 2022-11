Les victoires de la Californie laissent le GOP sur le point de prendre le contrôle de la Chambre des États-Unis

LOS ANGELES (AP) – Deux républicains menacés de la Chambre des États-Unis en Californie ont triomphé des challengers démocrates lundi, aidant à déplacer le GOP dans un siège de prise de contrôle de la chambre tandis qu’une série de courses au Congrès dans l’État restait en jeu.

Dans un combat acharné au sud-est de Los Angeles, la représentante républicaine Michelle Steel a battu le démocrate Jay Chen dans un district spécialement conçu pour donner aux Américains d’origine asiatique, qui constituent le plus grand groupe du district, une voix plus forte à Capitol Hill. Il comprend la plus grande communauté vietnamienne du pays.

À l’est de Los Angeles, le représentant républicain Ken Calvert a remporté une victoire sur le démocrate Will Rollins. Avec 80% des votes comptés, Calvert, le républicain le plus ancien de la délégation du Congrès californien, a établi un avantage de près de 5 500 voix dans le concours.

Dix courses dans l’État sont restées indécises alors que le décompte des voix se poursuivait, bien que seule une poignée ait été considérée comme suffisamment serrée pour se casser dans les deux sens.

Il faut 218 sièges pour contrôler la Chambre. Les républicains ont verrouillé jusqu’à présent 217 sièges, les démocrates en réclamant 205.

Si les démocrates ne parvenaient pas à protéger leur fragile majorité, le représentant républicain Kevin McCarthy de Bakersfield serait en ligne pour remplacer la présidente Nancy Pelosi de San Francisco.

Dans le 45e district ancré dans le comté d’Orange, Steel, un immigré sud-coréen à la recherche d’un second mandat au Congrès, affrontait Chen, un réserviste de la Marine et fils d’immigrés de Taïwan. La course était surveillée à l’échelle nationale pour ce qu’elle dit sur les préférences de la communauté asiatique.

Les candidats ont initialement fait de l’inflation et des crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique des problèmes clés. Mais la course a pris une mauvaise tournure et s’est surtout concentrée sur les accusations et les récriminations.

La publicité de Chen dépeignait Steel comme un extrémiste qui menacerait le droit à l’avortement, tandis que les républicains accusaient Chen de “racisme” après avoir dit à ses partisans qu’un “interprète” était nécessaire pour comprendre les remarques de Steel, arguant que Chen se moquait de son anglais accentué. Chen a dit qu’il faisait référence à des “points de discussion alambiqués” que, selon lui, Steel utilise pour contourner les problèmes.

Steel a également distribué des dépliants décrivant Chen comme un sympathisant communiste, tandis que Chen a déclaré que sa grand-mère avait fui la Chine pour échapper au régime communiste.

En Californie, les principaux champs de bataille de House sont le comté d’Orange – une étendue de banlieue au sud-est de Los Angeles qui était autrefois un bastion du GOP mais qui est devenue de plus en plus diversifiée et démocrate – et la vallée centrale, une étendue intérieure parfois appelée le saladier du pays pour sa production agricole .

La compétition la plus serrée restante dans l’État a émergé dans la vallée centrale, où le démocrate Adam Gray a pris une avance mince après que le républicain John Duarte ait pris une avance de 84 voix dans une lutte pour un siège ouvert dans le district 13.

Soulignant l’étroitesse du concours, la campagne de Gray a formé un comité pour commencer à collecter des fonds pour financer un éventuel recomptage. Ces frais, qui sont payés aux responsables électoraux du comté, incombent au comité de campagne ou à l’électeur qui a demandé un recomptage. Généralement, ces demandes ne peuvent être faites qu’un mois après l’élection.

Les derniers retours ont montré que Gray menait par 761 voix, avec près de 80% des votes compilés.

Dans le comté d’Orange, l’une des courses phares de l’État s’est resserrée lorsqu’un décompte des voix mis à jour a montré que le républicain Scott Baugh avait réduit de moitié un bord étroit détenu par la représentante démocrate Katie Porter. Porter, une star de l’aile progressiste du parti, menait l’ancien législateur Baugh par environ 2 900 voix – soit un peu plus d’un point de pourcentage – avec près de 80 % des votes comptés.

Dans un autre district du champ de bataille au nord de Los Angeles, le représentant républicain Mike Garcia détenait un avantage confortable sur le démocrate Christy Smith lors de leur troisième match consécutif, après que Garcia ait remporté les deux premiers.

Les derniers retours – avec environ les deux tiers des votes comptés – ont montré Garcia avec 54,4%, contre 45,6% pour Smith.

Dans une déclaration sur Twitter, Smith a déclaré que ses chances de s’emparer du siège s’étaient “considérablement réduites” et “il est probable que Garcia occupe le siège”.

Les démocrates détenaient également des marges importantes dans plusieurs districts, y compris le 9e de la vallée centrale, où le représentant démocrate Josh Harder avait un avantage de près de 13 points sur le républicain Tom Patti.

Dans le 22e district de la vallée centrale, où environ la moitié des votes ont été comptés, le représentant républicain David Valadao, qui a voté pour destituer le président de l’époque Donald Trump, avait une marge de 5 points sur le démocrate Rudy Salas.

Michael R. Blood, Associated Press