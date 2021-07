Les victimes se sentent abandonnées par la police malgré le blitz de Boris Johnson sur le crime

Les VICTIMES d’actes criminels se sentent abandonnées par la police et perdent confiance dans les forces de l’ordre, selon un sondage exclusif du Sun on Sunday.

La plupart pensent que les meilleurs flics sont plus soucieux de leur image publique que d’attraper des escrocs.

Selon notre sondage, la moitié des Britanniques pensent que les chefs de police modernes se concentrent sur les mauvaises choses Crédit : Alamy

Sept sur dix qui ont signalé une infraction disent que les agents étaient indifférents ou indifférents à eux ou à leur famille.

Leur expérience les a rendus moins confiants quant à la capacité de la police à assurer leur sécurité.

Un haut député conservateur a déclaré que la réponse « alarmante » montrait que les forces devaient travailler pour gagner le soutien du public.

Les conclusions interviennent quelques jours après que le Premier ministre Boris Johnson a lancé un blitz sur la criminalité, les victimes étant placées au cœur de la police.

Un nombre similaire – 49% – pense que les meilleurs flics se soucient davantage de la perception du public de leur force que de résoudre efficacement les crimes.

Mais pour donner un coup de pouce à M. Johnson, la plupart des Britanniques soutiennent les mesures qu’il a annoncées la semaine dernière pour rendre les rues plus sûres.

Près de la moitié — 45 % — pensent que donner aux victimes un agent de police désigné comme point de contact fera une réelle différence pour les victimes.

Six sur dix estiment que c’est une bonne idée d’obliger les délinquants à porter des vestes haute visibilité lors des travaux d’intérêt général pour les distinguer du public.

Et 46% pensent que l’envoi d’un flic à chaque cambriolage signalé, une politique en cours d’essai à Manchester et dans les arrondissements environnants, améliorera les taux de poursuites.

Le sondage a également montré que la plupart des gens pensent que les officiers supérieurs devraient se concentrer davantage sur la lutte contre les crimes au couteau, les vols, les agressions sexuelles et la culture des gangs plutôt que d’essayer de traquer les trolls en ligne et de lutter contre les crimes haineux.

Et ils veulent que les agents aient plus de pouvoirs d’interpellation et de fouille, soutenus par des sanctions plus sévères pour les contrevenants traduits en justice.

Notre sondage révèle que la confiance dans les flics est toujours élevée, mais près de la moitié des personnes interrogées craignent davantage de devenir une victime d’un crime aujourd’hui qu’en 2016.

La plupart pensent que chaque cambriolage devrait faire l’objet d’une enquête systématiquement, tandis que des peines plus sévères, plus de patrouilles dans les rues et un financement plus élevé étaient considérés comme la clé de la lutte contre le crime.

Un grand pourcentage était également à l’origine du blitz sur la loi et l’ordre du Premier ministre, qui verrait des gangs en chaîne à haute visibilité et un soutien supplémentaire aux victimes.

Le travail de la fine ligne bleue a été mis en évidence pendant la pandémie au cours des 18 derniers mois.

Ils ont été critiqués pour avoir été trop sévères après avoir pris d’assaut les personnes en deuil lors d’une veillée pour Sarah Everard, qui a été assassinée par le flic du Met Wayne Couzens.

Cela les a également exposés à des accusations d’être trop «réveillés» après que certains officiers se soient mis à genoux lors d’une manifestation de Black Lives Matter tandis que d’autres ont dansé avec des militants du changement climatique.

Mais la position du public sur les priorités des officiers supérieurs était claire.

Les victimes ont déclaré que les enquêtes policières prenaient trop de temps et qu’elles étaient tenues dans l’ignorance de l’évolution d’une affaire.

Ils ont souvent l’impression que les agents ont de plus grandes priorités.

Le député conservateur Tim Loughton, qui siège au comité des affaires intérieures de la Chambre des communes, a déclaré : la première place.

