Les victimes d’une fusillade dans une salle de bal sont prévues pour une nuit de plaisir et de danse

LOS ANGELES (AP) – Les amis et la famille se souviennent des personnes tuées par un homme armé qui a ouvert le feu dans une salle de danse de la région de Los Angeles pour la joie de vivre qui les a fait sortir cette nuit-là pour célébrer le Nouvel An lunaire.

Onze personnes ont été tuées lorsqu’un homme armé a ouvert le feu le 21 janvier au Star Ballroom Dance Studio, une salle de danse de Monterey Park qui est populaire auprès des Américains d’origine asiatique plus âgés.

“C’est toujours joyeux, les gens viennent juste s’amuser, ils adorent danser”, a déclaré jeudi à l’Associated Press Peter Phung, un chanteur qui s’est produit là-bas et s’est souvent arrêté pour chanter au karaoké.

Après l’attaque, le tireur s’est rendu dans une autre salle de bal voisine mais a été désarmé avant que quiconque ne soit abattu. Il s’est enfui – et le 22 janvier, il s’est tiré une balle et s’est suicidé.

Dans les jours qui ont suivi la fusillade, un mémorial de fortune avec des fleurs et des photos a poussé devant la Star Ballroom. Et lundi, un GoFundMe organisé par les Américains d’origine asiatique Advancing Justice Southern California approchait le million de dollars pour les familles des victimes.

Voici les profils des 11 personnes tuées :

LILAN LI

LiLan Li, 63 ans, qui s’était rendue au Star Ballroom pour célébrer le Nouvel An lunaire avec des amis, était “un pilier de force et d’optimisme”, a écrit sa fille dans une campagne de financement.

“Volée est la grand-mère dont la petite-fille s’est endormie plusieurs nuits nichée entre ses bras aimants!” sa fille Min Yi a écrit sur le site Web GoFundMe. “Nous enlever est une opportunité pour son petit-fils de ressentir son amour et sa chaleur !”

Le message sur GoFundMe, organisé par son neveu, Hao Hua Tan, a déclaré qu’une grande partie de la famille immédiate et des amis proches de Li vivent en Chine, et la famille espère collecter des fonds non seulement pour aider aux frais funéraires, mais aussi pour les amener en Californie. pour les funérailles.

DIANA TOM

Diana Tom, 70 ans, était une “mère, épouse et grand-mère travailleuse qui aimait danser”, a déclaré sa famille dans un communiqué fourni à l’Associated Press.

Sa famille a déclaré qu’elle était allée à la salle de bal pour célébrer le Nouvel An lunaire en dansant avec ses amis.

“Pour ceux qui la connaissaient, c’était quelqu’un qui faisait toujours tout son possible pour donner aux autres”, a déclaré sa famille.

Phung, la chanteuse, s’est souvenue de Tom comme “très amical, extraverti” et a déclaré qu’en plus de sa passion pour la danse, elle faisait aussi fréquemment du karaoké sur place.

La famille de Tom a déclaré qu’après avoir été blessée au Star Ballroom, elle avait été hospitalisée dans un état critique. Elle est décédée le 22 janvier.

XIUJUAN YU

Xiujuan Yu, 57 ans, était une mère mariée de trois enfants qui “travaillait sans relâche” pour subvenir aux besoins de sa famille, a écrit sa nièce Kathleen Fong dans une campagne de financement pour couvrir les frais funéraires.

Yu a immigré il y a une dizaine d’années de la Chine aux États-Unis, où elle et sa famille, a écrit Fong, “ont fait de leur mieux pour se faire une vie” en “travaillant de petits boulots et en acceptant des occupations à forte intensité de main-d’œuvre pour joindre les deux bouts”. ”

Fong a écrit sur GoFundMe que Yu et son mari soutenaient également financièrement les études collégiales de leurs jumeaux dans des universités californiennes, où ils étudient la médecine du sport et la kinésiologie.

Maintenant, écrit Fong, sa tante “ne pourra jamais être témoin de ce dont elle a rêvé pendant toutes ces années”.

