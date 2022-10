Les victimes d’un pensionnat amérindien parlent d’abus

MISSION, SD (AP) – Les victimes amérindiennes d’abus dans les internats soutenus par le gouvernement devraient témoigner samedi alors que la secrétaire américaine à l’Intérieur Deb Haaland poursuit sa tournée d’un an visant à diffuser l’histoire troublée des institutions qui ont été imposées aux tribus.

La réunion se tient dans la réserve Rosebud Sioux, dans le sud du Dakota du Sud, où des membres de la tribu ont déclaré avoir été contraints de fréquenter des écoles qui interdisaient leur langue et leurs coutumes maternelles.

À partir de l’Indian Civilization Act de 1819, les États-Unis ont promulgué des lois et des politiques pour établir et soutenir les internats amérindiens. L’objectif déclaré était de «civiliser» les Amérindiens, les Amérindiens de l’Alaska et les Amérindiens hawaïens, mais cela a souvent été réalisé par des pratiques abusives. Les institutions religieuses et privées recevaient souvent des fonds fédéraux et étaient des partenaires volontaires.

Plus de 400 internats ayant des liens avec le gouvernement américain ont été documentés. La National Native American Boarding School Healing Coalition dit avoir documenté environ 100 internats supplémentaires ne figurant pas sur la liste gouvernementale et gérés par des groupes tels que des églises.

“Ils avaient tous les mêmes missions, les mêmes objectifs : ‘Tuer l’Indien, sauver l’homme'”, a déclaré Lacey Kinnart, qui travaille pour la coalition basée au Minnesota. L’idée, a-t-elle dit, était “de les assimiler et de leur voler tout ce qui est indien sauf leur sang, de leur faire mépriser qui ils sont, leur culture et oublier leur langue”.

Bien que la plupart aient fermé leurs portes il y a longtemps et qu’aucun n’existe encore pour dépouiller les élèves de leur identité, certains fonctionnent toujours comme des écoles, bien qu’avec des missions radicalement différentes qui célèbrent les origines culturelles de leurs élèves autochtones.

Matthew Brown, l’Associated Press