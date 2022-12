Les victimes d’une escroquerie présumée sur le change de devises chinoises veulent une enquête sur des millions de personnes perdues

An Dong Pan dit qu’il n’avait aucune inquiétude lorsqu’il a référé son client à une entreprise de change à Richmond, en Colombie-Britannique.

Agent immobilier depuis plus d’une décennie, Pan dit que les entreprises sont couramment utilisées par les nouveaux immigrants chinois qui ont besoin d’argent alors que leurs actifs sont toujours en Chine.

Maintenant, il dit qu’il a perdu près d’un demi-million de dollars et qu’il a peu d’espoir de revoir un jour son argent.

“Je suis furieux”, a-t-il déclaré. “Ceux-ci enfreignent les règles de la société et enfreignent les lois, enfreignent les règles ici, et tant de victimes ont eu une si mauvaise expérience.”

Les entreprises de change, bien que légales, opèrent dans un domaine qui manque de réglementation pour protéger les victimes, selon des experts comme l’ancien sous-commissaire de la GRC Peter German, rendant les consommateurs vulnérables à la fraude et créant la possibilité que des millions de dollars soient blanchis en Colombie-Britannique.

Ces entreprises sont couramment utilisé par les communautés de la diaspora pour faire sortir de l’argent des pays comme la Chine et l’Iran qui imposent des restrictions sur la quantité d’argent pouvant être exportée.

Par exemple, la Chine limite les particuliers à retirer un maximum de 50 000 $ US par an.

Les bureaux de change répondent à la demande des expatriés qui souhaitent transférer des fonds au Canada en organisant le transfert d’argent sur un compte dans leur pays d’origine dans leur propre devise avant de recevoir l’équivalent en dollars canadiens moyennant des frais.

Des poursuites allèguent des centaines de milliers de personnes perdues

Selon une poursuite intentée par Pan devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique en janvier 2020, Pan a référé l’un de ses clients à Jing Cai, une personne qui prétendait avoir 445 000 $ CAN à sa disposition pour négocier.

Le client de Pan a conclu une entente avec Cai Jing pour transférer 2 371 850 renminbi — devise chinoise — dans un compte désigné en Chine, après quoi le client recevrait le montant équivalent en fonds canadiens — 445 000 $ — dans un compte canadien.

Shudan Mo, qui est arrivée pour la première fois en Colombie-Britannique en tant qu’étudiante internationale en 2008 et est maintenant résidente permanente, a intenté une action en justice contre Xu Dong Liu, affirmant que Liu n’avait pas respecté sa part d’un accord de change. (Murray Titus/CBC)

Selon le procès, le paiement au client n’a jamais eu lieu, et lorsque Pan a confronté Jing Cai, elle a dit qu’elle était un agent pour Xu Dong Liu et Jia Hao.

CBC News a trouvé au moins neuf poursuites intentées contre Xu Dong Liu et son mari, Jia Hao Dong, pour des pertes pouvant atteindre 1 million de dollars américains en raison de la violation d’accords d’échange qui, dans leur intégralité, représentent des millions de dollars prétendument fraudés.

Liu et Dong n’ont pas déposé de réponses à certaines des réclamations, mais dans une réponse à trois, Liu a nié tout acte répréhensible.

Plusieurs des poursuites visent la société de Dong basée à Richmond, Jingdinglai Holding, qui était enregistrée en tant qu’entreprise de services monétaires auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) jusqu’en janvier de cette année.

Selon le procès de Pan, après que Liu et Dong aient raté les paiements prévus, Pan a lui-même remboursé l’argent à son client.

“Je ne pouvais pas bien dormir. J’ai fait des cauchemars”, a-t-il déclaré à CBC News. “Parce que c’est aussi beaucoup d’argent pour mon client, et ce n’est pas sa faute. C’est en fait […] Je pense que c’est de ma faute maintenant.”

En réponse au procès, Jing Cai a nié les allégations et affirmé qu’elle n’avait agi qu’en tant que représentante de Liu et Dong pour la transaction. Des documents judiciaires montrent que Liu et Dong n’ont jamais déposé de réponse au procès.

L’année dernière, un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a ordonné à Liu et Dong de payer à Pan 431 000 $ CAN, mais Pan dit qu’il n’a rien reçu d’eux depuis plus de deux ans.

Les victimes allèguent des accords d’ancrage avec les liens communautaires

CBC News s’est entretenu avec cinq résidents de Richmond originaires de Chine qui ont indiqué que les échanges de devises sont assez courants au sein de la communauté et souvent organisés de manière informelle via des réseaux sociaux mutuels, de la même manière que Cai Jiang a connecté Pan à Liu et Dong.

Shudan Mo dit qu’elle a également conclu un accord avec Xu Dong Liu en raison d’une connaissance mutuelle.

“Finalement, j’ai réalisé qu’elle utilisait ma confiance en mon ami”, a déclaré le résident permanent de 37 ans. “Elle se présente comme une personne très proche de mon ami pour me tromper.”

