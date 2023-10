Les victimes présumées de fraude hypothécaire ne sont toujours pas à l’abri de leurs paiements après le dépôt d’accusations criminelles

Au cours de 18 années d’amitié, Eunice Chan a déclaré qu’elle avait noué des liens avec Po Yuk « Peggy » Chan. Ils ont parcouru le monde ensemble, faisaient partie de la même communauté ecclésiale – et Eunice Chan a même présenté son amie aux membres de sa famille.

« [If] « Elle m’a demandé de faire n’importe quoi, je le ferais parce que je lui faisais confiance », a déclaré Eunice à CBC News lors d’une entrevue.

Elle est maintenant impliquée dans une série de poursuites impliquant l’ancienne agente immobilière et courtier hypothécaire Peggy Chan, alléguant que son amie de longue date l’a fraudée de centaines de milliers de dollars.

« C’est une surprise, c’est un choc… Je sais que j’ai été trompée par quelqu’un », a-t-elle déclaré.

CBC News a fait état pour la première fois des allégations concernant Peggy Chan en février 2023 . Le mois dernier, la police régionale de York a annoncé que la femme de Markham, en Ontario, avait été accusé de plusieurs infractions liées à la fraude.

La police allègue qu’entre 2016 et 2021, l’ancien agent a fraudé des personnes qui ne parlaient pas ou ne lisaient pas bien l’anglais en enregistrant des hypothèques sur leur maison et en retirant le produit de la vente. Par l’intermédiaire de son avocat, elle nie les allégations.

Même avec les accusations criminelles, certaines des victimes présumées qui ont parlé à CBC News doivent toujours payer des centaines de milliers de dollars provenant des hypothèques. Alors que les prêteurs cherchent à recouvrer leurs fonds, certaines victimes présumées risquent désormais de perdre leur maison.

Les experts affirment que c’est la réalité dans de nombreux cas de fraude : même lorsque des accusations criminelles sont portées – et même lorsqu’il y a une condamnation – il incombe aux victimes de tenter de récupérer l’argent au moyen de poursuites civiles. Ils disent que le processus est difficile, prend du temps et peut laisser certains dévastés financièrement.

Prêts hypothécaires prétendument frauduleux

La police de la région de York affirme que les accusations criminelles concernent cinq victimes présumées, dont Eunice Chan et Tina Li, toutes deux de Markham, qui ont parlé à CBC News plus tôt cette année .

Eunice affirme qu’en 2021, Peggy Chan – qui n’a aucun lien de parenté avec elle – l’a approchée avec l’idée d’acheter ensemble un immeuble de placement.

Elle a déclaré que Peggy, 50 ans, l’avait convaincue d’ouvrir un compte bancaire commun et qu’elle avait été emmenée chez un avocat pour signer des documents. Eunice a déclaré qu’elle pensait que les documents étaient liés à l’achat de la propriété.

« À ce moment-là, je n’avais aucun doute », a déclaré Eunice, qui, dans des documents judiciaires, affirme avoir été pressée de remplir les documents du bureau de l’avocat et avoir ensuite reçu la visite de Peggy à son domicile pour signer d’autres documents.

Peggy Chan et Eunice Chan, de gauche à droite sur chaque photo, sont représentées lors des voyages qu’elles ont effectués ensemble. Eunice Chan dit que les deux étaient amis depuis 18 ans et faisaient partie de la même communauté ecclésiale. (Soumis par Eunice Chan)

Elle a déclaré que son amie lui avait dit plus tard que l’achat n’allait pas de l’avant. Ce n’est qu’environ un an plus tard qu’Eunice a déclaré avoir reçu une lettre d’un avocat concernant une hypothèque de 300 000 $ sur sa propre propriété.

La femme de 64 ans a déclaré avoir appris plus tard que deux hypothèques avaient été contractées sur sa maison – une de 850 000 $ et une autre de 300 000 $ – à son insu. Le produit, affirme-t-elle, a été déposé sur le compte conjoint, puis retiré par Peggy.

