Les victimes prêtes à parler lors de la condamnation du crash du défilé de Noël

MADISON, Wis. (AP) – Des dizaines de personnes qui ont été blessées ou ont vu leurs proches blessés lorsqu’un homme a conduit son SUV lors d’un défilé de Noël dans la banlieue de Milwaukee prévoient de s’adresser à lui pour la première fois mardi lors de ce qui promet d’être un cru, audience de détermination de la peine de deux jours en larmes.

Darrell Brooks Jr. a conduit sa Ford Escape rouge à travers le défilé au centre-ville de Waukesha le 21 novembre 2021. Six personnes ont été tuées, dont un garçon de 8 ans. Des dizaines d’autres ont été blessés. Un jury a condamné Brooks le mois dernier pour 76 chefs d’accusation, dont six chefs d’homicide intentionnel au premier degré et 61 chefs de mise en danger imprudente.

La juge Jennifer Dorow a réservé mardi pour les déclarations des victimes et mercredi pour la détermination de la peine.

Brooks, 40 ans, passera presque certainement le reste de sa vie en prison. Chaque chef d’accusation d’homicide est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire et chaque chef d’accusation de mise en danger est passible d’une peine maximale de 17 ans et demi. Les experts juridiques ont déclaré qu’ils s’attendent à ce que Dorow rende les peines à perpétuité consécutives, sans possibilité de libération conditionnelle, car faire autrement signifierait probablement une réaction intense de la part de la communauté.

“Ce type ne sort jamais”, a déclaré Tom Grieve, un avocat de la défense basé à Madison. « Il ne verra jamais la lumière du jour.

L’accident a laissé de profondes cicatrices dans le sud-est du Wisconsin qui n’ont toujours pas cicatrisé. Plusieurs témoins ont pleuré à la barre pendant le procès de Brooks en décrivant comment le SUV a traversé la foule, envoyant des corps voler dans les airs. Quelqu’un dans la galerie a crié “Brûlez en enfer”, alors que Dorow lisait les verdicts de culpabilité le mois dernier.

Les procureurs ont déclaré qu’au moins 45 personnes avaient demandé à parler devant le tribunal, dont neuf enfants.

Brooks a choisi de se représenter lors de son procès malgré des preuves accablantes contre lui. Ses interactions avec les victimes témoins ont été tendues, mais il les a généralement traitées avec respect et elles ont gardé leurs réponses courtes. Mardi sera la première chance pour les victimes de confronter Brooks alors qu’il est obligé de s’asseoir et d’écouter.

La loi de l’État n’impose aucune restriction sur ce qui peut être dit lors des déclarations de la victime, si ce n’est que les remarques doivent être pertinentes par rapport à la peine. La loi ne définit pas la pertinence; tant que les gens ne tombent pas dans les cris ou les blasphèmes, ils seront libres de dire ce qu’ils veulent.

Brooks a déclaré au juge ce mois-ci que neuf personnes parleraient en son nom, dont sa mère. Brooks avait dit qu’elle témoignerait au procès, mais il ne l’a jamais appelée à la barre.

Le procès d’un mois a été ponctué d’explosions erratiques de Brooks, qui a refusé de répondre en son propre nom, a fréquemment interrompu Dorow et a souvent refusé d’arrêter de parler. Le juge demandait souvent aux huissiers de justice de le déplacer dans une autre salle d’audience où il pouvait participer par vidéo mais elle pouvait couper son microphone.

Après avoir été expulsé de la salle d’audience principale lors de la sélection du jury, il a retiré sa chemise, s’est assis torse nu sur la table de la défense et a collé sur son pantalon une pancarte qui lui avait été donnée pour signaler les objections. Plus tard au cours du procès, il a construit un petit fort avec ses boîtes de documents juridiques et s’est caché derrière pour que la caméra ne puisse pas capter son visage. À d’autres moments, il cachait son visage derrière une Bible.

Dorow a déclaré dans une note à Brooks et aux procureurs ce mois-ci qu’elle avait reçu des courriels, des lettres, des cartes et des cadeaux, y compris des bonbons et d’autres aliments, en rapport avec l’affaire.

Toute perception de partialité judiciaire contre Brooks pourrait lui fournir des motifs d’appel.

Dorow a écrit que les cadeaux n’influenceront pas sa décision de condamnation, affirmant qu’elle a pris «toutes les mesures possibles» pour ne pas lire la correspondance et qu’elle a distribué les bonbons au personnel du greffier du tribunal.

Le Milwaukee Journal Sentinel a rapporté qu’une grande partie de la correspondance provenait de téléspectateurs en direct qui ont loué la gestion par le juge d’une affaire difficile.

Todd Richmond, l’Associated Press