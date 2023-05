Les victimes noires de crimes violents se voient refuser une aide disproportionnée dans de nombreux États

La froide formalité de la lettre est gravée dans la mémoire de Debra Long.

Cela commençait par « Cher réclamant », et disait que son fils de 24 ans, Randy, qui a été tué par balle en avril 2006, n’était pas une victime « innocente ». Sans plus d’explications, l’agence de l’État de New York qui assiste les victimes de crimes violents et leurs familles a refusé d’aider à payer ses funérailles.

Randy était père, fiancé et étudiait pour devenir agent de probation juvénile lorsque sa vie a été écourtée lors d’une visite à Brooklyn avec des amis. Sa mère, en colère et déconcertée par la lettre, s’est demandée : Qu’est-ce que les autorités ont vu – ou n’ont pas vu – à Randy ?

« C’était racial. C’était comme s’ils avaient vu un jeune homme afro-américain qui a été tué par balle et ont supposé qu’il devait avoir fait quelque chose de mal », a déclaré Long. « Mais croyez-moi quand je dis, pas mon fils. »

Debra Long s’était heurtée à un coin bien intentionné du système de justice pénale qui est souvent perçu comme injuste.

Chaque État a un programme pour rembourser aux victimes la perte de salaire, les frais médicaux, les funérailles et autres dépenses, en accordant des centaines de millions d’aide chaque année. Mais un examen de l’Associated Press a révélé que les victimes noires et leurs familles se voient refuser de manière disproportionnée une indemnisation dans de nombreux États, souvent pour des raisons subjectives qui, selon les experts, sont enracinées dans des préjugés raciaux.

L’AP a constaté des taux de refus disproportionnellement élevés dans 19 des 23 États disposés à fournir des données raciales détaillées, la plus grande collection de ces données à ce jour. Dans certains États, dont l’Indiana, la Géorgie et le Dakota du Sud, les candidats noirs étaient près de deux fois plus susceptibles que les candidats blancs d’être refusés. De 2018 à 2021, les refus se sont ajoutés à des milliers de familles noires chaque année, manquant collectivement des millions de dollars d’aide.

Les raisons des disparités sont complexes et les règles d’éligibilité varient quelque peu d’un État à l’autre, mais les experts – y compris les responsables de certains programmes – soulignent quelques facteurs communs :

– Les employés de l’État qui examinent les demandes fondent souvent leurs décisions sur des informations provenant de rapports de police et de questionnaires de suivi qui sollicitent l’opinion des agents sur le comportement des victimes – qui peuvent tous deux contenir des descriptions implicitement biaisées des événements.

— Ces mêmes employés peuvent être influencés par leurs propres préjugés lors de l’examen d’événements ayant entraîné des blessures ou la mort de victimes. Sans s’en rendre compte, un examen des faits se transforme en une évaluation de la culpabilité perçue des victimes.

– De nombreuses directives d’État ont été conçues il y a des décennies avec des préjugés qui ont profité aux victimes qui feraient les meilleurs témoins, désavantageant celles qui ont des antécédents criminels, des amendes impayées ou des dépendances, entre autres.

Alors que le système de justice pénale au sens large – des services de police aux tribunaux – tient compte du racisme institutionnel à la suite du meurtre de George Floyd par la police, les programmes d’indemnisation commencent également à examiner comment leurs politiques affectent les personnes de couleur.

« Nous avons cette longue histoire dans les services aux victimes dans ce pays de se demander si les gens sont bons ou mauvais », a déclaré Elizabeth Ruebman, experte d’un réseau national de défenseurs de l’indemnisation des victimes et ancienne conseillère du procureur général du New Jersey sur l’État. programme.

En conséquence, les candidats noirs et bruns ont tendance à faire l’objet d’un examen plus minutieux en raison de préjugés implicites, a déclaré Ruebman.

Dans certains États examinés par AP, comme New York et le Nebraska, les taux de refus pour les candidats noirs et blancs n’étaient pas trop éloignés. Mais les données ont révélé un biais apparent d’autres manières : alors que les familles blanches étaient plus susceptibles d’être refusées pour des raisons administratives, telles que le non-respect des délais ou la recherche d’aide pour des crimes qui ne sont pas couverts, les familles noires étaient plus susceptibles d’être refusées pour des raisons subjectives, par exemple s’ils ont dit ou fait quelque chose pour provoquer un crime violent.

Dans le Delaware, où les candidats noirs représentaient moins de la moitié des demandes d’indemnisation entre 2018 et 2021 mais plus de 63 % des refus, les responsables ont reconnu que même les meilleures intentions ne font pas le poids face aux préjugés systémiques.

« Les programmes d’indemnisation de l’État sont des ressources en aval dans un système de justice pénale dont les sources sont inextricablement mêlées à l’histoire de l’inégalité raciale dans notre pays », a écrit Mat Marshall, un porte-parole du procureur général du Delaware dans un e-mail. « Même une politique neutre sur le plan racial au niveau programmatique peut ne pas aboutir à des résultats neutres sous les ombres que la race et la justice pénale jettent l’une sur l’autre. »

L’impact financier d’une blessure ou d’un décès lié à un crime peut être important. Les menues dépenses pour des choses comme le nettoyage des scènes de crime ou les soins médicaux peuvent s’élever à des milliers de dollars, incitant les gens à contracter des emprunts, à épuiser leurs économies ou à compter sur les membres de leur famille.