Eunice a déclaré qu’elle n’avait pas les moyens de payer les hypothèques, et le prêteur de l’hypothèque de 850 000 $ cherche à obtenir des mesures coercitives, ce qui signifie que sa maison pourrait être saisie. Il y a deux semaines, une requête en validité de l’hypothèque a été entendue et la décision du juge est attendue dans les semaines à venir.

REGARDER | La victime présumée de l’ancien courtier hypothécaire Peggy Chan s’exprime : La victime présumée de l’ancien courtier hypothécaire Peggy Chan s’exprime Eunice Chan affirme que son amie de longue date, Peggy Chan, a contracté deux hypothèques sur sa maison de Markham, en Ontario, à son insu. Même si Peggy Chan fait face à des accusations criminelles, Eunice Chan est toujours aux prises avec ce qu’elle appelle des hypothèques frauduleuses et pourrait potentiellement perdre sa maison.

C’est une réalité que Shirley Xialian He dit connaître trop bien. Dans des documents judiciaires, elle affirme avoir utilisé ses économies pour acheter une propriété à Toronto. Compte tenu de ses revenus modestes, elle allègue que Peggy Chan a proposé de négocier un prêt hypothécaire pour faciliter l’achat.

Au lieu de cela, il affirme que Chan a déformé les conditions du prêt et a contracté une deuxième hypothèque sur la maison achetée à son insu. L’homme de 59 ans a déclaré qu’elle avait été forcée de vendre la maison pour rembourser les deux hypothèques, qu’il lui restait environ 11 000 $ et qu’elle louait désormais une chambre dans un appartement au sous-sol.

« J’ai vendu ma maison parce que la pression était trop forte », a-t-il déclaré à CBC News par l’intermédiaire d’un interprète.

Tina Li, 45 ans, qui a partagé son histoire avec CBC News en février, est une autre victime présumée de fraude. Elle a déclaré qu’elle continue de lutter contre les hypothèques placées sur sa propriété, mais qu’elle s’inquiète de la possibilité de perdre sa maison – l’un des prêteurs cherchant à faire valoir une hypothèque de 400 000 $, qui, selon Li, a été contractée à son insu.

« Même si [Peggy Chan] a été arrêtée et inculpée, nous sommes toujours responsables des paiements qu’elle nous a escroqués », a déclaré Li à CBC News.

Tribunaux pénaux ou civils

Certains experts en fraude ont déclaré que la police pouvait mettre beaucoup de temps à porter des accusations criminelles, voire même à les déposer.

« Il est assez rare que des accusations criminelles soient portées, et je pense que cela témoigne de la gravité de cette affaire », a déclaré Vanessa Iafolla, directrice d’Anti-Fraud Intelligence Consulting à Halifax.

Vanessa Iafolla, d’Anti-Fraud Intelligence Consulting, affirme que même lorsque des accusations criminelles sont portées dans des affaires de fraude, il incombe à la victime de s’adresser aux tribunaux civils pour tenter de récupérer son argent. (Paul Borkwood/CBC)

Mais même en cas d’accusations criminelles, il est toujours nécessaire de porter plainte devant les tribunaux civils pour tenter de récupérer l’argent, car les deux affaires sont complètement distinctes – un système que Iafolla a qualifié de défectueux.

« La réalité pour la majorité des victimes de fraude est que la justice est longue, lente et incomplète. »

Norman Groot, un avocat dont le cabinet se concentre sur les litiges en matière de recouvrement de fraudes pour les victimes, a déclaré que l’un des principaux problèmes dans tous les cas est la rapidité avec laquelle l’argent volé est retrouvé puis gelé ou conservé.

« Les affaires criminelles peuvent durer des années. Selon toute vraisemblance, l’argent volé sera longtemps dissipé », a déclaré Groot, dont le cabinet, Investigation Counsel Professional Corporation, possède des bureaux à Toronto et à Vancouver.

Il a déclaré que la meilleure option pour de nombreuses victimes est d’essayer de retrouver l’argent volé auprès des tribunaux civils dès que possible.

« C’est très difficile parce que le plus souvent, les personnes qui portent plainte – les victimes – ont été nettoyées par le fraudeur et n’ont pas d’argent à consacrer aux services d’un avocat civil », a déclaré Groot.

