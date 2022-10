Les victimes pakistanaises des inondations dans la province la plus touchée rentrent chez elles

ISLAMABAD (AP) – Plus de la moitié des victimes des inondations dans la province la plus touchée du Sindh au Pakistan sont rentrées chez elles au cours des trois dernières semaines alors que les eaux se retiraient progressivement, ont annoncé lundi des responsables.

L’annonce a été faite alors que le Premier ministre Shahbaz Sharif visitait le district de Jaccobabad dans le Sindh, d’où il se rendait dans la ville de Sohbatput dans une autre province inondée, le Balouchistan, a indiqué son bureau.

Les eaux de crue reculent progressivement dans les deux provinces et ailleurs au Pakistan, englouties depuis la mi-juin par des pluies de mousson et des inondations sans précédent qui ont tué 1 719 personnes dans ce pays appauvri d’Asie du Sud. À un moment donné en août, plus d’un demi-million de personnes vivaient dans des tentes à travers le Pakistan.

L’agence de gestion des catastrophes du Sindh a déclaré qu’actuellement, un peu plus de 200 000 personnes vivent dans des camps de secours dans la province, où les inondations ont touché 12 millions de personnes et en ont tué 780.

Le fleuve Indus, qui a causé une grande partie des dévastations dans le Sind, est maintenant à des niveaux normaux, bien que les autorités disent qu’il faudra encore deux mois pour drainer complètement l’eau.

Les maladies d’origine hydrique et les infections cutanées se propagent dans le Sindh, où les médecins ont soigné 30 000 personnes au cours des dernières 24 heures, a annoncé lundi le département provincial de la santé.

Dans tout le pays, les inondations ont touché 33 millions de personnes, endommagé plus de 2 millions de maisons, emporté des milliers de kilomètres de routes et détruit 435 ponts. Le nombre total de décès a inclus 641 enfants et 345 femmes.

Plusieurs économistes et responsables gouvernementaux ont déclaré que le coût de la catastrophe pourrait atteindre 32 milliards de dollars.

L’agence humanitaire des Nations Unies a déclaré ce week-end que 7 millions de femmes, d’enfants et de femmes avaient besoin d’un accès immédiat à la nourriture et qu’environ 5,5 millions de personnes n’avaient pas accès à l’eau potable. Environ 8,2 millions de personnes dans les zones touchées par les inondations avaient besoin de services de santé urgents, a indiqué OCHA.

Début octobre, l’ONU a relevé son appel de 160 à 816 millions de dollars pour aider à faire face à la crise.

Pour sa part, Sharif a demandé à plusieurs reprises aux pays développés – les nations qui, selon les experts, ont le plus impacté le changement climatique – d’augmenter l’aide à sa nation islamique appauvrie, où les autorités affirment que les survivants des inondations feront face à un hiver rigoureux en décembre.

Munir Ahmed, Associated Press