Une enseigne éteinte est accrochée à l’intérieur de l’unité qui abritait Jingdinglai Holding à Richmond, en Colombie-Britannique, l’année dernière. Le propriétaire de l’entreprise et son épouse sont la cible d’une série de poursuites liées à des transactions de change ratées entre la Chine et le Canada. (Jason Proctor/CBC)

Mo a récemment déposé une poursuite contre Liu et ses parents, alléguant que Liu lui devait près de 80 000 $ CAN après qu’elle n’ait pas respecté un accord de janvier 2022.

Dans une réponse au procès intenté en octobre, Liu affirme que Mo exploite également une entreprise de change et déclare que Mo “aurait dû savoir que ses opérations de change avec [Xu Dong] Liu n’étaient pas en sécurité et qu’il y avait un risque important de perte dans de telles transactions.”

Liu admet qu’elle doit de l’argent à Mo mais affirme que le montant est inférieur – entre 44 000 et 54 000 dollars.

Mo a déclaré dans une interview à CBC News qu’elle avait dû contracter une deuxième hypothèque sur sa maison de Richmond en raison des fonds manquants.

Liu et Dong n’ont pas retourné les appels de CBC. Cependant, l’avocat représentant Liu dans les deux poursuites a fourni une déclaration par courrier électronique indiquant que Liu n’est pas en mesure de répondre aux demandes des médias pendant que les affaires sont devant les tribunaux.

“Nous pouvons vous informer que les allégations contenues dans ces réclamations sont fermement démenties et que notre cliente attend avec impatience sa journée devant un juge des faits”, a déclaré Daniel Yaverbaum.

Liu et ses parents ont déposé une contre-poursuite contre Mo la semaine dernière, accusant Mo d’avoir publié un message diffamatoire à leur sujet sur WeChat, un site de réseautage social chinois populaire.

Xu Dong Liu et son mari Jia Hao Dong font face à au moins 10 procès alléguant qu’ils ont fraudé des membres de la communauté chinoise de Richmond avec des millions de dollars. (David Horemans/CBC)

Un groupe de 16 victimes présumées, dont Mo et Pan, s’est rendu au détachement de la GRC à Richmond le 7 novembre pour déposer une plainte et demander à la police d’enquêter officiellement sur Liu.

Selon une déclaration envoyée par courriel par le porte-parole Dennis Hwang, le Groupe des crimes économiques de la GRC enquête sur les incidents.

“Nous ne pouvons pas en dire plus car nous avons encore un nombre substantiel d’entretiens non anglophones à mener avant d’avoir une idée précise de ce qui s’est peut-être passé ou non”, lit-on. “D’après notre expérience, les enquêtes criminelles remplacent généralement les affaires civiles.”

Les rapports sur le blanchiment d’argent demandent une surveillance provinciale

Plus tôt cette année, CANAFE a révoqué l’enregistrement de 32 entreprises de services monétairesdont trois de la Colombie-Britannique qui traitaient des opérations de change.

Un avocat de Toronto qui a été qualifié d’expert lors de la commission Cullen – l’enquête de la Colombie-Britannique sur le blanchiment d’argent – dit qu’il n’est pas clair combien d’entreprises comme Jindinglai opèrent à travers le pays.

Il n’a pas pu commenter les allégations spécifiques contre Liu et Dong, mais a déclaré qu’avec la réglementation actuelle, il existe un potentiel de fraude et de blanchiment d’argent.

“[Fraudsters] se nourrissent de la confiance », a-t-il expliqué. « Ils s’attaquent aux personnes de leur propre communauté qui leur font confiance, ou ils s’attaquent aux personnes âgées qui ont grandi dans une société où ils font confiance aux gens, ou ils ne comprennent pas les choses sur Internet. “

La Commission Cullen et le rapport Dirty Money rédigé par German ont appelé à une plus grande réglementation des entreprises de services monétairesy compris les taux de change.

En juin, le rapport Cullen final indiquait que les entreprises de services monétaires sont « fréquemment utilisées par les blanchisseurs d’argent professionnels » et recommandé qu’ils soient réglementés au niveau provincial par la BC Financial Services Authority.

Dans une déclaration envoyée par e-mail, le ministère des Finances a déclaré que même s’il ne pouvait pas commenter les allégations de fraude de Liu et Dong, il s’est engagé à donner suite à la recommandation de surveillance provinciale.

“Nous voulons que le crime organisé sache qu’il n’est pas le bienvenu en Colombie-Britannique – le blanchiment d’argent ne sera pas toléré”, lit-on tout en reconnaissant que les entreprises sont également “une option de service financier importante pour les personnes à faible revenu, en particulier dans les communautés d’immigrants”.

Pendant ce temps, Pan dit que son expérience a changé la façon dont il utilise les entreprises de change.

“J’avais l’habitude de référer de nombreuses sociétés de change à mes clients dont ils avaient besoin, mais maintenant je ne parraine plus du tout.”

Il dit qu’il ne fera que ses propres échanges avec un ami de confiance.