Des dizaines de propriétés touchées : enquêteur

Le détective privé Brian King, qui enquête sur les affaires impliquant Peggy Chan depuis près d’un an, a déclaré que c’était comme assembler les pièces d’un puzzle.

« J’en ai un [case] que je gère en ce moment [where] la seule hypothèque est de 900 000 $. Donc, lorsque vous faites le calcul de toutes ces hypothèques, nous parlons de 10 à 20 millions de dollars et plus », a déclaré King, président et chef de la direction de King International Advisory Group à Richmond Hill, en Ontario.

Il a été embauché par des compagnies d’assurance titres représentant soit les propriétaires, soit les prêteurs, et enquête actuellement sur huit réclamations sur six propriétés. Mais il a déclaré qu’il était au courant de dizaines d’autres propriétés qui ont été touchées par les actions présumées de Chan.

King a déclaré qu’il n’avait vu aucune preuve que les prêteurs étaient complices de la fraude présumée.

Brian King du King International Advisory Group enquête sur les actions présumées de Peggy Chan depuis décembre 2022. Il a été embauché par des compagnies d’assurance titres représentant soit les propriétaires, soit les prêteurs et enquête actuellement sur huit réclamations sur six propriétés. (Farrah Merali/CBC)

Il a déclaré que même s’il constate de nombreux cas de fraude hypothécaire dans lesquels quelqu’un se fait passer pour un propriétaire pour contracter un prêt hypothécaire et retirer les fonds, ce qui rend ces cas plus complexes est que dans certains cas, les véritables propriétaires ont signé les documents, affirmant qu’ils pensaient que c’était pour quelque chose de différent.

L’autre complexité réside dans l’implication présumée d’un agent hypothécaire enregistré.

« Tout d’un coup, vous avez quelqu’un qui comprend le système et sait comment manipuler les choses à travers le système », a déclaré King.

L’avocat nie les allégations

Dans une entrevue avec CBC News le mois dernier après le dépôt des accusations, l’avocat de Peggy Chan, David Myers de Markham, a déclaré que sa cliente coopérait avec la police et avait été libérée sous son propre engagement. Sa première comparution devant le tribunal est prévue plus tard ce mois-ci.

Il a maintenu son réclamation précédente que les victimes présumées savaient ce qu’elles signaient et qu’elles participaient volontairement à des investissements immobiliers qui ne se sont pas concrétisés comme elles l’espéraient. C’est une affirmation qu’ils nient.

CBC News avait précédemment rapporté que Chan était répertoriée comme « non autorisée à vendre » en vertu de son permis de courtier hypothécaire. Alors qu’elle figurait auparavant comme vendeuse dans le répertoire du Conseil immobilier de l’Ontario, une recherche de son nom ne donne désormais aucun résultat. Un courriel adressé à CBC News par l’ancien employeur de Bay Street Group Inc. Brokerage indique qu’« elle n’est plus avec nous », car son permis a pris fin en mai.

Pendant ce temps, la police de la région de York estime qu’il y a davantage de victimes présumées et on les exhorte à se manifester. Les trois femmes qui ont parlé à CBC News demandent également aux autres victimes présumées de signaler leurs allégations à la police.

Eunice Chan affirme que Peggy Chan a contracté deux hypothèques sur sa maison de Markham, en Ontario, à son insu. Elle continue de lutter contre les hypothèques devant les tribunaux et attend la décision d’un juge sur la validité de l’une des hypothèques. (Grant Linton/CBC)

« J’espère que davantage de gens auront le courage de s’exprimer », a déclaré Tina Li.

Quant à Eunice Chan, qui attend la décision d’un juge sur la validité d’une des hypothèques, elle dit espérer ne pas perdre la maison dans laquelle elle vit depuis 2012.

« Je dois prendre soin de ma mère », a-t-elle déclaré, ajoutant que sa maison est proche de l’établissement où elle rend visite quotidiennement à sa mère.

« Je ne peux pas acheter une autre maison même si j’ai travaillé si dur à mon âge… pour moi, à mon âge, c’est irréversible. »