Après la mort de Randy, Debra Long a payé ses funérailles avec l’argent qu’elle avait économisé pour un acompte sur sa première maison. Dix-sept ans plus tard, elle loue toujours un appartement à Poughkeepsie, New York.

Des milliers de personnes se voient refuser une indemnisation chaque année pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le crime lui-même. Ils sont refusés en raison du comportement des victimes avant ou après un crime.

Les candidats peuvent être refusés si la police ou d’autres fonctionnaires déclarent qu’ils n’ont pas coopéré à une enquête. Cela peut nuire par inadvertance aux personnes qui craignent les représailles pour avoir parlé à la police ou aux personnes qui n’ont pas d’informations. Une femme de Chicago qui a reçu une balle dans le dos a été refusée pour ne pas avoir coopéré même si elle n’a pas pu identifier le tireur car elle n’a jamais vu la personne.

Et l’indemnisation peut être refusée simplement sur la base de preuves circonstancielles ou de soupçons, contrairement à la charge de la preuve qui est nécessaire dans les enquêtes pénales.

De nombreux États refusent une indemnisation sur la base d’une catégorie de comportement vaguement définie – souvent appelée «faute contributive» – qui comprend tout, de l’utilisation d’une insulte pendant une bagarre à la présence de drogue dans votre système. D’autres fois, des personnes ont été refusées parce que la police a trouvé de la drogue sur le sol à proximité.

Dans les données examinées par AP, les candidats noirs étaient presque trois fois plus susceptibles que les candidats d’autres races d’être refusés pour des raisons liées au comportement, y compris l’inconduite contributive.

« Souvent, c’est la perception », a déclaré Chantay Love, directrice exécutive du Every Murder is Real Healing Center à Philadelphie.

L’amour raconte des exemples récents : un homme tué alors qu’il tentait d’interrompre une bagarre était en liberté conditionnelle et s’est vu refuser une indemnisation, a expliqué l’État, car il aurait dû éviter l’incident ; un autre a été poignardé à mort, et l’État a déclaré qu’il avait contribué parce qu’il s’était retiré d’un centre de traitement de la santé mentale quelques heures plus tôt contre l’avis d’un médecin.

Longtemps parcouru le récit de la police sur la fusillade de son fils. Elle a appelé des détectives et a plaidé pour savoir s’ils avaient dit quoi que ce soit au Bureau des services aux victimes qui aurait impliqué son fils dans une sorte de crime. Il n’y avait rien dans le rapport. Et les détectives ont déclaré qu’ils n’avaient soumis aucune information supplémentaire.

Chaque chance que Long a eue, elle a rappelé aux détectives et aux responsables de l’État qui examinaient son affirmation selon laquelle Randy n’avait jamais eu de problèmes avec la police. Elle voulait qu’ils comprennent que l’injustice était également ressentie par le fils alors tout-petit de Randy, qui ne connaîtrait son père qu’à travers les souvenirs des autres.

Longtemps conservé des informations sur le cas de son fils dans une boîte près de sa cuisine. Alors que plus de 20 cahiers remplis de conversations avec des détectives s’accumulaient, Long a rangé la lettre de refus de l’État dans un dossier pour ne pas la perdre, mais aussi pour ne pas avoir à la voir à chaque fois qu’elle cherchait quelque chose.

« Ce qui joue dans leur esprit, c’est que leur être cher n’était pas important », a déclaré Love du groupe de défense basé à Philadelphie. « Cela enlève le pouvoir d’être un homicide, et cela crée une partie du blâme pour la victime. »

Ces dernières années, plusieurs États et villes ont modifié les règles d’éligibilité pour se concentrer moins sur le comportement des victimes avant ou après les crimes.

En Pennsylvanie, une loi est entrée en vigueur en septembre qui stipule que les candidats ne peuvent se voir refuser une aide financière pour les funérailles ou les services de conseil en raison du comportement d’une victime d’homicide. Dans l’Illinois, un nouveau directeur de programme a formé les employés sur la manière dont les préjugés inconscients peuvent s’infiltrer dans leurs décisions. Et à Newark, dans le New Jersey, la police a changé le langage utilisé dans les rapports pour décrire les interactions avec les victimes, ce qui a entraîné moins de refus pour refus de coopérer.

Long, qui travaille maintenant comme défenseur des droits des victimes, participait à une session de formation en 2021 lorsqu’un orateur a commencé à faire l’éloge du programme d’indemnisation de l’État de New York. Long a essayé de rester silencieux et de terminer la séance d’entraînement, mais n’a pas pu. Elle a raconté au groupe son expérience et le poids de la lettre.

Plus tard, un employé du Bureau des services aux victimes a approché Long et l’a convaincue de présenter une nouvelle demande, affirmant que l’agence avait été améliorée grâce à la formation et à d’autres changements qui profiteraient à son cas. Quelques semaines plus tard, et près de 15 ans après l’enterrement de Randy, la demande de Long a été approuvée et l’État lui a envoyé un chèque de 6 000 $ – le montant qu’elle aurait reçu en 2006. Elle a utilisé une partie de cet argent pour aider le fils de Randy, qui est maintenant à l’université, payer les cours d’été.

« Ce n’est pas une question de montant monétaire », a déclaré Long. « C’était la façon dont j’avais l’impression d’être traité. »

___

Catalini a rapporté de Trenton, New Jersey, et Lauer a rapporté de Philadelphie.

Claudia Lauer et Mike Catalini, Associated Press