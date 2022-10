Les victimes pakistanaises des inondations dans la province la plus touchée rentrent chez elles

ISLAMABAD – Plus de la moitié des victimes des inondations dans la province pakistanaise du Sindh, la plus touchée, sont rentrées chez elles au cours des trois dernières semaines alors que les eaux se retiraient progressivement, ont annoncé lundi des responsables.

Les eaux de crue reculent progressivement dans les deux provinces et ailleurs au Pakistan, englouties depuis la mi-juin par des pluies de mousson et des inondations sans précédent qui ont tué 1 719 personnes dans ce pays appauvri d’Asie du Sud. À un moment donné en août, plus d’un demi-million de personnes vivaient dans des tentes à travers le Pakistan.