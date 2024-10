Les victimes et les survivants de Lewiston menacent de poursuivre l’armée en justice pour « échec » à empêcher des tirs de masse

15 octobre — Une centaine de personnes étroitement touchées par la fusillade de Lewiston ont l’intention de poursuivre en justice plusieurs agences fédérales si elles n’enquêtent pas sur les allégations selon lesquelles elles n’auraient pas empêché un réserviste de l’armée de tuer 18 de leurs amis et proches l’année dernière lors de la masse la plus meurtrière du Maine. tournage.

Les survivants et les membres des familles des victimes ont envoyé cette semaine des notifications d’intention au ministère de la Défense, à l’armée et à l’hôpital communautaire de l’armée Keller à New York. Cela donne le coup d’envoi d’un délai de six mois pour que le gouvernement américain enquête sur les allégations selon lesquelles ces agences connaissaient le Sgt. Robert Card était une menace, mais lui permettait néanmoins de vivre dans la communauté avec une maladie mentale grave et non traitée et un accès illimité aux armes à feu, y compris l’AR-10 qu’il a utilisé lors des fusillades au Schemengees Bar & Grille et au Just-In-Time Recreation en octobre. .25, 2023.

« Il y a de la douleur, des traumatismes et des regrets qui ne disparaîtront jamais », a déclaré Cynthia Young dans une déclaration fournie par ses avocats. Young a perdu son mari, William, et son fils de 14 ans, Aaron, au bowling. « Aussi terrible que soit la fusillade, il est encore plus tragique qu’il y ait eu de nombreuses occasions d’empêcher cela et qu’elles n’aient pas été saisies. »

Le groupe allègue également que l’armée n’a pas respecté ses propres lois et réglementations concernant les réservistes qui représentent un risque pour eux-mêmes et pour autrui, et qu’ils ont activement découragé la police d’agir en raison des craintes que Card ait l’intention de procéder à une fusillade de masse.

Si le gouvernement réfute ces affirmations ou ne mène pas d’enquête, les familles envisagent de poursuivre en justice.

« Aujourd’hui marque la première étape vers la garantie des responsabilités et de la justice pour les familles et les victimes de la pire fusillade de masse de l’histoire du Maine », a déclaré l’avocat du Maine, Benjamin Gideon, dans une déclaration écrite. « Les États-Unis devraient disposer de suffisamment d’informations grâce à l’enquête interne de l’armée pour évaluer nos allégations rapidement. Cependant, si les États-Unis choisissent de manquer de temps en s’en tenant à nos allégations sans agir, nous déposerons notre action dans six mois et un jour à compter d’aujourd’hui. « .

L’équipe d’avocats et trois de leurs clients doivent s’exprimer au Centre Franco mardi après-midi.

Cette démarche judiciaire très attendue est soutenue par une équipe de quatre avocats, dont deux cabinets nationaux qui ont poursuivi avec succès le ministère de la Défense après une fusillade de masse à Sutherland Springs, au Texas.

Le gouvernement a été condamné à payer 230 millions de dollars de dommages et intérêts après qu’un juge a estimé que l’armée de l’air et le ministère de la Défense avaient fait preuve de négligence en omettant d’arrêter le tireur, un membre de l’armée de l’air qui avait été hospitalisé pour maladie mentale et avait proféré des menaces contre son unité, sur la liste du FBI des personnes interdites d’acheter ou de posséder des armes à feu – une chaîne d’événements qui reflète étroitement l’affaire Card.

Négliger, minimiser les menaces

Dans l’affaire Lewiston, leurs affirmations s’appuient en grande partie sur des témoignages sous serment que des responsables de l’armée et d’autres ont donnés à une commission d’État enquêtant sur la fusillade. Un résumé de ces réclamations envoyé aux agences fédérales souligne trois moments clés dans lesquels ils affirment que l’armée n’est pas intervenue :

— Il y a eu le printemps 2023, lorsque les amis et la famille de Card ont fait part aux forces de l’ordre et à ses supérieurs militaires de leurs préoccupations communes concernant son comportement erratique et son accès aux armes à feu.