Yu, qui a fêté son anniversaire en décembre, était dans la salle de bal le soir du tournage pour célébrer le Nouvel An lunaire avec des amis, mais n’est jamais rentrée chez elle.

Après “des jours d’incertitude, d’anxiété et d’attente dans l’inquiétude”, a déclaré Fong, Yu a été identifié comme l’une des 11 victimes.

“Personnellement, cela ne semble toujours pas réel”, a écrit la nièce de Yu. “C’est allé trop vite.”

Fong n’a pas immédiatement répondu aux demandes d’interview de l’Associated Press.

MING WEI MA

Ming Wei Ma, 72 ans, était le directeur du Star Ballroom et un danseur talentueux lui-même. Il a été décrit par ceux qui l’ont connu comme toujours souriant, aidant et faisant en sorte que les gens se sentent les bienvenus.

“C’était une personne authentique et spéciale qui était aimée de tous”, a déclaré Walter Calderon, un professeur de danse qui y organisait des événements, à l’Associated Press.

Calderon a déclaré que même si Ma ne parlait pas beaucoup l’anglais, il transmettait beaucoup avec ses expressions faciales.

Siu Fong a déclaré à l’AP qu’elle y dirigeait parfois des sorties de karaoké pour les personnes âgées, où Ma disait toujours bonjour à tout le monde. “Il entrait dans ma session, parlait aux chanteurs et les saluait.”

MYMY NHAN

Mymy Nhan, 65 ans, était une habituée de Star Ballroom. Elle avait été la principale gardienne de sa mère, décédée récemment, et attendait avec impatience les célébrations du Nouvel An lunaire de la salle de danse comme un moyen de “commencer l’année du bon pied”, a déclaré sa nièce Fonda Quan.

“C’est réconfortant de savoir qu’elle a apprécié sa dernière danse, même si c’était sa dernière danse”, a-t-elle poursuivi.

Tiffany Liou, journaliste à la chaîne de télévision WFAA à Dallas, a écrit pour le site Web de la station que pour Nhan, la tante de son mari, “sa famille était sa passion”. Liou a déclaré que Nhan n’avait pas d’enfants mais “aimait ses nièces et ses neveux comme les siens”.

« Elle était gentille avec tous les étrangers. Son sourire chaleureux était contagieux. Elle était la plus grande pom-pom girl de tout le monde », a écrit Liou.

Nhan, qui était d’origine chinoise, a grandi au Vietnam et a immigré aux États-Unis en 1985, a écrit Liou.

VALENTINO ALVERO

Valentino Alvero, 68 ans, est resté dans les mémoires comme un père de famille dévoué qui aimait la danse de salon et était “la vie de n’importe quelle fête”, a déclaré sa famille dans un communiqué.

Alvero était “un père aimant, un fils et un frère dévoués, un grand-père qui aimait farouchement ses trois petites-filles, un oncle qui aimait ses nièces et ses neveux comme les siens”, a déclaré sa famille dans un communiqué.

“Il aimait les gens et entendait parler de leur vie et en retour, il partageait ses propres histoires avec tant d’enthousiasme que vous ne pouviez pas vous empêcher d’écouter et de rire avec lui”, a déclaré la famille.

La déclaration indiquait qu’Alvero, un fervent catholique, aimait la danse de salon.

“Nous espérons qu’il a dansé à sa guise jusqu’à la toute fin et qu’il danse maintenant au paradis”, a déclaré la famille.

WEN TAU YU

Wen Tau Yu, 64 ans, était à la retraite, mais il était récemment retourné à l’école pour étudier pour devenir pharmacien, a déclaré son fils.

“Il avait 64 ans et était à la retraite, mais il explorait sa deuxième carrière”, a déclaré Szu Fa Yu au New York Times. “Je l’admire vraiment pour ça.”

Wen Tau Yu avait immigré aux États-Unis depuis Taïwan, où il était directeur d’une entreprise agricole, a déclaré son fils.

Le 21 janvier, la famille s’était réunie pour célébrer le Nouvel An lunaire avant que son père ne sorte pour célébrer avec des amis. Lorsque les amis de son père ont déclaré qu’il n’était jamais venu déjeuner le lendemain, la famille a signalé à la police qu’il avait disparu.

