Les victimes et les survivants des pensionnats honorés à la Ki-Low-Na Friendship Society de Kelowna – Kelowna Capital News

L’inspectrice de la GRC de Kelowna, Beth McAndie, s’adresse à la foule lors d’un événement de vérité et réconciliation organisé par la Ki-Low-Na Friendship Society le 29 septembre 2022 (Brittany Webster – Capital News)

La Ki-Low-Na Friendship Society a rendu hommage aux victimes et aux survivants des pensionnats indiens lors d’un événement le 29 septembre, la veille de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

La ligne de crise des pensionnats indiens est disponible 24 heures sur 24 pour toute personne souffrant de douleur ou de détresse à la suite de son expérience au pensionnat. Les appels non urgents à la Société des survivants des pensionnats indiens peuvent être acheminés au 1-800-721-0066.