La sœur de Card, Nicole Herling, avait appelé l’unité militaire à Saco au moins cinq fois à la mi-2023 et appelé une ligne de crise VA, mais elle a été informée que ses inquiétudes pourraient nuire à la carrière militaire de Card, selon le résumé et le témoignage de Herling devant la commission. .

— Puis, en août 2023, lorsque Card a été libéré d’un hôpital psychiatrique suite à son comportement erratique et à ses menaces lors de l’entraînement annuel de son unité à New York, les responsables de l’armée et ceux qui l’ont soigné à Keller n’ont pas pris de mesures significatives pour sécuriser ses armes à feu personnelles ( même s’ils ont reconnu qu’ils devraient le faire et qu’il existait des lois leur permettant de le faire, y compris la loi SAFE de l’État de New York et leurs lois d’alerte.)

— Et enfin, en septembre 2023, lorsque l’ami de Card a rapporté que le réserviste avait menacé de procéder à une fusillade massive sur leur base militaire à Saco et ailleurs, les avocats affirment que l’armée a caché des informations aux responsables locaux de l’application des lois et les a découragés de répondre.

Cela implique de ne pas partager les textes concernés avec le bureau du shérif du comté de Sagadahoc et de suggérer que leur implication pourrait « aggraver » la situation, selon le résumé. Les responsables de l’armée, dans leur témoignage devant la commission, ont contesté avoir minimisé la situation.

L’armée « a agi pour se protéger en limitant l’accès de Card aux armes à feu et aux exercices d’armes à feu sur la base et en lui permettant de sauter les rassemblements de combat en septembre et octobre », indique le résumé.

Pourtant, lorsque le bureau du shérif a contacté les responsables de l’armée, ils ont « minimisé leur niveau d’inquiétude, caché des informations critiques et découragé activement le (bureau du shérif du comté de Sagadahoc) d’agir ».

HISTOIRE DE LA VIOLENCE

Les avocats soulignent des signes évidents indiquant que Card était en crise et représentait un risque sérieux pour autrui. Il était délirant, croyant que les gens « parlaient de lui » et « le traitaient de pédophile ».

« Cette question cruciale de savoir pourquoi, après vingt années de service « banales », la santé mentale de Card a décliné brusquement et dramatiquement, est restée sans réponse – et en grande partie sans enquête – de la part de l’armée », indique le résumé.

Les avocats suggèrent que l’armée aurait dû savoir quoi rechercher, compte tenu de son expérience avec d’autres membres qui ont commis des fusillades de masse. Ils ont fait référence aux tragédies survenues à Fort Hood en 2009 et 2014 et ont cité une analyse des fusillades de masse de 1966 à 2023 qui a révélé qu’un quart des cas étudiés impliquaient un ancien ou actuel militaire.

« L’armée entraîne les soldats à tuer en utilisant des armes de type militaire afin de maximiser les pertes », indique le résumé. « Les données montrent depuis longtemps que les militaires souffrant de maladie mentale présentent un risque significativement plus élevé de violence envers eux-mêmes ou envers autrui. »

Ils ont également soulevé la question de savoir si le ministère de la Défense aurait dû accorder plus d’attention à l’exposition de Card aux explosions, qui, même avec des forces de niveau inférieur, peuvent provoquer des lésions cérébrales altérant l’état mental, selon le résumé.

Card formait les cadets de West Point aux explosifs depuis près d’une décennie avant que quelque chose ne change en lui. Pourtant, même lorsque Card a été admis dans un hôpital militaire, l’armée n’a pas mené d’« enquête sur l’exercice de ses fonctions » pour évaluer si son comportement était lié à son travail militaire, selon l’enquête interne de l’armée publiée en juillet.

Le ministère de la Défense a annoncé en août qu’il mettait en œuvre une nouvelle politique visant à protéger le personnel militaire contre l’exposition aux explosions après qu’une analyse du cerveau de Card ait montré qu’il avait subi une lésion cérébrale. La nouvelle politique comprend des dépistages cérébraux de base, des équipements de protection et une éducation du personnel militaire sur les symptômes et les risques d’exposition aux explosions.