« Quand il est difficile d’attirer l’intérêt de la police pour qu’elle se présente pour enquêter sur des preuves de crimes plus graves, la confiance des gens est naturellement gravement ébranlée. »

Le Premier ministre Boris Johnson a lancé un blitz sur la criminalité avec les victimes au cœur de la police Crédit : AFP

La police du Met a été critiquée pour son recours à la force lors de la veillée Sarah Everard, qui a été assassinée par le flic du Met Wayne Couzens Crédit : Alamy

Notre enquête menée auprès de 1 500 adultes par Redfield et Wilton Strategies a demandé aux répondants de choisir les domaines sur lesquels ils pensaient que la police devrait concentrer son attention.

Les crimes au couteau, les agressions sexuelles et les activités de gangs étaient les choix les plus populaires, tandis que les trolls en ligne, les crimes haineux et le travail de sensibilisation communautaire étaient les derniers.

L’ancien ministre M. Loughton a ajouté : « L’enquête montre quelles sont les priorités du public britannique en matière de police et ce n’est pas sorcier.

«Ils veulent des mesures plus sévères pour prévenir les attaques au couteau et autres crimes violents afin qu’ils puissent se sentir plus en sécurité.

Cela commence par la collecte de renseignements que les bobbies modernes sur le rythme, les PCSO, peuvent apporter lorsqu’ils sont de haut niveau, accessibles et engagés avec les communautés locales.

« Cela signifie ensuite se présenter rapidement lorsqu’un crime est signalé, écouter sérieusement la victime et la tenir correctement informée des mesures qui peuvent ou ne peuvent pas être prises et pourquoi. »

M. Loughton a ajouté: «Cela signifie des conséquences beaucoup plus difficiles pour les auteurs lorsqu’ils sont pris.

«Et lorsque les priorités de la police ne semblent pas être les priorités du peuple, nous avons élu des commissaires de police et de police pour tenir les chefs de police au feu – et cela doit se produire un peu plus souvent.»

PRITI PATEL : « Nous ne nous soustrairons pas au devoir de protéger le public » LE CRIME ruine des vies, déchire des familles et, sans conteste, grandit et détruit les communautés que nous appelons notre chez-soi. Il doit être affronté sous toutes ses formes et les lecteurs de Sun on Sunday ont clairement indiqué ce qui leur importait – des couteaux dans nos rues, des gangs de drogue enroulés et pour que la police soit visible dans les communautés et nous protège. Cette semaine, le premier ministre et moi avons lancé notre plan de lutte contre le crime, qui ouvrira la voie à un avenir meilleur — un avenir avec moins de criminalité. Il s’agit d’un plan global et ambitieux visant à améliorer l’ensemble du système de justice pénale. Nous voulons que les gens renouent avec la police et sachent que leurs agents locaux sont toujours là pour les soutenir et lutter contre le crime. Les gens veulent également que justice soit rendue et que ceux qui nuisent à leur communauté rendent et réparent leurs torts. C’est pourquoi nous rendons le travail non rémunéré plus visible en obligeant les délinquants à nettoyer les rues, les ruelles et les espaces ouverts. Ce ne sont là que quelques-unes des nouvelles actions audacieuses de notre plan, qui s’appuie sur les mesures importantes que nous avons déjà prises. Il y a maintenant près de 10 000 agents supplémentaires dans nos communautés grâce à notre promesse sans précédent de recruter 20 000 agents supplémentaires. Cet investissement important a permis à la police d’augmenter les patrouilles et les ratissages d’armes. Les ordonnances de réduction de la violence grave signifient que les porteurs de couteaux connus peuvent être arrêtés et fouillés. Et la répression contre les gangs de drogue des comtés donne des résultats avec plus de 1 100 lignes détruites et plus de 6 300 arrestations effectuées. Le premier devoir de tout gouvernement est de faire tout son possible pour assurer la sécurité des gens. Je ne me déroberai pas à cette responsabilité et je soutiendrai toujours la police avec les outils et les pouvoirs dont elle a besoin pour réduire la criminalité.