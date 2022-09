Les victimes d’une fusillade dans une école russe seront évacuées vers Moscou

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Plus d’une douzaine de personnes blessées lors d’une fusillade dans une école dans le centre de la Russie seront évacuées vers Moscou pour y être soignées, ont annoncé mardi les autorités, un jour après qu’un homme armé a tué 17 personnes et en a blessé 24 autres.

Le ministre de la Santé, Mikhail Murashko, a déclaré qu’une évacuation médicale était prévue pour 15 des blessés, dont 13 enfants et deux adultes. Selon lui, trois d’entre eux sont dans un état critique.

La fusillade de lundi a eu lieu à l’école n ° 88 d’Izhevsk, une ville située à 600 miles à l’est de Moscou dans la région d’Oudmourtie, et a été l’une des fusillades scolaires les plus meurtrières de Russie. Le tireur, un diplômé de l’école de 34 ans, s’est suicidé après la fusillade.

Les fusillades dans les écoles ne sont pas courantes en Russie, mais sont devenues plus fréquentes ces dernières années.

Un tireur a tué six personnes dans une université de Perm il y a un an. Quelques mois auparavant, un homme armé avait ouvert le feu sur une école de la ville de Kazan, tuant sept élèves et deux enseignants avec une arme enregistrée. Un étudiant d’un collège de la péninsule de Crimée annexée à la Russie a tué 20 étudiants et lui-même en 2018.

L’année dernière, les autorités russes ont cherché à renforcer la réglementation sur les armes à feu à la suite de la fusillade.

La commission d’enquête russe a identifié le tireur à Izhevsk comme étant Artyom Kazantsev et a déclaré qu’il portait un T-shirt noir portant des “symboles nazis”. Aucun détail sur ses motivations n’a été dévoilé et une enquête est en cours. Mais les responsables locaux ont déclaré qu’il était enregistré comme patient dans un établissement psychiatrique.

Le gouvernement d’Oudmourtie a déclaré que 17 personnes, dont 11 enfants, avaient été tuées dans la fusillade. Selon la commission d’enquête russe, 24 autres personnes, dont 22 enfants, ont été blessées lors de l’attaque.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a décrit la fusillade comme “un acte terroriste” et a déclaré que le président Vladimir Poutine avait donné tous les ordres nécessaires aux autorités compétentes.

L’école éduque les enfants entre la première et la 11e année.

La Garde nationale russe a déclaré que Kazantsev avait utilisé deux armes de poing non létales adaptées pour tirer de vraies balles. Les armes n’étaient pas enregistrées auprès des autorités.

Izhevsk, une ville de 640 000 habitants, est située à l’ouest des montagnes de l’Oural, dans le centre de la Russie.