Szu Fa Yu a dit que si son père était danseur, il ne le savait pas.

YU LUN KAO

Yu Lun Kao, 72 ans, était un membre de longue date de la communauté de danse de Monterey Park, et il était connu pour pratiquer pendant des heures.

“Toute la journée, c’est à quel point il aimait danser”, a déclaré Alex Satrin, un instructeur qui enseigne au Star Ballroom, au New York Times.

Satrin a déclaré que Kao, qui passait également par Andy, avait participé à ses cours de groupe et s’entraînait aussi fréquemment seul.

Le frère de Kao, Alan Kao, a déclaré au journal que son frère travaillait dans le secteur de la construction après être arrivé en Californie depuis Taïwan il y a deux décennies.

MUOI DAI UNG

Muoi Dai Ung, 67 ans, qui est arrivée aux États-Unis du Vietnam il y a plus de dix ans pour être avec des membres de sa famille qui ont fui le pays dans les années 1970 et 1980, était une extravertie qui aimait danser, a déclaré sa famille.

Sa nièce, Juily Phun, a déclaré au Washington Post que sa tante était venue aux États-Unis dans l’espoir de construire une vie ici “différente des chagrins qu’elle avait connus”.

Le 21 janvier, Ung, qui occupait plusieurs emplois, notamment en tant que couturière, s’était rendue au Star Ballroom pour célébrer le Nouvel An lunaire avec sa meilleure amie.

Une déclaration de la famille d’Ung la décrit comme “compliquée, désordonnée, facile à aimer et parfois difficile à comprendre de l’extérieur”.

Ce mois-ci, la fille d’Ung lui rendait visite depuis l’étranger. “Elle est venue voir sa mère, et maintenant elle doit l’enterrer”, a déclaré Phun.

NANCY LIEU

Hongying Jian, 62 ans, connue sous le nom de Nancy Liu, et son mari Jeff étaient des habitués du Star Ballroom, a déclaré leur fille.

“Ils connaissent tout le monde”, a déclaré Juno Blees au New York Times.

Le couple a émigré de Chine il y a plus de 25 ans et a tout fait ensemble, a déclaré Blees. Ils aimaient socialiser à la salle de danse parce que la clientèle avait à peu près leur âge et que beaucoup étaient également des immigrants asiatiques.

Une voisine, Serena Liu, a décrit Nancy Liu comme “une personne très gentille, mignonne et gentille” qui aimait chanter, jouer du piano et sortir danser.

“Elle avait l’habitude de dire qu’elle pouvait se lier d’amitié avec n’importe qui si elle le voulait”, a déclaré Liu au Los Angeles Times.

Dans la nuit du 21 janvier, Jeff Liu se trouvait près de l’entrée lorsqu’il a vu le tireur faire irruption et ouvrir le feu. Il a vu sa femme s’effondrer, a déclaré Blees.

Ils se sont séparés et il ne l’a plus jamais revue.

L’épaule de Jeff Liu a été écorchée par deux balles. Il est sorti de l’hôpital le 22 janvier.

CHIA LING YAU

Chia Ling Yau, 76 ans, avait une passion pour la musique, la danse et les voyages, a déclaré sa famille dans un communiqué, a rapporté le Washington Post.

La famille de Yau a déclaré qu’il était un père, un oncle, un frère et un ami attentionné qui était une personne heureuse et qui aimait s’amuser. Sa famille a dit qu’il était le genre d’ami qui était généreux de son temps, et envers ses enfants “il était généreux avec des mots d’amour et d’affirmation”.

Stengle a contribué à ce rapport depuis Dallas et Yamat depuis Las Vegas. Les reporters Terry Tang et Amy Taxin de Monterey Park, en Californie, ont également contribué à ce rapport ; le journaliste Christopher Weber à Los Angeles ; et les chercheuses Jennifer Farrar et Rhonda Shafner à New York.

Jamie Stengle, Rio Yamat et Deepa Bharath, Associated Press